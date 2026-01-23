'호주 클러치' 1군 캠프 합류, '약속의 땅' 오키나와 설렘주의보 '심차함' 3총사의 새로운 도전과 엇갈린 출발

기사입력 2026-01-23 06:50


'호주 클러치' 1군 캠프 합류, '약속의 땅' 오키나와 설렘주의보 '심…
심재훈

[스포츠조선 정현석 기자]23일 오키나와로 향하는 삼성 라이온즈 박진만 감독.

우승을 목표로 하는 그는 "주전 같은 백업구축"을 캠프 목표로 걸었다. 시선은 젊은 야수진의 '성장'과 '보완'에 머물러 있다.

지난 스프링캠프 때 팬들의 가슴을 설레게 했던 신인 야수 삼총사 심재훈, 함수호, 차승준. 이번 캠프에서는 서로 다른 출발점에서 캠프를 시작한다.

차승준과 함수호는 오키나와 1군 캠프에 합류한다.

최고 유망 내야수인 차승준은 지난 시즌 1군의 높은 벽을 경험했다. 31경기 0.184의 타율. 지난해 경험치를 발판 삼아 2년 차인 올해는 비상한다는 각오다. 마무리 캠프 때부터 구슬땀을 흘렸다.

박진만 감독은 "심재훈은 이미 1군의 힘든 부분을 경험했기 때문에, 무엇을 이겨내야 하는지 알고 있다"며 "마무리훈련 부터 열심히 했고 공수에 걸쳐 좋은 모습을 보였다"며 신뢰를 보냈다. 이어 "이번 캠프에서 심재훈이 여러 포지션을 소화할 수 있는 상황을 만들어줘야 한다"며 내야 유틸리티 플레이어로서 기대감을 표했다.
'호주 클러치' 1군 캠프 합류, '약속의 땅' 오키나와 설렘주의보 '심…
올스타프라이데이 함수호
주목해야 할 또 다른 선수는 '호주발 클러치 히터' 함수호다.

지난 겨울 휴식 대신 호주 프로야구(ABL) 브리즈번 밴디츠에 합류, 힘 있는 호주투수들의 공을 상대했다.

17경기를 소화하며 공수에서 실전 경험을 쌓았다. 3개의 홈런이 결정적인 클러치 상황에 나와 찬사를 받았다. 외야 수비에서도 강하고 정확한 어깨를 자랑했다.


낯선 환경에서도 타격 잠재력을 증명한 함수호는 이번 오키나와 캠프를 통해 '주전 같은 백업 외야수'로서의 최종 시험대에 오른다. 박 감독은 "호주리그에서 좋은 활약을 했다"며 함수호의 적극적인 풀스윙이 팀 타선에 신선한 에너지를 불어넣기를 기대하고 있다.

거포 유망주로 기대를 모으는 차승준은 일단 1군 캠프 명단에서는 빠졌다. 퓨처스 팀에서 캠프를 시작한다.

하지만 실망은 이르다. 퓨처스 팀 선수들도 다음달부터 오키나와에 캠프를 차린다. 1군 온나손 아카마 볼파크와 20분 거리. 1,2군 간 수시로 교류한다. 숙제를 마치면 언제든 합류할 수 있다.
'호주 클러치' 1군 캠프 합류, '약속의 땅' 오키나와 설렘주의보 '심…
차승준
차승준의 과제는 조금 더 정교한 수비다. 박진만 감독은 "내야수다 보니 수비적인 면에서 보완이 조금 더 필요하다"고 진단했다. 부드러움에서 파워 넘치는 타격 잠재력은 출중하지만, 1군 내야에 자리를 잡기 위해서는 완벽한 수비력이 우선이다. 그래야 '주전 같은 백업 내야수'로 라이온즈파크에 당당히 설 수 있다.

박진만 감독은 '준비된 자에게 기회를 준다'는 원칙 하에 1,2군 교류의 장을 열어놓고 오키나와 캠프를 유연하게 이끌어갈 계획. 1군 경험을 자양분 삼아 멀티 플레이어로 거듭나려는 심재훈, 실전 무대에서 가능성을 증명한 함수호가 일단 먼저 출발한다.

지난해 캠프에 센세이션을 일으켰던 삼총사의 엇갈린 운명 하지만, 박 감독과 삼성은 주고받는 자극을 통해 세 선수 모두 삼성 공수의 주축으로 폭풍 성장하리라는 확신을 가지고 있다. 2년 차인 올시즌, 기대가 커지고 있다.


정현석 기자 hschung@sportschosun.com

사진제공=삼성 라이온즈

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김연아, 12년째 운동 NO "식단으로 관리, 살 찌는 체질 아니다"

2.

'연정훈♥' 한가인, 7세 子도 인정한 올리비아 핫세 닮은꼴 "엄마 닮았다" ('자유부인 한가인')

3.

'합숙맞선' 상간녀 의혹 A씨 "왜곡된 이슈몰이…적극적으로 법적 대응할 것" [SC이슈]

4.

김연아, '5세 연하' ♥고우림과 신혼생활? "가끔 불만 있지만, 남편이 잘 맞춰줘"

5.

'흑백요리사1' 권성준, 우승자 타이틀 뺏겼다..."다들 에드워드리만 기억해"

스포츠 많이본뉴스
1.

무슨 서류를 안 가져갔길래 美 정치거물이 개입했나? SF 이정후 LA 공항서 1시간 억류...시즌 액땜?

2.

[속보]4년 만에 이별 '오피셜' 공식 발표, 'UCL 5회 우승' 월클 떠난다, 올 시즌 이후 맨유와 작별..."이 팀, 죽을 때까지 사랑할 것"

3.

"日, 베트남보다 못하잖아" U-23 아시안컵 결승 앞두고 中 '도발, 또 도발'…"일본축구 끝났다" 선언

4.

'29억 초특급 대우' 근데 다 어디 갔어? ML도 포기하고 왔더니…"찬호 첫 타석 사구 조심해"

5.

사이판 다녀왔더니 미국비행기 타라고? LG 국대 8명 미국 캠프 출발 밀릴뻔한 이유[공항 스케치]

스포츠 많이본뉴스
1.

무슨 서류를 안 가져갔길래 美 정치거물이 개입했나? SF 이정후 LA 공항서 1시간 억류...시즌 액땜?

2.

[속보]4년 만에 이별 '오피셜' 공식 발표, 'UCL 5회 우승' 월클 떠난다, 올 시즌 이후 맨유와 작별..."이 팀, 죽을 때까지 사랑할 것"

3.

"日, 베트남보다 못하잖아" U-23 아시안컵 결승 앞두고 中 '도발, 또 도발'…"일본축구 끝났다" 선언

4.

'29억 초특급 대우' 근데 다 어디 갔어? ML도 포기하고 왔더니…"찬호 첫 타석 사구 조심해"

5.

사이판 다녀왔더니 미국비행기 타라고? LG 국대 8명 미국 캠프 출발 밀릴뻔한 이유[공항 스케치]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.