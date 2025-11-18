KT도 '80개' 질렀다! 두산도 '돈찍누'는 못 했는데 → '0시 땡' 러브콜. 박찬호가 잠실로 간 진짜 이유는

[스포츠조선 한동훈 기자] 소위 말하는 '돈찍누(돈으로 찍어 누른다)'는 아니었다. 두산 베어스와 KT 위즈는 박찬호에게 비슷한 금액을 제시했다. 박찬호는 왜 잠실을 택했을까.

두산은 18일 FA 유격수 박찬호와 4년 최대 80억원에 계약했다고 공식 발표했다. 계약금 50억원, 4년 연봉 총액 28억원, 인센티브 2억원이다. KT가 부른 액수도 두산에 결코 밀리지 않았다. 두산은 '돈 이상의 무엇'으로 호소해 박찬호의 마음을 얻었다.

먼저 두산은 가장 먼저 박찬호에게 러브콜을 보냈다. 올해 FA 시장이 개장한 9일 0시가 되자마자 접촉을 시도했다. 두산과 박찬호 측은 바로 미팅 약속을 잡았다.

첫 만남에서 진심을 담은 선물까지 준비했다. 두산은 이미 유니폼 6벌을 맞춤 제작해둔 상태였다. 두산 유니폼 성인용 4벌과 아동용 2벌을 전달했다. 조건을 떠나서 그만큼 두산이 박찬호를 필요로 한다는 마음을 보여주며 테이블에 앉은 것이다.

두산 관계자는 "우리는 정말 진정성을 가지고 다가갔다. 박찬호가 최근 5년 동안 유격수 수비 이닝 1등이다. 향후 몇 년 안에 풀리는 유격수 중에 박찬호 이상의 선수는 없다. 우리 팀에 젊은 내야수들이 많은데 이들이 성장할 때까지 중심을 잡아줄 리더가 절실했다"고 설명했다.


80억도 같은 80억이 아니다. 사실상 전액 보장에 계약금 비중이 파격적으로 높다. 계약금은 보통 계약 규모의 절반을 넘지 않는다. 지난해 한화와 78억원에 계약한 엄상백의 계약금이 34억원이었다. 두산이 2022년 양의지를 152억원에 영입했을 때 계약금이 44억원이었다. 연봉은 1년에 10개월 동안 나눠서 입금되지만 계약금은 통상 일시불이다. 거액이 한 방에 꽂힌다. 계약금이 크면 클수록 선수들은 좋아하지만 지출이 커지는 구단은 부담스럽다. 이런 맥락에서 두산이 상당한 성의를 나타냈다고 풀이 가능하다.

결정적으로 박찬호가 '두린이' 출신이었다. 박찬호는 대구 태생인데 초등학교부터 고등학교까지 모두 서울에서 다녔다. 유년기 좋아했던 팀의 유니폼을 입는다는 '로망'은 돈으로 사기 어렵다.

박찬호는 "어린 시절 두산 베어스 야구를 보면서 꿈을 키웠다. 그 팀의 유니폼을 입게 돼 영광스럽고 벅차다"고 기뻐했다. 그는 자신의 야구가 두산 색깔과 꼭 맞다고 강조했다. "내 야구의 모토는 '허슬'이었다. 지금까지 해온 플레이가 두산의 상징인 '허슬두'와 어울릴 것으로 생각한다"고 자신했다.


한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com



