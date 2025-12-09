[공식발표]韓 245K 투수, '몸값 35배 껑충' 초대박 빅리그 재입성...앤더슨, DET에서 스쿠벌과 한솥밥

기사입력 2025-12-09 11:19


[공식발표]韓 245K 투수, '몸값 35배 껑충' 초대박 빅리그 재입성…
올해 SSG에서 특급 투수로 성장한 드류 앤더슨이 1년 700만달러에 디트로이트 타이거스와 공식 계약했다. 스포츠조선 DB

[스포츠조선 노재형 기자]디트로이트 타이거스가 KBO 출신 우완투수 드류 앤더슨 영입을 공식화했다.

MLB.com은 9일(이하 한국시각) '타이거스 구단은 오늘 앤더슨과의 1년 700만달러, 2027년 클럽 옵션 1000만달러 계약을 공식 발표하며 윈터미팅을 열어젖혔다'고 보도했다. 옵션 바이아웃이 얼마인지는 알려지지 않았으나, 내년 한 시즌 1000만달러(103억원)을 보장받은 것이다. 앤더슨이 마지막으로 메이저리그에서 던진 2021년 연봉은 20만달러였다. 5년새 35배가 뛴 것이다.

앤더슨이 디트로이트와 계약에 합의했다는 소식은 디 애슬레틱 켄 로젠탈 기자에 의해 처음 알려졌다. 로젠탈 기자에 따르면 트로이트는 2년 넘게 앤더슨을 꾸준히 관찰해 왔다.

그는 2024년 1월 FA 계약을 맺고 디트로이트 스프링트레이닝에 참가했지만, 메이저리그에 진입하지 못하고 트리플A에서 시즌 초반을 보냈다. 톨레도 머드헨드에서 구원으로 9경기에 등판해 14이닝을 던져 평균자책점 3.86을 기록한 뒤 대체 선수로 KBO로 넘어왔다. 즉 앤더슨이 KBO에서 던지는 모습을 계속해서 모니터링했다는 것이다.

MLB.com은 '앤더슨은 내년 스프링트레이닝서 선발투수로 경쟁을 할 것이라고 스캇 해리스 야구부분 사장이 밝혔다'고 덧붙였다.


[공식발표]韓 245K 투수, '몸값 35배 껑충' 초대박 빅리그 재입성…
디트로이트 타이거스 태릭 스쿠벌은 2년 연속 AL 사이영상을 수상했다. Imagn Images연합뉴스
디트로이트는 올해 87승75패로 AL 중부지구 2위, 와일드카드 3위로 포스트시즌에 진출해 와일드카드시리즈에서 클리블랜드 가디언스를 2승1패를 누른 뒤 디비전시리즈에서 시애틀 매리너스에 2승3패로 무릎을 꿇어 ALCS 진출에는 실패했다.

2년 연속 AL 사이영상을 수상한 에이스 태릭 스쿠벌이 이번 오프시즌 트레이드될 수 있다는 전망이 잇따르고 있는 가운데 앤더슨이 합류해 디트로이트의 전략이 어느 정도 읽힌다.

해리스 사장은 이날 "앤더슨은 2024년 캠프에서 인상적인 투구를 보여줬다. 한국에서 구속이 빨라졌고 직구의 구위가 향상됐다고 생각한다"며 "KBO에서 선발투수로 투구이닝을 늘리면서도 직구 스피드를 유지했다. 킥체인지업(kick-changeup)은 헛스윙을 잘 유도하는 구종으로 발전했고, 커브볼도 좋다"고 평가했다.


이어 "헛스윙을 유도하는 제2의 구종을 장착하고, 많은 이닝을 던지는 앤더슨이 우리 팀에 가세해 큰 기대를 갖고 있다"고 덧붙였다.


[공식발표]韓 245K 투수, '몸값 35배 껑충' 초대박 빅리그 재입성…
텍사스 레인저스 시절인 2021년의 드류 앤더슨. AP연합뉴스
앤더슨의 포심 평균 구속은 빅리그에서 가장 최근 던진 2021년 92.5마일이었다. 그러나 일본에서 두 시즌을 보낸 뒤 2024년 2월 디트로이트 스프링트레이닝 초반 최고 98.5마일을 찍었다.

