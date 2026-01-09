합의점 못찾은 스쿠발-DET 결국 연봉조정 신청, 그런데 격차가 무려 190억…대체 왜?

기사입력 2026-01-09 22:46


합의점 못찾은 스쿠발-DET 결국 연봉조정 신청, 그런데 격차가 무려 1…
연합뉴스

[스포츠조선 박상경] 디트로이트 타이거즈와 타릭 스쿠발이 합의점을 찾지 못하며 결국 연봉 조정을 신청했다. 그런데 격차가 '역대급'이다.

ESPN의 제프 파산은 9일(한국시각) '스쿠발이 3200만달러(약 467억원)를 원하는 반면, 디트로이트가 제시한 금액은 1900만달러(약 277억원)'라고 이들의 격차를 설명했다. 이어 '1300만달러(약 190억원)의 격차는 연봉 조정 역사상 가장 큰 차이'라며 '스쿠발이 승리한다면 2024년 뉴욕 양키스의 후안 소토가 조정을 통해 받은 3100만달러(약 452억원)를 넘어 사상 최고액이 될 것'이라고 전했다.


합의점 못찾은 스쿠발-DET 결국 연봉조정 신청, 그런데 격차가 무려 1…
연합뉴스
스쿠발은 대기만성형 선수의 표본이다. 2018년 신인 드래프트 9라운드 255순위로 디트로이트 유니폼을 입은 그는 2023년까지 선발 경험을 꾸준히 쌓았으나 크게 두각을 나타내진 못했다. 하지만 2024년 31경기 18승4패, 평균자책점 2.39, 이닝당 출루허용률(WHIP) 0.92의 엄청난 활약으로 팀의 포스트시즌 진출에 공헌했고, 그해 아메리칸리그 사이영상을 만장일치로 수상했다. 지난해에도 195⅓이닝을 던져 13승6패, 평균자책점 2.21을 기록한 그는 33개의 4사구를 내준 반면 탈삼진을 241개 잡았고, WHIP는 0.89로 더 낮아졌다. 디트로이트는 지난 시즌에도 스쿠발의 활약을 앞세워 가을야구를 맛봤다. 스쿠발은 아메리칸리그 사이영상 2회 연속 수상의 감격을 누렸다.


합의점 못찾은 스쿠발-DET 결국 연봉조정 신청, 그런데 격차가 무려 1…
AFP연합뉴스
이럼에도 디트로이트의 평가는 인색했다. 미국 야후스포츠는 '스쿠발은 올 시즌을 마친 뒤 FA 자격을 얻는다. 하지만 디트로이트와의 계약 연장 협상에서 의견차가 너무 커 한때 트레이드 가능성까지 제기됐다'고 전했다. 이어 '지난 15년 간 사이영상을 두 번 받은 투수는 스쿠발을 비롯해 클레이턴 커쇼, 저스틴 벌랜더, 맥스 셔저, 코리 클루버, 제이콥 디그롬, 블레이클 스넬 등 6명 뿐'이라며 '이들 중 두 번째 사이영상을 수상한 뒤 연봉 조정 대상에 포함된 적이 없다. 대개 이런 커리어를 쌓은 투수는 연봉 조정 대상에 포함되지 않는다'고 설명했다.

미국 현지 매체들은 양측의 간극이 너무 커 결국 조정을 통해 승부가 날 것으로 전망하고 있다. 미국 USA투데이는 '이달 말 예정된 연봉조정 청문회 전 양측이 합의에 도달할 가능성이 있긴 하다. 그러나 현시점에선 청문회까지 갈 것'이라고 전망했다.


합의점 못찾은 스쿠발-DET 결국 연봉조정 신청, 그런데 격차가 무려 1…
AP연합뉴스
역대 투수 연봉 최대 인상 기록은 디그롬이 갖고 있다. 2019년 740만달러(약 108억원)의 연봉을 받던 디그롬은 이듬해 960만달러(약 140억원)가 오른 1700만달러(약 248억원)를 거머쥔 바 있다. 스쿠발이 연봉 조정에서 승리한다면 디그롬의 연봉 인상액, 소토의 조정 연봉 기록을 모두 깨게 된다.


박상경 기자 ppark@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

배우 오승환, 돌연 사라진 이유 “사고로 6년째 휠체어 생활”

2.

송승환, 시각장애 4급 전조증상 있었다 "어릴 때 야맹증 앓아, 메뉴판도 안보였다"

3.

홍현희♥제이쓴 아들, 눈썰매 타다 전복 사고..부상까지 '오열'

4.

유재석이 든 '레고 꽃다발' 뭐길래.."화훼농가에 상처줘" 단체 반발

5.

'170cm·44사이즈' 윤미라, 74세 안믿기는 몸매라인 "20년 전 옷도 맞아"

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표]"고지대 리스크는 없다" 홍명보호, 멕시코 과달라하라 2곳 월드컵 베이스캠프 후보지로 신청→16일 확정 통보

2.

[오피셜]"라데시마 전북 NEW 베스트11 놀랍다" 리그 탑티어 오베르단까지 영입…정정용을 위한 특별한 선물

3.

[오피셜]FC안양, 베테랑 위주 수비진에 '젊은 피' 센터백 홍재석 영입

4.

[대학축구]용인대→경희대, 조별리그 2연승 질주 '토너먼트 윤곽 드러났다'

5.

수원FC,2002년생 부산 '왼발'멀티공격수 최기윤 품었다[단독]

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표]"고지대 리스크는 없다" 홍명보호, 멕시코 과달라하라 2곳 월드컵 베이스캠프 후보지로 신청→16일 확정 통보

2.

[오피셜]"라데시마 전북 NEW 베스트11 놀랍다" 리그 탑티어 오베르단까지 영입…정정용을 위한 특별한 선물

3.

[오피셜]FC안양, 베테랑 위주 수비진에 '젊은 피' 센터백 홍재석 영입

4.

[대학축구]용인대→경희대, 조별리그 2연승 질주 '토너먼트 윤곽 드러났다'

5.

수원FC,2002년생 부산 '왼발'멀티공격수 최기윤 품었다[단독]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.