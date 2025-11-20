ML 간다더니, 100억원 깜짝 대전행 …한화는 어떻게 강백호 영입전 승…

ML 간다더니, 100억원 깜짝 대전행 …한화는 어떻게 강백호 영입전 승자 됐나

사진제공=한화 이글스

[스포츠조선 이종서 기자] 타선 보강의 핵심. 강백호(26) 영입전의 승자는 한화가 됐다.

한화는 20일 강백호 영입을 발표했다. 계약 규모는 4년간 계약금 50억원, 연봉 30억원, 옵션 20억원 등 최대 100억원 규모다.

강백호는 KBO리그를 대표하는 강타자. 2018년 KT위즈에 2차 1라운드(1순위)로 입단해 29홈런으로 강렬한 데뷔 시즌을 보여줬다. 8시즌 동안 타율 3할3리 136홈런 565타점 OPS 0.876의 성적을 남겼다.

손혁 한화 단장은 보도자료를 통해 영입전 과정을 설명했다. 19일 2차 드래프트를 마친 뒤 강백호 측을 만나 영입 의사를 전했다. 20일 오후 선수가 구단 사무실에 방문해 최종 조율 및 계약을 마치게 됐다.

강백호는 올 시즌을 마치고 메이저리그 도전을 염두에 두기도 했다. 20일 미국 플로리다로 출국해 현지에서 쇼케이스를 한다는 계획이었다.

한화 역시 사실을 알고 있었다. 손 단장은 "언론을 통해 알고 있었지만 우리 구단에 꼭 필요한 선수였던 만큼 영입 노력은 해보자는 의미에서 만남을 가졌다. 선수가 구단의 조건을 받아들여 영입에 성공할 수 있었다"고 설명했다.


한화가 강백호에게 기대하는 부분은 확실하다. 올해 아쉬움으로 남았던 타격을 보강하겠다는 의지를 담았다. 손 단장은 "강백호는 리그에 최근 희소성을 가진 좌타 거포로 우타 거포인 노시환과 타점 생산 능력이 뛰어난 채은성, 타격 능력이 성장중인 문현빈까지 함께 타선을 꾸린다고 하면 위압감 있는 타선을 이룰 수 있을 것이라고 생각해 영입한 것"이라고 설명했다.

대전한화생명볼파크는 좌측에 8m 높이에 '몬스터월'이 있다. 좌타자가 당겨쳐서 홈런을 치기 어려운 환경이다. 손 단장은 이에 "강백호의 136개 홈건 중 56개가 좌월, 중월 홈런이다. 여기에 우중월 홈런까지 더하면 82개에 달한다. 또 반드시 홈런이 아니더라도 강한 타구로 주자들을 불러들이는 것이 중요한 만큼 타선이 강해진다는 것에 더욱 의의를 뒀다"며 큰 걱정을 하지 않았다.


강백호는 외야수를 비롯해 1루수, 포수까지 가능하다. 포지션에 대해서는 "일단 감독님의 구상이 중요하기 때문에 지금 정해서 말씀드리기 어렵다. 일단 구단에서 강백호의 자료를 통해 포지션 별 기록들을 정리하고, 스프링캠프를 치르면서 감독님과 코칭스태프의 구상에 따라 결정될 것"이라고 설명했다.

한편, 강백호는 "좋은 조건으로 좋은 환경에서 야구를 해 나갈 수 있도록 저의 가치를 인정해 주신 한화이글스에 진심으로 감사한 마음"이라며 "올 시즌 좋은 성적을 낸 팀에 온 만큼 내년 시즌부터 저 역시 팀 내 좋은 선수들과 함께 힘을 보태 더 훌륭한 팀이 될 수 있도록 최선을 다 할 것"이라고 각오를 밝혔다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com


Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.