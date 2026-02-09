"수호야, 발이 빨리 떨어진다" 불펜 대신 마흔셋 노장 왜 데려왔냐고? 눈에 보이는 게 전부가 아니다

괌캠프에서 후배들과 소통에 주력한 맏형 최형우. 사진제공=삼성 라이온즈

[스포츠조선 정현석 기자]"왜 불펜 아닌 최형우였나?"에 대한 답이 나오고 있다.

괌 스프링캠프에서 포착된 최형우의 원포인트 레슨. 삼성 라이온즈의 미래를 이끌 청년 거포들에게 돈 주고 살 수 없는 과외 공부가 되고 있다.

'차세대 좌타 거포' 함수호도 이미 원포인트 레슨을 받았다.

8일 공개된 구단 인터뷰에서 함수호(20)는 괌 캠프 기간 중 가장 큰 수확으로 대선배 최형우(43)와의 만남을 꼽았다. 미처 깨우치지 못했던 실질적인 타격 메커니즘의 변화를 한 마디 조언을 통해 체화하고 있기 때문이다.

함수호는 "형우 선배님과 이야기를 많이 나눴다"며 "스윙할 때 다리가 빨리 떨어지면 타이밍이 안 맞을 가능성이 높으니, 밸런스를 최대한 길게 가져가라는 조언을 해주셨다"고 밝혔다. 파워를 바탕으로 시원하게 방망이를 돌리는 '고교 강백호'에게 전설이 건넨 첫 번째 열쇠는 바로 '기다림과 밸런스'였다.

삼성이 이번 시즌을 앞두고 최형우를 영입했을 때, 일각에서는 마흔을 넘긴 노장에게 투자하는 금액에 대해 의문을 제기하기도 했다. 가뜩이나 약점인 불펜보강에 나서지 않고 최형우를 영입하는 데 대한 의구심도 있었다.
함수호 이성규 구자욱 최형우. 사진제공=삼성 라이온즈
하지만 최형우 영입 효과는 이미 괌 캠프에서부터 불고 있다. 존재만으로도 유망주들의 성장을 가속화하는 매개체. 막내 급 뿐 아니라 심지어 강민호까지 큰 형님 중심으로 뭉치게 하는 마성의 매력도 있다.

괌 캠프 초반, 함수호는 최형우와 외야 훈련을 함께 하면서도 선뜻 다가서기 힘들었다.

구자욱이 "띠띠동갑"이라며 장난을 칠 만큼 엄청난 나이 차지만, 최형우 스스로, 그리고 주변에서 연결을 자청하고 나섰다.


삼성 박한이 타격코치는 "수호야, 형우 형 하는 거 보고 배워"라고 말했고, 최형우는 "쉬운 형이니 편하게 다가오라"며 벽을 허물었다. 함수호는 "배트를 정말 부드럽게 다루시는 모습, 특히 왼손 투수를 상대로 공을 결대로 밀어치는 능력을 꼭 배우고 싶다"며 경외심을 드러냈다. 함수호의 공항인터뷰를 본 최형우가 먼저 다가섰다.

최형우는 10년 만에 돌아온 친정에 대해 "어린 선수들과 소통을 한다고 했는데, 내 성격에 비해서는 적극적으로 많이 다가간 것 같다. 특히, 수호는 공항에서 한 인터뷰를 봤다. 수호가 먼저 다가오기는 아무래도 힘들 거니까 내가 먼저 불러서 이야기하고 운동하고 했다"고 말했다.
괌캠프 함수호. 사진제공=삼성 라이온즈
선배의 조언은 실천으로 이어지고 있다.

함수호는 2년 연속 1군 캠프에서 함께 하고 있는 동기 심재훈과 특별한 약속을 했다. 매일 밤 30분씩 야간 스윙 연습을 함께하기로 한 것.

그는 "작년에는 분위기에 적응하기 바빴지만, 올해는 야구에만 집중할 수 있어 자신감이 붙었다"며 "외야에 좋은 형들이 많아서 경쟁력을 가지려면 지금보다 훨씬 좋은 퍼포먼스를 보여드려야 할 것 같다. 1군에 오래 머무는 것이 목표"라고 과제와 포부를 밝혔다.

함수호는 캠프 전 호주리그를 통해 외국인 선수들의 힘있는 공을 상대하며 실전감각을 끌어올렸다. 남은 숙제는 파워와 함께 에버리지(타율)를 담보할 수 있는 정교함과 클러치 능력. 바로 최형우 선배의 장점이다. '부드러운 타격 메커니즘'과 '좌타자 상대 노하우'가 함수호와 또 다른 거포 유망주 차승준에게 이식된다면, 삼성은 향후 10년을 책임질 가장 파괴적인 좌타 거포 듀오를 얻게될 전망이다.


정현석 기자 hschung@sportschosun.com

