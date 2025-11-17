S.E.S 슈, 사업 대박나더니..중국으로 떠났다 "전세계에 알리고파"

|
[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 S.E.S 출신 슈가 새로운 도전을 향한 열정을 드러냈다.
이어 "지금은 제 마음과 시간, 신념을 모두 담아 여러 프로젝트들을 준비하고있다"며 새로운 도전을 예고했다. 그는 "'새로운 도전은 나의 상상력으로 창조된다', '어떻게 국내를 넘어 전 세계에 알릴 수 있을까?' 전세계에서 모여 창조된 여러 브랜드들은 어떤 식으로 마케팅을 하는지 궁금했다"며 "장시간 노트북을 붙들고 인터넷으로 공부했는데 아무래도 직접 가서 보는게 아니다보니까 감이 잡히지 않더라"라고 CEO로서의 솔직한 고민을 털어놨다.
이에 슈는 직접 해외로 발걸음을 옮겼다. 그는 "그래서 전세계 브랜드가 행하는 마케팅을 직접 보고, 듣고, 체험하기 위해 며칠 전에 상하이 국제수입박람회(CIIE)에 다녀왔다"며 "제품을 보고, 디자인을 분석하고,마케팅 사례를 접하며 상상력을 마음껏 펼쳤던 그 시간들. 어른이 되어도 배울 건 참 많더라. 그 배움이 제게는 설렘이자 희망 그 자체였다"고 소회를 전했다.
한편, 슈는 1997년 유진, 바다와 함께 S.E.S로 데뷔했으며, 2010년 농구선수 출신 임효성과 결혼해 슬하에 1남 2녀를 두고 있다. 또한 2016년 8월부터 2018년 5월까지 해외에서 총 7억 원대 상습 도박을 한 혐의로 2019년 징역 6개월, 집행유예 2년을 선고받은 바 있으며, 이후 자숙의 시간을 보냈다.
다음은 슈 SNS글 전문
여러분~ 정말 오랜만이에요.
사실 저는 지난 몇 년간,
병풀 화장품 프로젝트에 온힘을 다하고 있었습니다.
농사부터 연구까지
직접 손으로 키워낸 병풀.
이미 건강식품으로 많은분들께서 사랑을 받아 진심으로 감사함을 전합니다.
지금은 제 마음과 시간, 신념을 모두 담아 여러 프로젝트들을 준비하고있습니다.
"새로운 도전은 나의 상상력으로 창조된다"
"어떻게 국내를 넘어 전 세계에 알릴 수 있을까?"
전세계에서 모여 창조된 여러 브랜드들은 어떤 식으로 마케팅을 하는지 궁금해서
장시간 노트북을 붙들고 인터넷으로 공부했는데 아무래도 직접 가서 보는게 아니다보니까 감이 잡히지 않더라구요.
그래서 전세계 브랜드가 행하는 마케팅을 직접 보고, 듣고, 체험하기 위해 며칠 전에 상하이 국제수입박람회(CIIE)에 다녀왔습니다
전시장에 들어선 순간 엄청 압도됐어요!
각 나라 브랜드들이
부스 하나, 디테일 하나까지
자신들의 철학을 명확히 전하고 있었거든요.
그 광경을 보며 깨달았습니다.
"세계로 나아가는 길은 이렇게 시작되는구나."
제품을 보고, 디자인을 분석하고,
마케팅 사례를 접하며
상상력을 마음껏 펼쳤던 그 시간들.
어른이 되어도 배울 건 참 많더라고요.
그 배움이 제게는 설렘이자 희망 그 자체였습니다.
그리고 분명해졌어요.
좋은 제품을 만드는 것만큼,
그 가치를 제대로 전달하는 과정까지도 나의 책임이라는 걸.
그래서 앞으로도 기회가 된다면
다양한 나라에 직접 가서
그곳에서 통하는 메시지와 소비자 반응을 보고 듣고 배워야겠다는 생각이 들었습니다.
아, 제일 중요한 한가지를 빠뜨릴 뻔했네요. 요즘 이 프로젝트에 깊이 집중하다 보니 유튜브에 신경을 못썼는데요
영상이 안 올라온다고 걱정해주신 분들,
미리 말씀 못 드려 정말 정말 죄송합니다.
<인간That's슈>는 여러분이 남겨주신 소중한 의견들을 참고해서 더 솔직하고 재밌는 콘텐츠를 만들기 위해 재정비 시간을 가지고 있습니다.
12월 중 업로드를 목표로 하고 있는데요 구체적인 업로드 날짜가 나오면 바로 알려드릴게요!
<인간that's슈> 응원해주시는 많은 분들 정말 감사합니다.
더 단단하고 진심 가득한 모습으로 돌아올 <인간That's슈>,
많이 기대해주세요.