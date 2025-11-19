"롤리가 양키스 선수라면 MVP 됐을 것", 세상에 이런 황당한 주장을.…

|
[스포츠조선 노재형 기자]시애틀 매리너스 칼 롤리가 BBWAA(전미야구기자협회) 투표서 '소속팀'에 대한 인식의 차별 때문에 뉴욕 양키스 애런 저지에 MVP를 빼앗겼다는 다소 황당한 주장이 제기됐다.
그런데 현지 매체에서 롤리와 저지의 소속팀을 서로 바꿔 투표가 진행됐다면 롤리가 MVP가 됐을 것이라고 주장이 나왔다.
현지 팟캐스트 '댄 패트릭 쇼'의 진행자인 댄 패트릭은 18일(한국시각) "양키스 팬들이 이 논란에 민감하다면 질문을 던져보겠다"며 "저지가 시애틀 소속이고, 롤리가 양키스 소속이라면 누가 MVP가 됐겠는가? 롤리가 양키스 포수이자 골드글러브 포수라는 걸 다들 알게 됐다. 당신들이 뽑는 MVP는 롤리가 되지 않겠는가"라고 주장했다.
즉 같은 성적과 같은 성과와 활약을 양키스에서 했다면 '시애틀의 저지'를 누르고 MVP가 됐을 것이라는 얘기다. 즉 저지가 이번에 MVP에 오른 것은 순전히 양키스 소속이었기 때문이라는 얘기와 다를 바 없다.
결국 뉴욕이라는 거대한 시장을 배경으로 가진 저지가 유리할 수밖에 없다는 뜻이다.
하지만 패트릭의 주장에는 몇 가지 오류가 있다. 우선 롤리는 올해 골드글러브를 수상하지 못했다. 그가 AL 포수 골드글러브를 받은 건 작년이다.
또한 연고지의 시장 크기는 투표를 행사하는 BBWAA 30명의 기자단에 별로 중요한 평가 요소가 아니다. 30명의 기자는 AL 각 연고 도시 15곳에 2명씩 골고루 포진해 있다. 뉴욕과 시애틀을 차별해 바라볼 이유가 전혀 없다.
실제 투표에 참가한 30명의 기자단 사이에서 의견이 분분했다. 특히 BBWAA 뉴욕 지부 기자 2명의 의견이 서로 달랐다. 중립 지역이라고 할 수 있는 디트로이트와 보스턴, 클리블랜드, 캔자스시티, 샌프란시스코, 토론토 지부 각 2명 역시 저지와 롤리로 의견이 갈렸다.
그래도 올시즌 포수로서 60홈런, 132타점을 마크하며 양 리그 합계 홈런-타점왕에 오른 롤리로서는 아쉬움이 클 수밖에 없었다. 특히 롤리는 역대 포수 최다 홈런, 스위치히터 최다 홈런, 시애틀 구단 최다 홈런 등을 새롭게 수립하면서 역사적인 업적도 남겼다.
하지만 BBWAA의 표심은 저지쪽으로 조금 더 기울었다. 저지는 타율(0.331), 득점(137), 볼넷(124), 출루율(0.457), 장타율(0.688), OPS(1.144), WAR(9.7) 등에서 1위를 차지하며 롤리를 압도했다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com
