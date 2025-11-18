"NPB보다 KBO 선수들 피지컬 더 좋은데, 왜 이래?" 日 전설적 홈…

|
[가고시마(일본)=스포츠조선 나유리 기자]"와서 보니 한국 타자들이 체격 조건은 훨씬 더 좋다."
|
야마사키 인스트럭터는 "직접 와서 보니 피지컬은 일본 타자들보다 한국 타자들이 월등하게 좋다. 훨씬 더 좋은 몸을 가지고 있고, 탄탄하고 힘도 가지고 있다"면서 "솔직하게 투수력으로는 한국보다 일본이 훨씬 앞서는 게 현재 상황이라고 생각한다. 하지만 타격에 있어서는 차이가 많지 않다. 타격으로는 훨씬 한국이 잘할 수 있는 좋은 조건을 가지고 있다"고 이야기 했다. 그는 훈련 시간 도중 SSG 타자들에게도 직접 한일전을 본 평가와 감상을 솔직하게 들려주며, 조언을 아끼지 않는 모습이었다.
|
이어 "투수, 타자 할 것 없이 일단은 파워. 지금 한국 야구는 모든 게 다 파워인 것 같다. 미국 야구를 계속 도입해서 따라하고 있는데, 아시겠지만 우리는 몸 자체가 아시아 사람이다. 지금 KBO리그의 전반적인 트렌드를 봤을때 방향성이 조금 잘못 잡혀서 다른데로 가고 있다는 생각이 든다"며 진심어린 쓴소리를 아끼지 않았다.
가고시마(일본)=나유리 기자 youll@sportschosun.com