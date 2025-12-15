대충격! 박병호 밀어냈던 공갈포 日 주니치행! → 이러다 KBO도 오겠는데

기사입력 2025-12-15 11:16


대충격! 박병호 밀어냈던 공갈포 日 주니치행! → 이러다 KBO도 오겠는…
미겔 사노. AP연합뉴스

[스포츠조선 한동훈 기자] 한때 메이저리그에서 박병호를 밀어낸 거포 유망주였던 미겔 사노가 일본 프로야구(NPB)에 진출했다.

전미야구기자협회(BBWAA,Baseball Writers' Association of America) 소속 프란시스 로메로 기자는 15일(한국시각) SNS를 통해 사노가 NPB의 주니치 드래곤즈와 1년 130만달러(약 19억원)에 계약했다고 전했다.

일본 매체 '풀카운트' 또한 '주니치가 2억엔(약 19억원)에 164방 거포와 계약에 합의했다'고 보도했다.

몸값이 KBO리그 수준과 큰 차이가 나지 않는다. NPB에서 실패하면 KBO리그까지 올 가능성도 있다.

사노는 박병호가 2016년 미네소타 트윈스 시절 함께 뛴 동료다. 포지션이 겹쳐 당시 훨씬 어렸던 사노가 많은 기회를 받았다. 박병호는 올 시즌을 끝으로 은퇴했다.

사노는 2015년 22세의 나이로 메이저리그에 데뷔했다. 2016년 30세였던 박병호가 미네소타와 계약하며 빅리그에 진출했다.

둘은 우타 거포 내야 포지션으로 역할이 같았다. 박병호가 '용병'이라면 사노는 팀에서 키우는 유망주였다.

2016년 사노는 116경기 495타석을 받았다. 타율 2할3푼6리 OPS(출루율+장타율) 0.781에 25홈런 66타점을 기록했다.


박병호는 62경기 244타석 타율 1할9푼1리 OPS 0.684에 12홈런 24타점을 기록했다.

박병호는 2018년 KBO리그로 복귀했다.

사노는 '공갈포' 한계를 극복하지 못했다. 2021년까지 꾸준히 두 자리 홈런을 때렸고 2019년 34홈런, 2021년 30홈런을 때리기도 했는데 타율이 2할 초반에서 허덕였다.

사노는 2024년 LA 에인절스로 이적했다가 2025년은 소속팀 없이 보냈다.

로메로 기자는 '사노는 메이저리그 9년차 베테랑이다. 이번 윈터리그에서 MVP급 시즌을 보내고 있다. 24경기 타율 3할1푼5리에 홈런 9개를 때렸다'고 기대감을 키웠다.

일본 매체 풀카운트는 '주니치는 이번 시즌 타율 득점 홈런 최하위다. 오랜 세월에 걸쳐 나타난 빈타 문제를 해결하지 못했다. 사노가 주니치에 정식 입단하면 타선 기폭제로서 기대가 크다'고 조명했다.


한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'심정지 20분' 김수용 "쓰러진 후 사망 판정 받아..영안실 가다가 의식 찾았다"

2.

박나래 '링거이모', 입 열었다 "불법진료 기억 안나...의사·간호사 아니다"

3.

'이나영♥' 원빈, 15년째 활동 없는데.."잘 지내고 있다" 친조카가 밝힌 근황

4.

성유리, 훈남 교수父 근황 공개..여전한 영화배우 비주얼 '깜짝'

5.

추신수♥하원미, 에펠탑 아래 진한 키스..위·아래·옆, 각도도 다양

스포츠 많이본뉴스
1.

[분데스 리뷰]"전설 손흥민도 못 이룬 대업적" '헤더 장인' 이재성, 최강 뮌헨 적지서 노이어 뚫고 시즌 2호골 폭발…김민재와 코리안더비 2-2 무

2.

"작별 타이밍 예술이야" 손흥민, '올해의 탈출상' 수상 확실시…토트넘, SON 고별식 직후 와르르 노팅엄에 0-3 치욕패

3.

'한국 떠나 1181억 잭팟' 류현진 뛰어넘는다…"최악의 선발투수" 혹평 뒤집고 드라마 썼다

4.

깜짝 반전! 프랭크 감독 경질→클롭 부임…토트넘 전 구단주 강력 주장

5.

메이저도 간다던, 최정상급 선수가 어쩌다 FA 미아 위기에...A등급 문제가 아니다

스포츠 많이본뉴스
1.

[분데스 리뷰]"전설 손흥민도 못 이룬 대업적" '헤더 장인' 이재성, 최강 뮌헨 적지서 노이어 뚫고 시즌 2호골 폭발…김민재와 코리안더비 2-2 무

2.

"작별 타이밍 예술이야" 손흥민, '올해의 탈출상' 수상 확실시…토트넘, SON 고별식 직후 와르르 노팅엄에 0-3 치욕패

3.

'한국 떠나 1181억 잭팟' 류현진 뛰어넘는다…"최악의 선발투수" 혹평 뒤집고 드라마 썼다

4.

깜짝 반전! 프랭크 감독 경질→클롭 부임…토트넘 전 구단주 강력 주장

5.

메이저도 간다던, 최정상급 선수가 어쩌다 FA 미아 위기에...A등급 문제가 아니다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.