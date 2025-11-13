"얘넨 왜 물을 안 먹여요?" → 진짜 '각개전투'처럼 굴렀다. 맨땅이 …

|
[미야자키(일본)=스포츠조선 한동훈 기자] "빨리 일어나야지. 안방이야!"
11일에는 안재석과 박성재 차례였다. 손지환 코치가 3루 안재석에게, 서예일 코치가 1루 박성재에게 펑고를 쳤다. 야구공이 가득 담긴 노란 박스 2개를 쌓아두고 시작했다.
좌우를 가리지 않고 온갖 타구가 날아갔다. 글러브를 스치고, 배 밑으로 지나가고 불규칙 바운드가 튀었다. 올해 전역한 안재석은 "완전히 각개전투인데요"라며 혀를 내둘렀다.
"얘네들은 왜 물을 안 먹여요?"
홍원기 수석코치가 너스레를 떨며 등장했다. 안재석 주변에 푹푹 패인 땅바닥을 정돈하며 시간을 벌어줬다. 1.5리터 생수통을 벌컥벌컥 들이켰다.
"글러브 닿으면 잡아야지!"
"이거 잡으면 우승이야!"
"방금 2, 3루야. 이거 2점 막은 거야!"
노란 박스가 텅 비자 안재석과 박성재는 그대로 드러누웠다. 둘은 마치 흙탕물에서 구른 것처럼 땀과 흙으로 샤워한 모습이었다.
박성재는 "한 10개 받았을 때부터 손목에 힘이 빠졌다. 그런데 그 느낌이 너무 좋더라. 힘들었는데 이렇게 다 받아내니까 뿌듯하고 코치님께 감사하다"며 가쁜 숨을 몰아쉬었다.
안재석은 "힘이 빠지니까 공이 알아서 글러브에 척척 들어오더라. 일단 끝냈다, 완주했다는 것으로 뿌듯하다"고 만족감을 나타냈다.
서예일 코치는 "힘이 빠지면, 자연스레 힘을 뺀 채 글러브 핸들링을 하는 게 익숙해진다. 어려운 타구를 보면서 감각 훈련에도 도움이 된다. 또 멘탈적으로 타구 하나의 중요성을 느낄 수 있다"고 설명했다.
미야자키(일본)=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com