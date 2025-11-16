[부음]SSG 랜더스 김성용 스카우트팀장 장모상

기사입력 2025-11-16 17:37


김성용씨(SSG 랜더스 스카우트팀장) 장모상=15일, 삼성서울병원 장례식장 지하1층 1호실, 발인 18일 오전 6시45분. (02)3410-3151

