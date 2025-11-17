야전 '작전참모'로 돌아온 손시헌 QC코치 → "가족 같은 느낌도 있지만…

|
[스포츠조선 한동훈 기자] 두산 베어스 '레전드 유격수' 손시헌 코치가 13년 만에 친정으로 돌아왔다. 현역 때 두산을 떠났다가 이제는 지도자로 복귀했다. 퀄리티컨트롤(Quality Control) 코치다. 더그아웃의 브레인이자 작전참모 역할이 기대된다.
김원형 감독이 큰 방향을 제시하면 손시헌 코치가 파트별로 교통정리를 한다. 손시헌 코치는 "선수들이 혼란스럽지 않도록 우리 모두가 한 방향으로 갈 수 있게 부지런하게 준비하려고 한다. 기술적인 부분도 담당 코치님들마다 조금씩 생각이 다 다를 수 있다. 방향성을 최대한 맞추려고 노력한다"고 밝혔다.
시즌에 들어가면 QC코치가 작전참모다. 전력분석을 토대로 아군의 전술 수립을 진두지휘한다.
현재 두산은 기회의 땅이다. 안재석 오명진 이유찬 임종성 박지훈 박준순 등 주전 도약을 노리는 내야수들이 마무리캠프에서 독기를 품고 훈련 중이다.
손시헌 코치는 "정말 좋아질 수 있는 잠재력을 다들 굉장히 많이 가지고 있다. 지금 배워가는 과정이다. 진짜 좋은 자원들이다"라며 그들의 재능을 칭찬했다.
그러면서도 "다만 방법적인 부분들을 조금 모르고 있는 것들도 많이 있었던 것 같다. 기본기부터 단단하게 다지도록 하겠다. 정말 좋아질 수 있다"고 기대감을 나타냈다.
한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com