롯데와 '초대형 트레이드' 주인공, 150km 투심피처도 있었다! → "…

[미야자키(일본)=스포츠조선 한동훈 기자] "제구 잡히면 무서운 투수입니다."
김원형 감독은 "최우인이 공 던지는 모습을 여기에 와서 처음 봤다. 일단 올 투심이다. 던지면 148km 149km 나온다. 경기에 들어가면 150km 나온다는 이야기"라며 감탄했다.
최우인은 지난해 두산이 롯데와 단행한 '초대형 트레이드'에 포함됐던 투수다.
최우인은 아직 1군에 데뷔하지 못했다. 최우인은 대치중 서울고 출신으로 2021 신인드래프트 8라운드 전체 71번에 롯데의 지명을 받았다. 롯데에서는 4년 동안 퓨처스리그만 21경기에 나왔다. 올해 두산 유니폼을 입고 퓨처스리그 16경기 16⅔이닝 평균자책점 5.40을 기록했다.
연습만이 살 길이다. 김원형 감독은 "계속 노력해야 한다. 어느 정도 스트라이크존에다가 자신이 전력 투구를 할 수 있는 능력을 만들어 놓으면 1이닝은 진짜 쉽게 지울 투수"라고 높이 평가했다.
본인이 깨달아야 한다. 자신에게 맞는 일정한 포인트와 박자를 찾는 과정이 필요하다. 김원형 감독은 "나이스볼이 종종 나온다. 그 공을 던졌을 때 자세와 느낌을 본인이 알아서 유지해야 하는 것이다. 제구가 흔들리는 투수들은 자신들이 그 포인트를 잘 못 느낀다. 투구폼이 어떻고 팔로우 스로우가 어떻고 이런것 보다는 그게 일정해야 한다"고 설명했다.
반복 훈련을 통해 찾는 수밖에 없다. 김원형 감독은 "결국 자기가 찾아야 한다. 50% 60%로 던지면 많이 던져도 부담이 크지 않다. 시키지 않아도 스케줄이 없어도 알아서 마운드에 올라와서 가볍게라도 꾸준하게 던져야 한다"고 당부했다.
미야자키(일본)=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com