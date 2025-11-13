"공이 잘 날아간다" "마운드가 높다" "바운드가 크게 튄다" 첫 입성 도쿄돔 샅샅이 파악중

기사입력 2025-11-13 21:40


"공이 잘 날아간다" "마운드가 높다" "바운드가 크게 튄다" 첫 입성 …
한국 야구대표팀 선수들이 13일 일본 도쿄돔에서 이동하고 있다. 연합뉴스

"공이 잘 날아간다" "마운드가 높다" "바운드가 크게 튄다" 첫 입성 …
야구대표팀 정우주가 13일 일본 도쿄돔에서 열린 첫 훈련에서 마운드에 올라 투구하고 있다. 연합뉴스

"공이 잘 날아간다" "마운드가 높다" "바운드가 크게 튄다" 첫 입성 …
한국 야구대표팀 박해민(왼쪽부터), 노시환, 송성문이 13일 일본 도쿄돔에서 열린 첫 훈련에서 대화하고 있다. 연합뉴스

[도쿄=스포츠조선 권인하 기자]"공이 잘 날아간다."

일본 도쿄돔에 처음 온 한국야구대표팀 선수들은 도쿄돔 적응이 우선이다. 도쿄돔은 일반적인 돔구장과는 다르기 때문이다. 도쿄돔은 가압 공기를 이용해 천장을 받치는 방식을 사용한다. 그래서 돔 내부의 기압이 바깥과 비교해 0.3% 정도 더 높은 것으로 알려져 있다. 이때문에 타구가 더 잘뜨고 잘날아가는 것으로 유명하다.

선수들도 타격과 수비 훈련을 하면서 도쿄돔의 특성을 몸소 체험했다.

고척 스카이돔을 홈구장으로 쓰는 송성문은 "공이 더 잘 날아가는 것 같다"라고 소감을 말했다. 이는 선수들 대부분이 느끼고 있는 모습.

이날 연습 타격 때 연신 관중석 상단을 때리는 대형 홈런을 때려냈던 안현민도 "내가 칠 때는 잘 모르겠던데 수비할 때 날아오는 타구를 보니 생각보다 안내려오는 느낌이 들었다"라면서 "실제 경기때 5미터만 더 날아가면 좋겠다"라고 웃었다. 문보경은 "배팅할 때 크게 느껴지진 않은 것 같다"라고 말해 선수마다 느끼는 정도가 다른 듯 했다.

안현민은 외야 펜스에 공을 던져보면서 바운드의 크기도 직접 알아보기도. 안현민은 "펜스가 우리나라보다는 더 푹신히더라. 그래서 좀 더 신경을 써야 한다"라고 말했다. 또 "바운드가 많이 튀더라 주의를 해야한다"면서 "도쿄돔이라서 엄청 좋은 구장을 생각했었는데 인조잔디 그라운드는 그리 좋은 것 같지는 않다. 잘 안미끄러져서 부상의 위험도 조금 느꼈다"라고 했다.

투수들은 마운드에 서보면서 한국과는 다른 마운드의 차이를 느꼈다. 김영우는 "마운드가 우리나라보다는 높은 것 같다. 내일 불펜 피칭을 하면서 적응해야할 것 같다"라며 "마운드가 높은 것은 나에겐 좋은 것 같다. 내가 익스텐션이 좋은 편이라 좀 더 위에서 아래로 쭉 내려가면서 경사를 활용하면 평소보다 더 좋은 공을 뿌릴 수도 있을 것 같다"라고 했다.

큰 경기에서 수비가 중요한 것은 누구나 아는 사실 . 특히 접전으로 경기가 흐를 때 수비 미스 하나가 승패에 결정적인 영향을 끼칠 수 있다. 류지현 감독 역시 첫날 각 포지션마다 구장의 상태를 체크하는 것이 중요하다고 했다. 평가전도 중요하지만 내년 3월에 열리는 WBC 1라운드가 도쿄돔에서 열리기에 미리 적응을 한다면 내년 본대회에서 좀 더 수월하게 준비할 수 있기 때문이다.
도쿄=권인하 기자 indyk@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

민지·하니·다니엘 '복귀 통보' 어도어 보류한 이유…"핵심은 민희진”

2.

47세 하지원, 김대호 호감 표현 완벽 차단 "전화 일부러 안 받아"

3.

'110억 자가' 65세 최화정 "돈 많지만 명은 조금 남아, 정리할 건 정리 중"

4.

이지혜, 금테크 대박났다 "金 한돈 7만원 영끌→7200만원 됐다" (관종언니)

5.

손연재 "도넛 5개씩 먹다가 아들 조기 출산, 위경련 왔다"

스포츠 많이본뉴스
1.

'패닉바잉' 박찬호 종착지 근접? 구매 희망팀의 공통점? '강한 유격수' 오지환 박성한 이재현 김주원은 가을야구를 선사했다

2.

'BBC'도 주목! 흥민이형 저 폭싹 망했어요…브레넌 존슨 '실종 미스터리' 대체 왜

3.

양키스에서 뛰고 싶다고? PIT에 충격파 던지고 만장일치 사이영상이라니...스킨스는 이미 5억달러 확보

4.

"중학교때 독학했어요." 일본 기자와 일본어로 1대1 인터뷰도 척척. 김서현의 새로운 모습 발견

5.

'우린 너만 보고 있었어' 어떻게 1억7000만원으로, 154km 강속구 투수를 데려왔나

스포츠 많이본뉴스
1.

'패닉바잉' 박찬호 종착지 근접? 구매 희망팀의 공통점? '강한 유격수' 오지환 박성한 이재현 김주원은 가을야구를 선사했다

2.

'BBC'도 주목! 흥민이형 저 폭싹 망했어요…브레넌 존슨 '실종 미스터리' 대체 왜

3.

양키스에서 뛰고 싶다고? PIT에 충격파 던지고 만장일치 사이영상이라니...스킨스는 이미 5억달러 확보

4.

"중학교때 독학했어요." 일본 기자와 일본어로 1대1 인터뷰도 척척. 김서현의 새로운 모습 발견

5.

'우린 너만 보고 있었어' 어떻게 1억7000만원으로, 154km 강속구 투수를 데려왔나

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.