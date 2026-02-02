1조원의 사나이가 도미니카공화국 주장으로 WBC 참가 확정. 일본, 미국 꺾고 우승갈까

기사입력 2026-02-02 08:58


1조원의 사나이가 도미니카공화국 주장으로 WBC 참가 확정. 일본, 미국…
MLB 공식 SNS 캡쳐

[스포츠조선 권인하 기자]뉴욕 메츠의 후안 소토가 도미니카공화국 주장을 맡아 우승을 이끈다.

도미니카공화국 야구연맹이 2일(한국시각) 소토가 3월에 열리는 월드베이스볼클래식(WBC)에 대표팀 주장으로 참가한다고 발표했다.

이미 블라디미르 게레로 주니어(토론토 블루제이스), 페르난도 타티스 주니어(샌디에이고 파드리스), 훌리오 로드리게스(시애틀 매리너스), 크리스토퍼 산체스(필라델피아 필리스), 샌디 알칸타라(마이애미 말린스) 등의 참가가 확정된 상황에서 소토가 이들을 이끄는 주장이 됐다.

소토는 지난시즌 160경기에 출전해 타율 2할6푼3리 43홈런 108타점, 38도루를 기록했다. 30-30클럽에 가입하며 내셔널리그 MVP 투표에서 3위에 올랐다.

지난해까지 메이저리그 8시즌 동안 244개의 홈런, 697타점을 기록했다, 실버슬러거 5회 수상.

메츠는 지난 2024시즌이 끝난 뒤 소토와 15년 7억6500만달러(약 1조1107억원)이라는 어마어마한 계약을 했다.

2023년에 열린 WBC에서는 6안타 2홈런 3타점, OPS 1.500의 좋은 성적을 올렸다.

도미니카공화국은 베네수엘라, 네덜란드, 이스라엘, 니카라과 등과 D조에 속해 미국 마이애미에서 1라운드 경기를 치른다.
권인하 기자 indyk@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘미성년 성폭행’ 고영욱, 세상 향한 분노 “교화됐는데 13년간 실업자, 뭘하며 살라는 거냐"

2.

“영원히 사랑해”…故 서희원 떠난 지 1년, 구준엽은 아직 그 자리에

3.

'나는솔로' 24기 광수, 결혼한다..♥예비신부에 프러포즈 "내게 매일이 되어주길"

4.

“제2의 차은우인가”…김선호, '로코킹' 이미지 회복 직후 불거진 탈세 의혹

5.

'♥윤수영 대표와 결혼' 김지영, 2부 드레스는 더 화려하게..혼전임신에도 늘씬

스포츠 많이본뉴스
1.

전설 조코비치 꺾고 코트 위에 '벌러덩'…세계 최강 알카라스, 첫 호주오픈 우승→최연소 커리어 그랜드슬램 달성

2.

'韓 국민 영웅'의 음주운전→"팀도, 수입도 없어"→충격 귀화 선택...이젠 한국과 대놓고 적, 3번째 올림픽 확정 "산도르 궁 선서식은 불참"

3.

'韓 축구 최악의 HERE WE GO' 터졌다...이강인 대신 아틀레티코 갑니다 "700억 거래 완료"

4.

이거 완전 맨체스터 유나이티드의 손흥민, 너무 똑닮았다...HERE WE GO 기자 "레알 마드리드 역제안 절대 사실 아냐"

5.

'91분 동점골 실점→94분 결승골' OT 극장 개봉…맨유, '노룩 어시스트' 카세미로 1골 1도움 원맨쇼+세슈코 환상골로 풀럼 3-2 격파, 미친 3연승 질주[EPL 리뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

전설 조코비치 꺾고 코트 위에 '벌러덩'…세계 최강 알카라스, 첫 호주오픈 우승→최연소 커리어 그랜드슬램 달성

2.

'韓 국민 영웅'의 음주운전→"팀도, 수입도 없어"→충격 귀화 선택...이젠 한국과 대놓고 적, 3번째 올림픽 확정 "산도르 궁 선서식은 불참"

3.

'韓 축구 최악의 HERE WE GO' 터졌다...이강인 대신 아틀레티코 갑니다 "700억 거래 완료"

4.

이거 완전 맨체스터 유나이티드의 손흥민, 너무 똑닮았다...HERE WE GO 기자 "레알 마드리드 역제안 절대 사실 아냐"

5.

'91분 동점골 실점→94분 결승골' OT 극장 개봉…맨유, '노룩 어시스트' 카세미로 1골 1도움 원맨쇼+세슈코 환상골로 풀럼 3-2 격파, 미친 3연승 질주[EPL 리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.