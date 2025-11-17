"김광현 글러브가 왜 도쿄돔에 있지?" 후계자에게 물려준 일본 킬러 대관…

"김광현 글러브가 왜 도쿄돔에 있지?" 후계자에게 물려준 일본 킬러 대관식

최종수정 2025-11-17 09:10

김광현이 2023 WBC에서 착용했던 글러브를 낀 김건우. 사진=김건우 제공

[가고시마(일본)=스포츠조선 나유리 기자]한국을 대표했던 대선배가 물려준 글러브. 소중하게 아껴온 글러브를 끼고 도쿄돔 마운드에 올랐다.

지난 15일 일본 도쿄돔에서 열린 한국 야구 대표팀과 일본의 평가전. 한국이 3-9로 뒤진 6회말. SSG 랜더스 좌완 투수 김건우가 마운드에 올랐다.

첫 타자로 전 타석에서 역전 스리런 홈런을 터뜨린 4번타자 기시다 유키토리를 상대한 김건우는 헛스윙 삼진을 잡아내며 출발했다. 이후 두 타자 연속 볼넷을 내주며 흔들리는듯 했으나 무너지지 않았다. 주자 2명이 나가있는 상황에서 삼진과 유격수 직선타로 깔끔하게 이닝을 끝냈다.


15일 일본 도쿄돔에서 열린 2025 K베이스볼 시리즈 대한민국과 일본의 평가전. 6회말 김건우가 역투하고 있다. 2025.11.15연합뉴스
7회에도 1사 후 몸에 맞는 볼과 안타로 주자 2명을 내줬지만, 위기 관리 능력이 또 한번 발휘됐다. 내야 땅볼과 우익수 플라이로 타자들을 맞춰잡는데 성공하면서 2이닝 무실점으로 완벽한 투구를 펼치고 마운드를 내려왔다.

그런데 이날 도쿄돔 마운드에 선 국가대표 김건우에게 다소 특이한 포인트가 있었다. 바로 오른손에 낀 투수용 글러브였다. 김건우가 낀 파란색 글러브에는 등번호 29번과 투구폼을 형상화한 이미지가 그려져 있었다. '누가 봐도' 이건 김광현의 글러브였다.

김건우가 팀 선배인 김광현으로부터 올해초 받은 특별 선물이었다. 한국을 대표하는 좌완 투수이자, 화려한 국가대표 커리어를 가진 김광현은 최전성기 시절 '일본 킬러'로 불릴만큼 일본 타자들을 상대로 영리한 투구를 하는 에이스 좌완이었다.


그런 김광현이 '제 2의 김광현'이라 불리는 유망주 후배 김건우에게 자신이 국제경기에서 사용했던 글러브를 물려준 것은 특별한 의미가 담겨있을 수밖에 없다.

김건우는 "올해초 'KK 미니 캠프'에 갔을때 마지막날 잘 쓰라고 하시면서 광현 선배님이 선물로 주신 글러브다. 의미가 있는 글러브라 아껴서 쓰고 있었는데, 이번 국가대표 소집때 상대가 일본이니까 챙겨왔다"면서 "대표팀에 갈때 선배님께도 연락 드렸는데, 잘 하고 오라고 응원해주셨다"고 고마워했다.


처음으로 국가대표 태극마크를 달고, 김광현의 글러브를 끼고 도쿄돔 마운드에 서는 가슴 벅찬 경험을 했다. 김건우는 "김광현 선배님의 글러브를 끼고 등판한만큼 선배님 이름에 먹칠하지 않으려는 생각 뿐이었다"고 돌아봤다. 소중하게 아껴온 선배의 선물을, 그것도 명예로운 자리에서 뜻깊게 사용한 김건우다.


가고시마(일본)=나유리 기자 youll@sportschosun.com

