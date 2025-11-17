"이제 됐어요" 레전드의 안도…김서현 없었으면 '극장 무승부' 꿈 못 꿨…

"이제 됐어요" 레전드의 안도…김서현 없었으면 '극장 무승부' 꿈 못 꿨다→2025년 어쨌든 해피엔딩

9회 마운드 오른 김서현
(도쿄=연합뉴스) 이동해 기자 = 16일 일본 도쿄돔에서 열린 2025 K베이스볼 시리즈 대한민국과 일본의 평가전. 9회초 김서현이 마운드에 올라 역투하고 있다. 2025.11.16
[스포츠조선 이종서 기자] '레전드'는 이해했던 마무리 투수의 고충. 일단 자신감을 심기에는 충분했다.

김서현(19·한화 이글스)은 지난 6일 일본 도쿄돔에서 열린 <2025 NAVER K-BASEBALL SERIES> 일본과의 2차전 경기에서 9회초 마운드에 올랐다.

6-7로 지고 있던 9회초. 마운드에 오른 김서현은 초구 152km 직구로 선두타자를 유격수 땅볼로 처리했다. 그러나 후속 나카무라 유헤이에게 던진 직구 4개가 모두 볼이 되면서 스트레이트 볼넷을 허용했고, 곧바로 사사키 다이에게 던진 직구가 가운데로 향하면서 안타를 맞았다. 그러나 이후 슬라이더를 섞으면서 제구가 안정이 됐고, 1루수 땅볼과 중견수 뜬공을 차례로 이끌어내며 실점없이 이닝을 마쳤다.

올 시즌 김서현은 의미있는 1년을 보냈다. 시즌 초반 마무리투수 보직을 맡았고, 69경기에서 2승4패 33세이브 2홀드 평균자책점 3.14의 성적을 남겼다. 리그에서 두 번째로 많은 세이브를 올리며 한화의 19년 만의 한국시리즈 진출에 힘을 보탰다.

그러나 마무리가 너무나 좋지 않았다. 시즌 막바지부터 조금씩 흔들렸던 그는 지난달 1일 인천 SSG 랜더스전에서는 9회말 홈런 두 방에 끝내기 패배를 당했다. 한 시즌 내내 허용했던 홈런이 두 개였던 김서현이 한 경기에서 두 개의 홈런을 내준 것.


9일 서울 고척스카이돔에서 열린 한국과 체코의 야구대표팀 평가전. 5회말 김서현이 등판해 투구하고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.9/
휴식 기간 동안 심기일전했지만, 가을야구 첫 무대부터 다시 고개를 떨궜다. 삼성 라이온즈와의 플레이오프 1차전. 9-6으로 앞선 9회초. 선두타자 이재현에게 홈런을 맞았고, 안타 두 개에 결국 두 번째 실점까지 나왔다. 결국 이닝을 마치지 못한 채 마운드를 내려와야만 했다.

플레이오프 4차전에서는 4-1 앞선 상황에서 스리런 홈런을 맞았다. 한국시리즈 3차전에서 비록 폭투로 실점은 있었지만, 승리투수가 되면서 반등하나 싶었지만, 4차전에 역전 홈런을 맞으며 아픈 마음을 안고 시즌을 마쳐야만 했다. 한화는 시리즈 전적 1승4패로 준우승을 했고, 김서현은 자책과 아쉬움으로 시즌을 정리해야만 했다.


코치와 대화 나누는 김서현
(서울=연합뉴스) 이동해 기자 = 11일 서울 고척스카이돔에서 김서현이 코치와 대화를 나누고 있다.
야구대표팀은 오는 15일과 16일 일본 도쿄돔에서 일본 대표팀과 평가전을 치를 예정이다. 2025.11.11
반등의 기회는 있었다. <2025 NAVER K-BASEBALL SERIES> 대표팀에 뽑힌 김서현은 '유종의 미'를 다짐했다. 그러나 이미 지칠대로 지쳤고, 밸런스까지 흔들린 김서현은 첫 등판이었던 9일 체코전에서 1안타 2볼넷으로 팀의 유일한 실점을 했다.


그러나 일본전에서 정교한 타격이 돋보인 일본 타자를 상대로 무실점으로 마치면서 자신감을 조금이라도 채우고 시즌을 마칠 수 있게 됐다.

김서현은 한국시리즈를 마친 뒤 대표팀 합류에 대해 "가서 잘 던지면 내년에 잘 던질 수 있다는 생각이 들 수 있다. 프리미어12에서도 좋은 기억이 있으니 그 기억 그대로 갈 수 있으면 좋겠다"고 바람을 전했다.

김서현이 1이닝을 무실점으로 막으면서 추격 희망은 안고 있던 대표팀은 9회말 김주원의 동점 솔로 홈런으로 경기를 무승부로 마칠 수 있었다.

김서현이 던지는 동안 마무리투수 고충을 이야기하던 오승환 해설위원도 이닝이 끝나는 순간 "이제 됐다"며 안도의 한숨을 내쉬었다. 김서현도 한결 가벼운 마음으로 2025년을 마칠 수 있게 됐다.
30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 4차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 8회초 2사 1,2루 LG 오스틴을 뜬공 처리한 한화 마무리 김서현이 포효하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.30/

