'50G 100⅓이닝' 철인 품은 KIA, 1순위픽 증명한다…"쉽지 않지만, 잘해서 대우 받았으니까"

최종수정 2026-02-02 03:22

KIA 타이거즈 이태양. 사진제공=KIA 타이거즈

[스포츠조선 김민경 기자] "쉬운 건 아니지만, 내가 잘 해내서 대우도 받았고 빛을 봤으니까요."

KIA 타이거즈 우완 이태양은 올해 다시 철인으로 돌아오려 한다. 2023년 친정 한화 이글스와 4년 25억원에 계약하고 복귀한 첫해, 그는 선발과 불펜을 가리지 않고 헌신하며 50경기, 100⅓이닝을 던져 평균자책점 3.23을 기록했다. 비록 다음 해 7월 팔꿈치 수술을 받아 시즌을 접었지만, 한화 팬들은 2023년 이태양의 헌신을 지금도 기억한다.

이태양은 지난해 11월 2차 드래프트를 앞두고 한화 구단에 자신을 보호하지 말아 달라고 요청했다. 냉정히 새로운 구단에서 새로운 시작이 필요한 시점이라 판단한 것. 이태양은 지난해 건강히 복귀했으나 1군에서 14경기, 11⅓이닝 등판에 그쳤다. 대부분 2군에서 시간을 보내면서 한화에서 더는 주요 전력이 아니라고 스스로 판단해 결단을 내렸다.

KIA 타이거즈는 이태양 영입을 최우선 목표로 2차 드래프트에 나섰다. 나이 30대 후반을 바라보는 베테랑인데도 1순위 양도금 4억원을 쾌척했다. 한화와 FA 계약상 남아 있는 올해 연봉 2억 7000만원까지 KIA가 떠안는데도 주저하지 않았다. 6억7000만원에 선발과 불펜 다 되는 전천후 투수를 영입한 셈.

심재학 KIA 단장은 "이태양이 롱릴리프가 된다. 멀티 이닝을 던질 수 있는 투수를 현장에서 원했고, 그런 점에서 이태양에게 높은 점수를 준 것 같다"고 설명했다.

이범호 KIA 감독은 스프링캠프를 앞두고 이태양을 선발투수 준비 후보군에 넣었다. 5선발 경쟁에서 황동하와 김태형 등이 앞서 있는 게 사실이지만, 이태양 홍민규까지 선발 경쟁을 같이 하도록 했다. 롱릴리프로 시즌을 맞이하더라도 언제든 선발로 투입될 수 있도록 준비하게 한 것.

이태양은 "당연히 나는 감독님께서 선발 후보로 생각해 주셔서 정말 감사하다. 지금까지 나는 선발이든 불펜이든 가리지 않고 했었으니까. 항상 선수는 시키는 대로 하는 게 먼저라고 생각한다. 그렇게 시켜 주시면, 나는 또 그에 맞게 최선의 결과를 내려고 선수로서 당연히 열심히 준비해야 한다"고 힘줘 말했다.

선발과 불펜을 오가며 한 시즌을 보내는 게 쉬운 일은 아니다. 빛을 보는 자리는 아니지만, 이태양 같은 선수가 없는 팀의 마운드는 빠르게 과부하가 걸리기 마련이다.


투구하는 KIA 타이거즈 이태양. 사진제공=KIA 타이거즈

일본 아마미오시마 1차 스프링캠프에서 KIA 타이거즈 투수조와 함께 훈련하는 이태양(왼쪽 끝). 새로운 팀에 적응하고 있다. 사진제공=KIA 타이거즈

이태양은 "쉬운 일은 아니지만, 내가 잘해서 대우도 받았고, 덕분에 빛을 봐서 KIA에서 필요해서 나를 데려와 주신 거니까. (선발과 불펜을 오가는 것은) 크게 전혀 개의치 않는다"고 이야기했다.

스윙맨으로 풀타임을 버티는 노하우가 있을까.

이태양은 "예민하지 않으려고 노력을 되게 많이 한다. 왜냐하면 선발 했다가 불펜 했다가 하면 루틴이 깨지고, 징크스도 생기고 그러기 마련이다. 최대한 그런 스트레스를 조금 덜 받으려고 노력하고, 몸 관리는 나 스스로도 운동을 많이 한다고 생각하는 편이다. 그래서 체력적으로는 문제되는 게 없다"고 강조했다.

KIA에서 새로운 출발을 잘 해내야 한다는 부담감을 조금 나눌 수 있는 동료가 최근 합류했다. 지난해까지 한화에서 함께했던 좌완 김범수가 KIA와 3년 20억원에 FA 계약을 마친 것. 두 선수는 스프링캠프 출국장부터 꼭 붙어 다니며 서로 의지하고 있다.

이태양은 "내가 지긋지긋하다고 했다. 운동도 같이 하고 있었는데, (김)범수가 늦게까지 계약이 잘 안되지 않았나. 그래서 옆에서 힘들어하기도 했는데, 옆에서 범수가 계약 잘하기를 계속 응원을 많이 했다. 캠프 앞두고 KIA에 좋은 대우를 받고 와서 나도 덩달아 기분 좋더라. 아무래도 범수가 왔으니까 나도 운동하는 데 있어서 더 편하게 할 수 있을 것 같아서 한편으로는 좋다"고 속마음을 표현했다.

KIA는 김범수 외에도 조상우 홍건희까지 필승조를 한꺼번에 영입했다. 롱릴리프를 준비하는 이태양의 부담을 덜어주는 행보다.

이태양은 "나도 이제 프로 생활 17년차지만, 투수진이 한 시즌을 치르면서 어떤 일이 벌어질지 모른다. 투수는 많을수록 더 좋다고 생각하고, 좋은 친구들이 왔으니까. 같이 힘을 내서 우리 KIA가 작년보다 더 좋은 성적을 낼 수 있는 기반이 마련된 것 같다"고 기대감을 보였다.


지긋지긋하다는 김범수(오른쪽)와 이태양. 올해부터 나란히 KIA 타이거즈 유니폼을 입는다. 사진제공=KIA 타이거즈

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com

