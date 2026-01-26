"리더십 존경스럽다" 'GOAT' 애런 저지의 'MVP 트로피'…'201㎝ 타격왕' 양키스의 역사→"최고의 모습 보여줄 것"

[스포츠조선 강우진 기자]뉴욕 양키스 에이스 애런 저지가 BBWAA(미국야구기자협회) 어워즈 시상식에서 아메리칸리그 MVP 트로피를 들었다.
헤비스포츠는 26일(한국시각) '저지는 BBWAA 만찬회 무대에 올라 가족과 동료들, 그리고 양키스의 역사라는 압박 속에서 자신의 세 번째 아메리칸리그 MVP 트로피를 받아 들었다'고 보도했다.
저지는 이로써 요기 베라, 조 디마지오, 미키 맨틀과 함께 양키스 역사상 MVP를 세 차례 수상한 4번째 선수가 됐다. 역대 최고 선수들 사이에서 자신의 위치를 확고히 했다.
AP연합뉴스
저지의 2025시즌은 그야말로 '대박'이었다. 그는 타율 0.331, 53홈런, 114타점을 기록했고, 출루율 0.457, 장타율 0.688, OPS 1.145, 137득점, 124볼넷 등을 마크했다. 저지는 2m1의 신장으로 메이저리그 역사상 키가 가장 큰 타격왕이 됐다. 그는 미키 맨틀, 지미 폭스에 이어 타격왕과 50홈런 이상을 동시에 달성한 역대 세 번째 선수다.
이번 아메리칸리그 MVP 투표는 최근 몇 년 사이 가장 접전이었다는 평가를 받는다. 저지는 1위 표 17장, 총점 355점을 받았고, 시애틀 매리너스 포수 칼 롤리는 1위 표 13장, 335점으로 뒤를 이었다. 단 20점 차이로 MVP가 결정난 것이다.
사진=그랜드슬램 MLB
저지는 실력뿐 아니라 리더십과 정신력까지 겸비한 선수로 평가된다.
이날 만찬회에 참석한 저지의 전 동료 앤서니 리조는 "양키스에서 뛰는 압박을 감당할 수 있는 사람은 많지 않다"며 "무너지는 선수들을 많이 봤는데 저지가 매일 보여주는 이타적인 리더십은 정말 존경스럽다"고 말했다. 이어 "4타수 4안타를 치든, 4타수 무안타를 치든 저지는 항상 같은 모습을 유지한다"고 덧붙였다.
사진=MLB 공식 SNS
저지는 MVP 수상 소감으로 가족들에게 감사의 인사를 전했다.
저지는 "가장 큰 선물인 아름다운 딸 노라를 안겨줘서 정말 감사하다. 아버지가 되는 건 믿을 수 없을 만큼 멋진 일"이라며 "4타수 4안타든, 4타수 무안타든 상관없이 집에 돌아가 가족의 웃는 얼굴을 보는 게 전부다"고 말했다.
저지는 다음 시즌도 팬들의 즐거움을 위해 최선을 다할 것을 약속했다.
그는 "많은 분들이 한 경기를 위해 돈을 모아 이곳에 오고, 우리를 보러 온다"며 "그게 전부다. 나는 여러분에게 최고의 모습을 보여드리고, 멋진 쇼를 선사하고 싶다"고 강조했다.