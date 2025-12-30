"네가 바꾸면…" 50억 FA도, 올스타 내야수도 '고교 시절'로 돌아간…

"네가 바꾸면…" 50억 FA도, 올스타 내야수도 '고교 시절'로 돌아간다

기사입력 2025-12-31 00:05


12일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 한화 이글스와 롯데 자이언츠의 경기. 내야 수비 훈련을 함께 하고 있는 심우준, 이도윤. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.12/

[스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스의 내야수 두 명이 등번호를 바꾼다.

한화는 올 시즌을 앞두고 FA 시장에서 내야수 심우준(30)을 4년 총액 50억원에 영입했다.

2014년 KT에 입단한 심우준은 2020년 도루왕을 차지할 정도로 빠른 발을 가지고 있고, KBO리그에서도 정상급으로 꼽히는 수비력을 자랑한다. 한화는 올 시즌 센터라인 강화를 목표로 삼았고, FA 시장 개장과 함께 심우준 영입에 성공했다.

심우준은 주전 유격수로 활약하며 한화의 내야를 지켰다. 부상으로 96경기 출전에 그친 가운데 타격에서는 임펙트를 남기지 못했다. 2할3푼1리 2홈런 22타점 11도루 OPS 0.587을 기록했다.

그러나 팀 내야 수비력을 확실하게 탄탄하게 만들어준 심우준 덕에 한화는 팀 평균자책점 1위(3.55)를 기록하는 등 확실한 영입 성과를 남겼다. 한화 뿐 아니라 야구 관계자들은 "올 시즌 한화가 안정적인 투수력을 보여줄 수 있었던 큰 이유는 심우준의 가세가 있었기 때문"이라고 분석하기도 했다.


29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 3차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 8회말 2사 만루 한화 심우준이 역전 적시타를 날린 뒤 환호하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.29/
심우준이 한화에서 단 등번호는 2번. KT 시절에도 달았던 번호였다.

심우준은 2026년 등번호를 바꾸기로 결정했다. 심우준의 새번호는 7번.

기존 7번은 이도윤이 달고 있었다. 이도윤은 2015년 한화에 입단한 내야수로 공격과 수비 모두 안정적이다. 지난 2년 간 주전 유격수로 활약한 그는 올 시즌에는 2루수와 유격수를 오가면서 자리를 지켰다. 113경기에 출전한 그는 타율 2할6푼 36타점 OPS 0.636의 성적을 남겼다.


1일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KBO리그 SSG와 한화의 경기. 7회 동점 1타점 적시타를 날린 한화 이도윤. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.01/

이도윤은 한화 레전드 김태균이 운영하는 'TK52'에 출연해 등번호 교체 사실을 알렸다. 이도윤은 내년 시즌부터 5번을 단다고 밝혔다. 이도윤은 이를 말하며 "(심)우준이 형과 이야기를 하다가 5번을 달고 싶다는 말을 했다. 우준이 형이 '그럼 내가 7번을 달겠다'고 했다"고 밝혔다.

이도윤이 희망한 5번은 투수 윤대경이 달고 있던 번호. 윤대경은 올 시즌을 마치고 팀을 떠나게 됐다.

심우준과 이도윤 모두 프로에서 단 적이 없던 번호를 달게 됐다. 이도윤은 "우준이 형은 경기고 시절 7번을 달았고, 나도 학창시절에 5번을 많이 달았다"고 했다.

이 자리에 있던 김태균은 이도윤과의 추억 하나를 공개했다. 이도윤이 "4년 차 때 96번을 달았다"고 하자 김태균은 "덩치도 크지 않은 애가 왜 96번을 했지라고 생각했다"고 떠올렸다. 이에 이도윤은 "96년생이라서 달았다"고 답했다. 김태균은 "괴짜 느낌이 있다"라며 너털웃음을 지었다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

