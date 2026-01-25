"글러브만 세개" 가을야구 단골 슈퍼 유틸리티, 한국판 키케 에르난데스의 꿈, "현수 형 빈자리, 노력으로 메울 것"

기사입력 2026-01-26 06:45


"글러브만 세개" 가을야구 단골 슈퍼 유틸리티, 한국판 키케 에르난데스의…
23일 LG 이적 후 첫 캠프길에 오른 천성호. 영종도=스포츠조선 정현석 기자 hschung@sportschosun.com

[인천공항=스포츠조선 정현석 기자]"현수 형 공백, 당장 메우기는 힘들겠지만…"

변화는 기회다. FA 외야수 김현수의 KT 위즈 이적은 아픈 결과지만, 비운 자리는 많은 선수에게 희망을 던진다.

LG 트윈스에서는 두 선수가 주목받고 있다. 거포 이재원(27)과 '만능키' 천성호(29)다.

특히 지난 시즌 중 KT에서 LG로 팀을 옮긴 천성호로선 운명적인 팀 바꿈이다.

김현수는 KT로, 자신은 LG로 왔다. 정교한 타격과 수비, 주루 등 다양한 툴이 만개할 시점에 찾아온 기회다. 염경엽 감독도 "현수 빈 자리를 재원이와 성호로 메울 것"이라고 천명했다. 기회는 열려 있다. KT 신인 시절이던 2020년 이후 6년만의 미국 전지훈련을 임하는 각오가 남다르다.


"글러브만 세개" 가을야구 단골 슈퍼 유틸리티, 한국판 키케 에르난데스의…
LG 트윈스 선수단이 23일 인천공항을 통해 전지훈련지인 미국 애리조나로 출국했다. 천성호가 출국장으로 들어서고 있다. 인천공항=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.01.23/
지난 23일 미국 애리조나 스프링캠프로 향하는 출국길에서 만난 천성호는 "할 수 있는 최선을 다해서 빈 자리를 채울수 있도록 비시즌 동안 많은 노력을 했다"고 말했다.

만능 내야수 천성호는 뛰어난 수비 감각으로 영역을 외야까지 넓혔다. 지난해 한국시리즈에서 눈부신 호수비로 가능성을 인정받았다.

그는 이번 캠프를 위해 1루수, 내야수, 외야수용 글러브 총 3개를 챙겼다. 메이저리그의 슈퍼 유틸리티 키케 에르난데스(LA 다저스)처럼 팀이 필요로 하는 곳이라면 언제, 어디든 그라운드에 나서겠다는 의지다.


FA로 이적한 김현수의 공백으로 생긴 좌익수 빈 자리는 새로운 기회다.

천성호는 "감독님께서 캠프 기간 3일 중 이틀은 외야 연습에 집중하라고 하셨다"며 "생소한 포지션이라 걱정도 되지만, 연습량을 늘려 충분히 메울 수 있도록 준비하겠다"고 말했다. 이미 지난 한국시리즈에서 선보인 호수비는 그가 외야에서도 충분히 경쟁력이 있음을 증명한 바 있다.

비시즌 동안 천성호는 '나 홀로 훈련'을 통해 많은 것을 느끼고 깨달았다. 잠실구장에서 혼자 피칭 머신을 틀어놓고 방망이를 돌리고, 벽치기로 수비 감각을 유지했다. "혼자 기술훈련을 하다 보면 남이 봐주지 않으니 스스로 느낄 수 있는 부분이 많다고 생각해 혼자 하는 걸 좋아하고, 많은 시간을 투자했다"는 설명.


"글러브만 세개" 가을야구 단골 슈퍼 유틸리티, 한국판 키케 에르난데스의…
27일 서울 잠실구장에서 열린 한화와 LG의 한국시리즈 2차전. 9회초 무사 1루 천성호가 이원석의 타구를 잡아낸 후 1루로 던지고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.27/
그는 기술적인 부분 뿐 아니라 웨이트 트레이닝과 순발력 운동을 병행하며 '풀타임 몸만들기'에 집중했다. "기술은 몸이 뒷받침되어야 한다"는 깨달음은 그가 작년 시즌 중 합류하며 느꼈던 체력적 한계에서 얻은 값진 교훈이었다.

