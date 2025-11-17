"레이예스 포기할 용기 있을까?" 김태형 감독이 조심스럽게 내비친 진심……

|
[스포츠조선 김영록 기자] "구단에서 레이예스를 바꿀 용기가 있을까?"
그 주인공은 불과 2년전 메이저리그 올스타 유격수로 활약했던 올랜도 아르시아다.
시즌 중반 이후 롯데는 외국인 타자 문제만큼은 레이예스와의 재계약으로 향하는듯 했다. 김태형 롯데 감독은 "이만큼 쳐주는 타자가 어디 있나"'라며 거듭 신뢰를 보냈다.
2년 연속 전경기를 소화한 철인의 모습 역시 호평이지만, 뒤집어말하면 그만큼 무리가 쌓인 선수다. 고질적인 허벅지 부담으로 인해 외야수로서 수비 범위도 좁은데, 지명타자 출전마저 급격히 늘어났다. 전체 타석(643타석) 중 19.2%(124타석)의 지명타자 비율은 올해 각 팀의 주요 외인타자들 중 가장 높다.
이미 롯데에는 전준우를 비롯해 한동희-나승엽 등 지명타자를 번갈아 소화할 타자들이 많다. 여기서 레이예스의 비중이 더 커진다면 골칫거리다.
그럼에도 불구하고 김태형 감독이 레이예스와의 재계약을 긍정적으로 본 이유는 따로 있다. 구단 측이 약속한 FA 영입에 대한 기대였다.
레이예스는 한 시즌 활약에 대한 계산이 서는 타자다. 박찬호처럼 꾸준히 판을 깔아줄 선수, 강백호처럼 짝을 이룰 만한 좋은 중심타자가 있다면, 더 좋은 성적을 낼 여지가 있다.
또 외국인 타자의 영입과 국내 무대 적응, 활약상은 투수보다 훨씬 예측하기 어렵다. 때문에 레이예스 정도면 재계약도 '나쁘지 않은 선택'이었다.
다만 그 한계도 명확하다. 김태형 감독은 "나보다는 구단에 물어봐야할 것 같다. 레이예스만한 타자를 바꿀 수 있는 용기가 있을까?"라고 반문했다. 바꿔도 좋지만, 더 좋은 타자를 데려올 자신이 있는지를 묻는 것.
한마디로 레이예스의 교체는 롯데 입장에선 '도박'이다. 무난한 활약상이 예상되는 선수가 있는데, 그 대신 영입한 새로운 선수가 '폭망'하면 어떻게 될까. 이미 올한해 데이비슨-벨라스케즈 교체를 통해 많은 비난을 받은 구단 입장에선 레이예스의 교체는 엄청난 부담이다.
하지만 아르시아 카드가 성공한다면, 롯데가 올겨울 FA 영입을 통해 가장 원했던 '유격수'와 '장타력' 두 가지를 한꺼번에 보강할 수 있다. 다시 말해 사실상 FA 시장에서 철수한 롯데가 9년 연속 가을야구 좌절을 겪지 않으려면, 도박수가 필요하다는 뜻이다.
1994년생인 아르시아는 커리어만 보면 '이 선수가 한국에 왜?'라는 생각이 들 만큼 화려한 커리어를 가졌다.
바로 2년전인 2023년 메이저리그 올스타로 당당히 뽑혔던 선수고, 빅리그 통산 1014경기 3245타석을 소화했다.
타율은 2할3푼9리로 썩 좋지 않지만, 두자릿수 홈런 시즌이 4번이나 된다. 빅리그 통산 홈런수가 무려 90개, 2023~2024시즌 2년 연속 17홈런을 쏘아올리기도 했다. 트리플A가 아니라 빅리그에서 이 정도 성적을 낸 타자가 한국에 오는 일은 많지 않다.
검증된 한방 장타력과 별개로 아르시아의 장점은 메이저리그에서도 '평균 이상'으로 평가받은 수비다. 앞서 롯데에서 뛰었던 마차도의 메이저리그 통산 출전 기록이 177경기 473타석에 불과하고, 아르시아의 수비 평가는 그 마차도보다 더 좋다. 말 그대로 공수에서 마차도의 '상위호환'인 셈이다.
다만 정교함과는 거리가 있는 선수다. 또 이만한 선수의 한국행 논의은 그만큼 최근 폼의 추락을 의미한다. 지난해까진 애틀랜타 브레이브스의 주전 유격수였지만, 올한해 2번(애틀랜타, 콜로라도 로키스)의 방출을 경험했다. 아르시아가 방출된 자리를 꿰찬 선수가 바로 김하성이다.
인게임을 지휘하는 사람은 감독이지만, 이를 위해 판을 까는 게 바로 구단 프런트의 역할이다. 결국 초고액 FA 영입이든, 레이예스의 교체든 어렵게 영입한 '우승청부사'의 계약 마지막 시즌을 앞두고 스스로의 선택을 책임질 '용기'가 구단에게 있느냐가 관건이다.
김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com