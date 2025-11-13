'우린 너만 보고 있었어' 어떻게 1억7000만원으로, 154km 강속구…

|
[스포츠조선 김용 기자] 어떻게 1억7000만원에 154km 강속구 투수를 데려왔나.
25세 젊은 우완 스기모토는 2023년 일본 독립 리그 도쿠시마 인디고삭스에 입단해 활약해왔다. 올시즌 42경기를 던지며 5승3패 평균자책점 3.05를 기록했다.
KT에 따르면 스기모토는 최고 154km 강속구를 던지는 투수라고 한다. 물론 이는 최고 구속이기는 하지만 평균 150km 가까운 공을 꾸준하게 던질 수 있는 기술과 체력을 겸비했다. 여기에 슬라이더, 포크볼 등 다양한 변화구까지 던질 줄 안다.
그렇다면 KT는 어떻게 스기모토와 인연을 맺었을까. 도쿠시마는 지난해 한국에서 뛰며 화제를 불러일으켰던 시라카와가 뛰던 팀이다. KBO리그 팀들은 지난해 도입된 단기 대체 선수 리스트를 확보하기 위해 독립리그에도 스카우트를 파견했는데, 이 때 스기모토를 처음 알았다.
또 독립 리그 선수를 데려오면서, 전 소속 구단에 줘야하는 이적료도 대폭 줄였으니 일석이조였다. 프로 구단 소속 선수와, 독립 구단 선수 이적료는 하늘과 땅 차이다. 또 선수 본인도 독립 리그에서 받던 연봉에 비하면 한국에서 받는 억대 연봉은 '인생 역전' 수준이다. 서로 간의 윈-윈이다. KBO리그에서는 154km를 던진다고 하면 입단 계약금부터 수억원이고 향후 연봉이 얼마나 오를지 예측 불가능이다.
스기모토는 "KT의 첫 아시아쿼터 일원으로 함께 할 수 있어서 영광스럽고, 새로운 도전을 앞두고 있어 설렌다"며 "KBO리그에 빠르게 적응해 좋은 경기력으로 팀 승리에 힘을 보태겠다"고 포부를 밝혔다.
김용 기자 awesome@sportschosun.com