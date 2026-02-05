30세이브 마무리와 35홀드 필승조 1군 캠프 제외, 어떻게 결단 내렸나…

|
[베로비치(미국 플로리다)=스포츠조선 나유리 기자]"다른 선수들이면 몰라도, 믿을 수밖에 없는 선수들이에요."
그런데 플로리다 캠프에 마무리 투수 조병현과 필승조 노경은은 없다. 이 둘은 플로리다에 오지 않고, 미야자키 2군 캠프에서 현재 몸을 만들고 있다.
하지만 선수들 입장에서는 고마운 일이다. 플로리다 왕복 이동 시간을 줄여주고, 그로 인해 컨디션을 좀 더 유지할 수 있는 기회가 생겼다. 노경은은 "구단에서 배려를 해주셔서 감사하다"고 인사를 전했다.
이숭용 감독은 "당연히 그렇게 해줘야 한다. 미국 가서 며칠 있다가 또 넘어오고, 이건 아닌 것 같다. 컨디션이 가장 중요한데, 선수들에게 다 맡겨놓고 편안하게 할 수 있게끔 하는 게 중요하다"고 강조했다.
일단 두사람에 대한 신뢰가 있기에 가능하다. 조병현과 노경은은 팀내에서 운동을 열심히 하기로 유명하다. 오히려 '그만하라'고 말릴 정도다. 여기에 2군 캠프에서도 두사람을 전담 마크하면서 컨디션을 매일 체크하고, 플로리다에 있는 이숭용 감독과 경헌호 투수총괄코치에게 보고되고 있다.
경헌호 코치는 "두사람은 걱정할 이유가 없다. 자기들이 너무 알아서 잘 한다. 그래서 전혀 걱정을 안하고 2군 캠프에 보낼 수 있었다. 스스로 다 잘하는 선수들이기 때문에 무조건 믿고있다"면서 "두사람이 피칭하는 영상도 다 받아서 보고 있는데, 걱정 안해도 될 것 같다. 특히 병현이는 지난해 멀티 이닝도 최소화하면서 관리가 잘 된 편이고, 또 본인이 루틴도 잘 가지고 있어서 올해도 준비를 잘하고 있는 것 같다"고 굳은 신뢰를 드러냈다.
베로비치(미국 플로리다)=나유리 기자 youll@sportschosun.com