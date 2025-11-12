폰세 갑자기 '초대형 트레이드설' 휘말렸다! → 특급 에이스 포함된 '빅…

|
[스포츠조선 한동훈 기자] 한화 이글스 코디 폰세가 '초대형 트레이드설'에 휘말렸다. 메이저리그 대표 에이스 타릭 스쿠발(디트로이트 타이거즈)이 이동하면서 일으킬 연쇄 효과에 폰세가 언급됐다.
스쿠발은 2024시즌 31승 10패, 평균자책점 2.30을 기록했다. 아메리칸리그 최고 투수로 평가받았다. 2025시즌 연봉은 1015만 달러다. 2026시즌 이후 FA 자격을 얻는다.
천문학적 금액이 예상된다. 디트로이트가 스쿠발을 잡을 계획이 아니라면 지금 트레이드로 팔아서 유망주를 다수 확보하는 편이 이득이다. 디트로이트가 그를 붙잡기 어렵다고 판단할 경우, 이번 겨울 대형 트레이드를 선택할 가능성도 있다.
올해 KBO리그 한화에서 맹활약을 펼친 폰세도 메이저리그 복귀를 노리고 있다.
밀워키 브루어스 단장 맷 아널드는 "폰세는 아시아에서 살아남기 위해 완전히 다른 투수가 됐다"며 "이제 그는 타자를 어떻게 잡아야 하는지 알고 있다"고 평가했다.
피츠버그 파이어리츠 단장 벤 체링턴 역시 "그는 이제 과거와는 다른 클래스의 투수"라며 "현재의 모습으로 평가해야 한다"고 말했다.
팬그래프는 '2025년 일본에서 한국 무대로 이동하면서 극적인 체력 개선을 이루었다. 패스트볼 속력이 2마일 증가했다. 그는 이전보다 변화구 활용 능력이 향상됐다. 놀랍게도 180⅔이닝 동안 평균자책점 1.89를 기록했다. 상대 타자 36%를 삼진으로 잡았따. 볼넷은 고작 6%에 불과했다. 그는 심지어 포스트시즌 기간에도 97마일까지 던졌다'고 감탄했다.
팬그래프는 '온갖 지표들이 폰세가 플루크 시즌이 아니라고 말한다. 그는 최고 98마일까지 끌어올릴 수 있으며 커브는 낙차가 크다. 스플리터도 우수하다. 미국에서 뛰던 시절에도 구사했던 80마일 후반대의 커터가 여전하다. 메이저리그 공인구를 사용하면 커브의 질이 떨어질 수는 있다. 하지만 순수 구위만 보면 페디 보다 낫다'고 칭찬했다.
