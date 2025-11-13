민지·하니·다니엘 '복귀 통보' 어도어 보류한 이유…"핵심은 민희진”

기사입력 2025-11-13 18:44


민지·하니·다니엘 '복귀 통보' 어도어 보류한 이유…"핵심은 민희진”

[스포츠조선 이유나 기자] 뉴진스가 1년여간의 가출 끝에 원래 집인 어도어로 돌아갔다.

하지만 석연치 않다. 전속계약 분쟁 소송 1심에서 완패한 뉴진스가 진퇴양난에 빠지자 어쩔수 없이 선택한 상황임을 감안하더라도 해린과 혜인은 사전에 소속사와 연락해 충분한 논의를 거쳐 복귀가 발표됐고, 나머지 민지, 하니, 다니엘은 해린과 혜인의 복귀 입장이 공식 발표되자 2시간 반만에 로펌을 통해 "복귀하겠다"고 부랴부랴 일방 통보했다.

어도어마저 놀랐다. 가출도 복귀도 일방 통보로 결정한 민지, 하니, 다니엘에 대한 신뢰를 가지기 어려운게 당연하다. 어도어는 "복귀의사의 진의를 확인하겠다"며 복귀에 유보 입장을 밝힌 상태다.

여론도 나뉘었다. 심지어 이진스 vs 삼진스로 부르며 뉴진스의 내부 분열을 꼬집고 있다.

어도어가 확인해야하는 일명 삼진스의 진의는 '민희진'이었다.

13일 조선일보에 따르면 앞서 멤버 혜인과 해린은 복귀 과정에서 가족들과 함께 어도어에 '민희진 전 대표의 부재에도 활동을 이어나가겠다'고 합의했지만, 나머지 세 멤버는 이런 부분에 대한 조율이 전혀 이뤄지지 않았다"고 전했다. 그동안 민희진을 다시 대표로 모셔와야 뉴진스 활동을 이어가겠다고 강성 발언해왔던 민지 하니 다니엘이었기에 어도어는 민희진 없는 활동을 해야하는 상황임을 알면서도 부랴부랴 복귀 통보를 한 것에 대해 신뢰를 가지기 어렵다.

또한 그들의 일방적인 '탈 어도어' 계약 해지 선언 과정 속 국감에 나가는 등 다른 레이블과 타 아티스트에게도 심각한 피해를 끼친 점에 대해서도 논의가 이어질 것으로 보인다.

앞서 어도어는 12일 "해린과 혜인이 어도어와 함께 활동을 이어가겠다는 의사를 밝혀왔다. 두 멤버는 가족들과 함께 심사숙고하고 어도어와 충분한 논의를 거친 끝에 법원의 판결을 존중하고 전속계약을 준수하겠다는 결정을 내렸다. 해린과 혜인이 원활한 연예활동을 이어갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.


이후 2시간 반 뒤 민지 하니 다니엘도 복귀 의사를 알렸다. 세 멤버는 "신중한 상의를 거쳐 어도어로 복귀하기로 결정했다. 한 멤버가 현재 남극에 있어 전달이 늦게 됐는데 현재 어도어가 회신이 없어 부득이 하게 별도로 알리게 됐다. 앞으로도 진심을 다한 음악과 무대로 찾아뵙겠다"고 전했다.

이에 일부 네티즌들은 민지 하니 다니엘에 대한 비판적인 댓글을 달고 있다. "또 사과는 없고 통보만 있다" "피프티 피프티로 학습해 위약벌 소송 감당 안돼 억지로 복귀한 듯" "복귀조차 진정성이 없다" 등의 반응을 보이고 있다.

이후 민희진 전 대표 또한 "멤버들이 함께 복귀하기로 한 결정은 깊은 고민과 대화를 거쳐 내린 선택일 거다. 그 선택을 존중하고 지지한다"며 "어떠한 상황에서든 뉴진스는 5명 으로서 온전히 지켜져야 한다고 생각한다. 앞으로 멤버들이 더 단단해지고, 더 나은 뉴진스가 되길 바라며 무엇보다 5명 멤버 모두가 행복하길 바란다"고 복귀를 지지하는 뜻을 밝혔다.

현재 민희진 전 대표는 어도어 하이브와 260억 풋옵션 재판을 벌이고 있다.

lyn@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

손담비, '90만 원' 헤일리 비버 주사 맞았다 "피로가 없어진다"

2.

'살 쭉 빠진' 신지, 팬들도 놀랐다...♥문원 논란에 '마음고생 다이어트' 여전

3.

이효리, 손등에 '선명한 십자가 문신' 공개...'아난다' 이어 몸으로 새긴 신념

4.

'장영란♥' 한창, 의사 집안 된 비결 "母, 집값 포기하고 명문고 앞 이사"

5.

[공식] 민희진, 뉴진스 전원 어도어 복귀 공식입장 "멤버 선택 존중하고 지지해"(전문)

연예 많이본뉴스
1.

손담비, '90만 원' 헤일리 비버 주사 맞았다 "피로가 없어진다"

2.

'살 쭉 빠진' 신지, 팬들도 놀랐다...♥문원 논란에 '마음고생 다이어트' 여전

3.

이효리, 손등에 '선명한 십자가 문신' 공개...'아난다' 이어 몸으로 새긴 신념

4.

'장영란♥' 한창, 의사 집안 된 비결 "母, 집값 포기하고 명문고 앞 이사"

5.

[공식] 민희진, 뉴진스 전원 어도어 복귀 공식입장 "멤버 선택 존중하고 지지해"(전문)

스포츠 많이본뉴스
1.

개막전 유격수의 충격 은퇴! 감독이 먼저 찾았는데.. 구단 만류도 뿌리쳤다 → "올 시즌 거의 야구를 안 했다고 하더라" [미야자키 현장]

2.

"욕 먹을까 두렵다" 돈 쓸건데 왜 계약 소식 안들리나. 구단들 속사정 있다

3.

손흥민 살려! 불쌍해서 어떡해, 눈밭서 떼굴떼굴?..MLS 대격변, 2027년 춘추제 변화 고려 '캐나다 지옥 눈바람 걱정'

4.

LA 올림픽 야구 폼나네...모두가 뛰어보고 싶고, 가보고 싶은 다저 스타디움에서 '열전'

5.

"제발 살라 좀 벤치로 내려!" 리버풀+맨유 레전드들의 소신 발언…"수비 안 하는 살라 때문에 오른쪽 풀백 고립"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.