'빛나고 가치 있는 존재' 자부심을 갖자…NC, 2026년 '위풍당당' 내걸었다

기사입력 2026-01-05 15:27


6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 NC와 삼성의 와일드카드 1차전. NC가 삼성에 4대 1로 승리했다. 경기 종료 후 승리의 기쁨을 나누고 있는 NC 선수들. 대구=송정헌 기자songs@sportschosun.com

/2025.10.06/

사진제공=NC 다이노스

[스포츠조선 이종서 기자] "우리 구성원 모두가 스스로의 가치를 믿고, 그 자부심이 하나로 뭉쳐졌을 때 비로소 완성된다."

NC 다이노스는 5일 2026시즌 팀의 비전과 승리의 의지를 담은 새 캐치프레이즈 '위풍당당'을 공개했다.

NC는 "이번 캐치프레이즈의 핵심 키워드는 '자부심(Pride)'이다. NC 다이노스 구성원 모두가 스스로를 '빛나고 가치 있는 존재'로 믿는 당당한 마음가짐이 전제될 때, 비로소 과감한 승부와 성취가 가능하다는 철학을 담았다. 나아가 이러한 개개인의 자부심이 하나로 모여 '원팀(One Team)'을 이룰 때, 더 높은 곳을 향한 성장을 이뤄낼 수 있다는 의지를 명확히 했다"라며 "구단 슬로건인 '거침없이 가자'와 새 캐치프레이즈 '위풍당당'을 병행 사용함으로써, 승부를 향한 당당한 기세와 속도감 있는 실행력을 동시에 보여줄 계획"이라고 밝혔다.

디자인 측면에서는 "전통적인 강인함에 젊은 감각을 조화시킨 것이 특징이다. 자칫 무겁고 딱딱할 수 있는 고딕체 계열에서 벗어나, 글자 곳곳에 아트워크와 곡선을 더해 리듬감을 부여했다"고 설명하며 "단순한 서체를 넘어, 디자인 요소 하나하나에 캐치프레이즈의 주요 의미를 투영했다. 캐치프레이즈 좌측의 '반짝이는 효과'는 구성원 개개인이 지닌 소중한 가치와 프라이드를 의미하며, '위'의 모음을 상승하는 화살표 모양으로 형상화해 우리(We)가 함께 더 높은 곳으로 도약(Up)하겠다는 성장의 포부를 시각화했다"고 했다.

이진만 NC 다이노스 대표이사는 "2026시즌 캐치프레이즈 '위풍당당'은 우리 구성원 모두가 스스로의 가치를 믿고, 그 자부심이 하나로 뭉쳐졌을 때 비로소 완성된다. 선수단과 팬들과 함께 다이노스라는 이름으로 자부심을 공유하며, 승리를 향해 당당하게 나아가는 한 해를 만들겠다"라고 말했다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

