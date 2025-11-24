'100억 한화행 충격 후' 新 괴물 타자의 KBO 평정 선언…"백호 형 어떤 사정 있는지 모르겠지만"

기사입력 2025-11-25 00:03


24일 오후 서울 송파구 롯데호텔에서 2025KBO시상식이 열렸다. 신인상을 수상한 안현민이 트로피를 들고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.24/

강백호. 사진제공=한화 이글스

[잠실=스포츠조선 김민경 기자] "(강)백호 형이 어떤 사정이 있는지는 모르겠지만, 어쨌든 백호 형은 백호 형만의 최선의 선택을 한 것이다."

KT 위즈 '괴물 타자' 안현민의 어깨가 벌써 무겁다. 내년에는 강타자 강백호(한화 이글스)의 빈자리를 앞장서서 채워야 하는 상황이기 때문. 안현민은 올해 리그 최고 신인으로 발돋움한 가운데 앞으로는 KBO리그를 평정하는 타자가 되는 더 높은 목표를 세웠다.

안현민은 24일 서울시 송파구 롯데호텔월드 크리스탈볼룸에서 열린 '2025 신한은행 SOL뱅크 KBO 시상식'에서 신인상을 받았다. 안현민은 유효표 125표 가운데 110표를 독식, 득표율 88%를 기록했다. 2018년 강백호, 2020년 투수 소형준에 이어 KT 구단 역대 3번째 신인왕이다.

안현민은 마산고를 졸업하고 2022년 신인드래프트 2차 4라운드 38순위로 KT에 입단한 중고 신인이다. 현역으로 군 복무를 하면서 벌크업에 성공, 파워 히터로 급성장한 특이 케이스다. 원래도 콘택트 능력은 높이 평가받았는데, 파워까지 더해지면서 단숨에 리그 정상급 타자로 발돋움했다.

올 시즌 개막 때는 2군 선수였지만, 퓨처스리그에서 0.426(68타수 29안타), 5홈런, 18타점 맹타를 휘두르며 1군에 콜업됐다. 이강철 KT 감독은 안현민을 바로 1군 붙박이로 두고 키웠고, 112경기, 타율 0.334(395타수 132안타), 22홈런, 80타점, OPS 1.018을 기록했다. 출루율은 0.448로 리그 1위였다.

KT는 지난 20일 간판타자였던 강백호를 잃었다. 강백호는 한화 이글스와 4년 총액 100억원에 사인하고 이적을 결정했다. 보장 금액은 80억원이지만, 한화가 대형 계약의 상징인 100억원 총액을 맞춰 주면서 강백호를 품을 수 있었다.

KT로선 프랜차이즈 스타였던 강백호의 이적이 충격이었지만, 그래도 안현민이 있기에 걱정을 조금은 덜 수 있었다. 안현민 홀로 강백호의 공백을 채우긴 어렵겠지만, 올해 강력한 대안을 키워둔 게 다행이라면 다행이다.


24일 오후 서울 송파구 롯데호텔에서 2025KBO시상식이 열렸다. MVP에 뽑힌 폰세와 신인상을 수상한 안현민이 함께 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.24/

24일 오후 서울 송파구 롯데호텔에서 2025KBO시상식이 열렸다. 신인상을 수상한 KT 안현민이 수상소감을 말하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.24/
안현민은 강백호의 이탈과 관련해 "백호 형이 아닌 어떤 선수라도 같은 팀에 있는 선수가 떠나는 것은 당연히 아쉽다. 어떤 사정이 있는지는 모르겠지만, 백호 형은 백호 형만의 최선의 선택을 한 것이다. 물론 나를 포함해서 우리 팀원들, 팬분들은 아쉽겠지만 그렇다고 아예 못 보는 사이가 된 게 아니다. 지금은 서운함과 섭섭함보다는 서로 잘 준비해서 내년을 조금 더 응원해 주는 게 더 좋지 않을까 생각했다"고 솔직하게 털어놨다.


KT 동료들과 함께 강백호의 빈자리를 채워 보겠다고 다짐했다.

안현민은 "야구는 한 명이 크게 바꿀 수 있다고 생각하지 않는다. 내년에는 그냥 똑같이 준비하려고 한다. 물론 책임감을 더 갖고 야구를 하겠지만, 올해보다 더 책임감을 가진다고 생각하진 않으려 한다. 또 내년에 어떤 선수가 나올지 모르는 거니까. 어떤 선수는 기대에 미치지 못할 수도 있는데 그게 나일 수도 있다. 개인의 성적보다는 팀이 어떻게 융화되느냐에 초점을 맞추면 내년에 더 좋은 성적을 낼 수 있을 것"이라고 이야기했다.

신인왕의 다음 목표는 MVP다. 안현민은 MVP와 투수 4관왕을 차지한 한화 이글스 외국인 에이스 코디 폰세를 부러운 눈으로 지켜봤다.

안현민은 "(MVP는) 모든 선수가 가진 욕망이라고 생각한다. 어쨌든 조금 더 좋은 리그에서 뛰고 싶은 욕심이 있는 선수는 MVP를 받아야 한다. 어떻게 보면 리그를 평정해야 다음 스텝을 밟을 수 있으니까. 지금 내 시점에서는 미국과 일본을 보기보다는 일단은 KBO에서 최고의 선수가 돼야 그다음을 볼 수 있다. 일단 지금은 KBO에서 최고의 선수가 되기 위한 길만 보겠다. 사실 그게 MVP만큼 빛나는 것은 없다고 생각한다"고 힘줘 말했다.

내년 MVP 수상을 위해 어떤 노력을 기울일지 묻자 "일단 폰세 같은 선수가 나오면 안 된다"고 답해 큰 웃음을 안겼다.

안현민은 이어 "수비가 우선시돼야 한다. 팀을 위해서라도 수비에서 더 많은 노력이 필요하다. 타격도 계속 고민하고 연구 중이다. 어떻게 해야 더 잘 칠 수 있을지 늘 고민하는데, 나중에 정말 높은 곳에서 수상을 하게 되면 그때 지금까지 어떤 노력을 했고, 준비를 했는지 말씀 드리겠다"고 당차게 답했다.


24일 오후 서울 송파구 롯데호텔에서 2025KBO시상식이 열렸다. 신인상을 수상한 안현민이 트로피에 입을 맞추고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.24/

잠실=김민경기자 rina1130@sportschosun.com

