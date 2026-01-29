"이렇게 즐거운 야구장은 처음" 32세 '산사람' 홀린 절친의 한마디…'7년간 44홈런' 빅리그 5툴, 韓택한 이유 [인터뷰]

[질롱(호주)=스포츠조선 김영록 기자] 빅리그에서만 7년간 뛰었다. 통산 44홈런에 빛나는 장타력, 빅리그에서도 대수비로 활약할 만큼 수준급의 외야 수비에 주력까지 갖췄다.
32세의 나이에 인생의 전환점을 맞이했다. 콜로라도 로키스에서 대부분의 선수생활을 보낸 '산사람' 샘 힐리어드는 한국을 택했다.
호주 질롱에서 진행중인 KT 위즈 스프링캠프에서 힐리어드를 만났다. 키 1m96, 107㎏의 당당한 체격. 하지만 베이스러닝 훈련에서 코치진의 입에서 "오 빠르네?"하는 탄성이 터질 만큼 긴 다리로 쭉쭉 뻗는 주력이 돋보였다. 긴 팔과 탄탄한 체형에서 뿜어져나오는 힘있는 타격도 꽤나 인상적이다.
힐리어드는 왜 KT를 택했을까. 그는 "미국에서 뛰는 선수라 해도 타국의 1군 리그에 대해 모를수는 없지 않나. 나도 한번쯤 해외에서 뛰고 싶은 마음이 있었다. KT처럼 꾸준하게 가을야구를 하는 강팀이면 더 좋겠다 생각했다. KT의 승리에 보탬이 되고 싶다"고 운을 뗐다.
KT 샘 힐리어드. 사진제공=KT 위즈
"한국에 다녀온 동료들이 주변에 몇몇 있었는데, 특히 제이크 케이브와는 코로나 시즌에 같은 팀에서 뛰었다. KBO리그에 대해 물었더니 '이렇게 즐거운 야구 현장은 처음이었다. 새롭겠지만 그 분위기를 즐길 수 있길 바란다'고 하더라. 새로운 문화에 적응하는 데도 관심이 있었고, 한국 팀들은 외국인 선수를 잘 대해준다는 이야기도 해줬다. 무엇보다 난 매경기 선발출전을 간절히 원했다. 미국에선 그러지 못했으니까."
공수주에 걸친 안정된 밸런스, 특히 유쾌하면서도 진지한 성격에 한방까지 갖췄다. 힐리어드는 "타격, 선구안, 스피드 모두 준수한 능력을 가졌다고 자부한다. 팀이 어떤 역할을 원하든 해낼 수 있다"면서 "매경기 일정한 경기력을 유지하는게 목표"라고 강조했다.
다만 힐리어드의 약점은 1루 수비다. 당초 KT는 힐리어드에게 1루를 맡기고 대신 타격 쪽에 집중하길 원했는데, 아직까진 1루 수비연습에서조차 볼을 흘리는 등 아쉬운 장면이 나온다.
샘 힐리어드. 김영록 기자
힐리어드는 "새로운 곳에 온 만큼 모든 것에 열려있다. 어느 포지션으로 나가든 팀에 도움이 될 수 있도록 최선을 다할 것"이라면서도 "어디가 더 '편하냐'고 묻는다면 역시 외야다. 외야 3자리 다 자신있지만, 주 포지션은 중견수"라고 돌아봤다.
"어떤 수치적인 목표보다는 KT는 승리하는 팀이라고 들었다. 그 승리에 보탬이 되고 싶다. 가을야구는 물론, 가능하다면 우승까지 함께 달리고 싶다."