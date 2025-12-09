"타무라, 안 보고 싶다" NPB 82승, 1005 탈삼진 두산 日 코치…

"타무라, 안 보고 싶다" NPB 82승, 1005 탈삼진 두산 日 코치의 파격 선언 왜?[무로이칼럼]

기사입력 2025-12-09 12:00


타무라 이치로.두산 베어스 제공

내년 2026년부터 KBO리그에 새로 도입된 '아시아쿼터'. 각 구단에 입단하는 선수들이 속속 발표되고 있다. 그 중 새내기 시절에 만난 지도자와 한국에서 다시 같은 유니폼을 입게된 일본인 투수가 있다. 두산 베어스의 투수 타무라 이치로(31)다.

릿교대학 졸업 후 2017년 사이타마 세이부 라이온즈에 입단한 타무라는 프로 3년째였던 2019년에 오노 카즈요시 투수코치(60)와 만났다.

NPB 통산 284경기에서 82승과 1005개의 탈삼진을 기록한 오노 코치는 올 2025년 시즌부터 KBO리그 두산 베어스에서 퓨처스 투수코치로 일하고 있다. 오노 코치는 타무라에 대해 "내년 타무라와 전혀 만나지 않았으면 좋겠다"고 말했다. 그 말 속에는 타무라에 향한 기대감이 담겨 있다.

오노 코치는 타무라의 특징을 이렇게 설명했다 "어떤 보직이라도 자기 역할을 완수하는 투수입니다. 중간투수지만 세이부에서는 롱 릴리프도 했었습니다."

오노 코치는 KBO 리그에서 한 시즌 동안 지도자 생활을 한 경험을 바탕으로 타무라가 한국에서 능력을 발휘할 수 있는 장점이 있다고 했다.

"ABS(자동투구판정시스템)에는 낙차 큰 변화구가 유효하다는 사실을 알게 됐습니다. 타무라는 다양한 변화구를 구사하는데 결정구로 포크볼이 있고, 커브도 던집니다. 포크볼을 한층 더 연마하면 타자를 막을 확률이 높아질 것 같습니다."


2025 두산베어스 창단기념식이 15일 잠실야구장에서 열렸다. 오노 카즈요시 2군 투수코치가 포즈를 취하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.01.15/
오노 코치는 올 시즌에 이어 내년에도 퓨처스리그의 투수 파트를 담당할 예정이다. 타무라가 부상, 부진 등 굴곡 없이 계속 1군에서 뛰기를 바라고 있다. 앞서 말한 "전혀 만나지 않았으면 좋겠다" 는 말은 그런 의미다.

타무라는 일본 미야자키에서 진행된 두산의 마무리 캠프에 참가해 입단 테스트를 받았다. 오노 코치는 그 자리에 없었는데 동영상을 통해 타무라의 피칭을 지켜 봤다.


타무라는 두산 입단 결정 후 오노 코치에게 연락을 했다. 오노 코치는 타무라에게 "아마 중간 계투를 맡을 것 같은데 어떤 보직이라도 할 수 있도록 준비하자. 스프링캠프부터 잘 할 수 있도록 여유를 가지고 임하면 좋겠다"고 말했다고 한다.

오노 코치는 타무라의 인성도 좋게 평가한다. "성실하고 항상 향상심을 갖고 임하는 선수입니다. 팀워크도 좋고 후배들에게도 잘 챙겨줍니다. 든든한 존재가 될 것 같습니다. 일본에서 했던대로 하면 결과는 따라 올 수 있습니다. 그렇게 됐으면 좋겠습니다."

오노 코치는 타무라를 퓨처스리그에서 보고 싶지 않지만 언제든지 타무라에게 도움을 줄 생각이다. "제가 같은 팀에 있는 것이 타무라에게 어떤 의미인지는 본인에게 물어봐야 겠지만 뭔가 고민이 생기면 조언을 해주려고 합니다."

내년 시즌 KBO리그에서 뛰는 일본인 투수는 타무라 외 타케다 쇼타(SSG), 미야지 유라(삼성), 스기모토 코우키(KT) 등 4명이 확정됐다. 앞으로 다른 선수들도 발표될 전망이다.

<무로이 마사야 일본어판 한국프로야구 가이드북 저자>

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.