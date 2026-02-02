이거 완전 맨체스터 유나이티드의 손흥민, 너무 똑닮았다...HERE WE GO 기자 "레알 마드리드 역제안 절대 사실 아냐"

유럽 이적시장 전문가인 파브리시오 로마노 기자는 1일(한국시각) 개인 유튜브 채널을 통해 브루노에 대한 정보를 언급했다. 최근 브루노가 레알 마드리드에 자신을 역제안했다는 루머가 나왔기 때문이었다.
로마노 기자는 "브루노 관련 이야기부터 하겠다. 브루노가 레알에 스스로를 제안했다는 보도가 일부 있었는데, 그건 잊어도 된다. 그런 일은 없었다. 절대 아니다. 이유는 간단하다. 브루노는 레알에 자신을 제안한 적이 없다. 그 이야기는 완전히 가짜"라고 입을 열었다.
로마노 기자는 "브루노는 현재 맨유에 완전히 집중하고 있다. 1월에는 아무 일도 없다. 여름이 되면 그때 가서 보게 될 것이다. 사우디아라비아 쪽에서는 분명히 브루노를 다시 노릴 거라고 생각하지만, 지켜봐야 한다. 다만 현재 시점에서 브루노는 어떤 대화도 진행하고 있지 않다. 사우디 쪽의 관심만 있을 뿐이다. 브루노의 초점은 전적으로 맨유에 맞춰져 있다"며 브루노가 현재로서는 이적을 전혀 고려하지 않고 있다고 밝혔다.
브루노는 맨유를 떠나려고 했다면 떠날 수도 있었다. 지난 여름만 해도 사우디 최고 구단인 알 힐랄이 브루노를 영입하기 위해서 엄청난 돈을 들고 찾아왔다. 알 힐랄 회장이 직접 브루노에게 연락까지 취했을 정도로 사우디는 브루노 영입에 진심이었다.
그러나 브루노의 대답은 NO였다. 로마노 기자는 "사우디는 지난 3년 동안 계속 브루노를 원해왔다. 하지만 그게 전부다. 새로 들어온 공식 제안은 없었고, 브루노는 이미 여러 차례 거절 의사를 밝혔다. 그래서 여름에 실제로 움직임이 있을지는 그때 가서 보게 될 것"이라고 언급했다. 그는 브루노의 레알 역제안 루머를 두고 "레알과 관련해서는, 브루노가 자신을 제안했다는 일은 전혀 없었다. 이 이야기가 어디서 나왔는지 모르겠지만, 전혀 사실이 아니다"라고 다시 강조했다.
브루노의 맨유에 대한 충성심은 2020년 1월 이후 한 차례도 흔들린 적이 없다. 맨유 이적 직후 브루노는 프리미어리그 최고의 미드필더 중 한 명으로 도약하며 팀의 중심이 됐다. 우승과는 거리가 있던 맨유의 암흑기 속에서도 브루노는 흔들리지 않는 퍼포먼스로 유일한 에이스 역할을 해냈다. 팀 성적과 무관하게 책임을 떠안는 태도를 보였다.
우승을 목표로 했다면 더 안정적인 팀으로 떠날 선택지도 분명 존재했다. 실제로 바이에른 뮌헨을 비롯한 유럽 빅클럽들이 브루노에게 관심을 보낸 적도 있었다. 그러나 그의 1순위는 언제나 맨유였다. 개인의 커리어보다 클럽의 재건과 성공에 방점을 찍은 결정이었다.
특히 2023~2024시즌 잉글랜드 FA컵 결승전을 앞두고 공개된 그의 편지는 맨유 팬들을 하나로 묶는 계기가 됐다. 선수로서의 각오와 클럽에 대한 애정이 담긴 메시지는 지금까지도 회자되고 있다. 단순한 주장 이상의 존재감, 정신적 지주로서의 면모가 분명히 드러난 순간이었다. 브루노가 왜 맨유의 상징으로 불리는지를 보여준 장면이기도 하다.
이런 모습은 자연스럽게 손흥민을 떠올리게 만든다. 손흥민 역시 돈이나 우승을 위해 토트넘을 떠날 수 있는 기회가 여러 차례 있었다. 그럼에도 10년을 채우며 주장으로서 팀을 이끌었고, 마침내 유로파리그 우승 트로피를 안겼다. 브루노 역시 맨유에서 주장으로서 프리미어리그, 더 나아가 유럽 챔피언스리그 우승을 이루겠다는 의지를 끝까지 놓지 않고 있다.