앤더슨은 논로스터 초청선수로 당시 캠프에 참가해 9이닝 동안 14탈삼진을 기록했지만, 9안타를 얻어맞고 7실점해 마이너리그에서 시즌을 맞았다. 톨레도에서 평균 95.5마일의 직구 스피드를 마크한 앤더슨은 SSG의 눈에 띄어 한국으로 넘어갔다.

2024년 5월 SSG에 합류한 앤더슨은 그해 24경기, 115⅔이닝을 던져 11승3패, 평균자책점 3.89, 158탈삼진, WHIP 1.31을 기록했다. 올시즌에는 일취월장했다. 30경기에서 171⅔이닝을 투구해 12승7패, 평균자책점 2.25, 245탈삼진, WHIP 1.00을 마크했다. 평균자책점 3위, 탈삼진 2위, WHIP 2위였다. 올해 직구 구속은 최고 97.4마일, 평균 95.1마일(153.1㎞)을 나타낸 것으로 알려졌다.

이로써 이번 오프시즌 KBO에서 메이저리그 진입에 성공한 투수는 한화 이글스 원투 펀치 코디 폰세와 라이언 와이스에 이어 앤더슨이 세 번째다. 단일 오프시즌 역대 최다 인원이다. 폰세는 보스턴 레드삭스와 3년 3000만달러, 와이스는 휴스턴 애스트로스와 1년 260만달러(2027년 구단 옵션 포함 최대 1000만달러 이상)에 계약했다.

그러니까 앤더슨이 폰세보다 적지만 와이스보다는 후한 대우를 받았다는 뜻이다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이효리도 박나래 주사에 당했다 "소주병으로 기절시킬까" 재조명

2.

하지원, 클럽에서 성추행 당했다 "들어가자마자 엉덩이 만져" ('짠한형')

3.

“24시간 대기·와인잔 맞아 응급실行”… 박나래 전 매니저 2명 동시 퇴사·정산 전말 [종합]

4.

[공식] '조폭 연루설' 조세호, 결국 '유퀴즈'·'1박 2일' 자진 하차…"깊은 책임감 느껴"(전문)

5.

전혜빈, 발리서 1500만원 도난 피해 당했다..경찰조사→"신용카드 절도범 검거"

스포츠 많이본뉴스
1.

'AI 이거 믿어도 돼?' 역대급 꿀조 편성 한국, AI 예측 결과 16강은 무난. 단, 8강은 못간다

2.

"수준 이하" 손흥민은 '화려한 귀환'→"EPL 킹" 살라는 명단 제외...英 BBC도 경악! 완벽하게 엇갈린 1992년생 동갑내기

3.

미쳤다, 아름답다, 환상적...손흥민 벽화 유출 '태극기+트로피+찰칵 세리머니' 환상 3중주

4.

"한국의 A조는 8위"→"일본은 '죽음의 조' 1위 당첨!" 美 언론 충격 평가, 조별리그 통과 난이도 공개

5.

폰세-와이스 다 떠난 한화, 대만 평정한 MVP 놓쳤나 "2년 계약 확정"

스포츠 많이본뉴스
1.

'AI 이거 믿어도 돼?' 역대급 꿀조 편성 한국, AI 예측 결과 16강은 무난. 단, 8강은 못간다

2.

"수준 이하" 손흥민은 '화려한 귀환'→"EPL 킹" 살라는 명단 제외...英 BBC도 경악! 완벽하게 엇갈린 1992년생 동갑내기

3.

미쳤다, 아름답다, 환상적...손흥민 벽화 유출 '태극기+트로피+찰칵 세리머니' 환상 3중주

4.

"한국의 A조는 8위"→"일본은 '죽음의 조' 1위 당첨!" 美 언론 충격 평가, 조별리그 통과 난이도 공개

5.

폰세-와이스 다 떠난 한화, 대만 평정한 MVP 놓쳤나 "2년 계약 확정"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.