천성호는 위닝 기운이 가득한 선수다. 신인 시절 KT 위즈부터 지금의 LG 트윈스까지, 데뷔 이후 단 한 번도 소속팀이 가을야구 무대를 놓친 적이 없다. 군 복무 시절 조차 소속팀이 포스트시즌에 진출했을 정도다.

하지만 그는 "제가 좋은 기운이 있다기보다 운이 좋았을 뿐"이라고 겸손해 하며 "작년엔 시즌 중간에 합류해 어색함도 있었지만, 올해는 모두와 똑같은 지점에서 출발한다. 이번 시즌만큼은 운이 아닌 내 실력으로 팀의 승리를 이끌겠다"고 강조했다.

이재원과 함께 김현수의 공백을 메워야 하는 중책을 맡은 천성호. 유틸리티 플레이어를 청산할 기회다. 내외야를 종횡무진 누비며 승리의 기운을 퍼뜨릴 천성호. 희망찬 2026 시즌이 애리조나의 뜨거운 태양 아래서 막 시작됐다.


정현석 기자 hschung@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'오상진♥' 김소영, 임신 7개월차 낙상 사고 "아픈 것보다 아기부터 걱정"

2.

지석진, 한강뷰 52평 사는데 주식은 '대실패'..."코스피 5000인데 나만 떡락"

3.

전현무, '600억 자산설' 나오게 한 예능 성공 "뉴스 일부러 못하는 척" ('사당귀')

4.

'46세 출산' 최지우 "김태희 딸 예뻐...6살 내 딸, 母만큼 예쁘려면 좀 걸릴려나" ('미우새')

5.

김혜수 한마디에 판 커졌다…박준면, 김치 사업 시작한 진짜 이유

스포츠 많이본뉴스
1.

'인플루언서 아내와 SNS 불화' 롯데 정철원, 출국 인터뷰 고사 → 25일 스프링캠프 출발

2.

"김상식, 김상식, 김상식!" 대국민 사과 대신 '환호!'...韓 꺾고 고개 숙인 식사마, 초대박 행운까지 "50억동 보너스 지급 결정"

3.

화사-박정민 저리 가라, 이다현-강성형이 더 슬펐다...1년을 기다린 춘천 올스타전, 흥겨웠던 별들의 축제 [춘천 현장]

4.

[현장일문일답]고개 숙인 이민성 감독 "팬들께 너무 죄송…믿고 기다려주시면 좋겠다"

5.

[속보]미쳤다! '한국 축구 초대형 경사' 차기 국대 9번 오현규, 韓 역대 16번째 프리미어리거? EPL 이적 예고..."영입 협상 진행 중"

스포츠 많이본뉴스
1.

'인플루언서 아내와 SNS 불화' 롯데 정철원, 출국 인터뷰 고사 → 25일 스프링캠프 출발

2.

"김상식, 김상식, 김상식!" 대국민 사과 대신 '환호!'...韓 꺾고 고개 숙인 식사마, 초대박 행운까지 "50억동 보너스 지급 결정"

3.

화사-박정민 저리 가라, 이다현-강성형이 더 슬펐다...1년을 기다린 춘천 올스타전, 흥겨웠던 별들의 축제 [춘천 현장]

4.

[현장일문일답]고개 숙인 이민성 감독 "팬들께 너무 죄송…믿고 기다려주시면 좋겠다"

5.

[속보]미쳤다! '한국 축구 초대형 경사' 차기 국대 9번 오현규, 韓 역대 16번째 프리미어리거? EPL 이적 예고..."영입 협상 진행 중"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.