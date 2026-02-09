"수호야, 발이 빨리 떨어진다" 불펜 대신 마흔셋 노장 왜 데려왔냐고? 눈에 보이는 게 전부가 아니다

|
[스포츠조선 정현석 기자]"왜 불펜 아닌 최형우였나?"에 대한 답이 나오고 있다.
8일 공개된 구단 인터뷰에서 함수호(20)는 괌 캠프 기간 중 가장 큰 수확으로 대선배 최형우(43)와의 만남을 꼽았다. 미처 깨우치지 못했던 실질적인 타격 메커니즘의 변화를 한 마디 조언을 통해 체화하고 있기 때문이다.
괌 캠프 초반, 함수호는 최형우와 외야 훈련을 함께 하면서도 선뜻 다가서기 힘들었다.
구자욱이 "띠띠동갑"이라며 장난을 칠 만큼 엄청난 나이 차지만, 최형우 스스로, 그리고 주변에서 연결을 자청하고 나섰다.
삼성 박한이 타격코치는 "수호야, 형우 형 하는 거 보고 배워"라고 말했고, 최형우는 "쉬운 형이니 편하게 다가오라"며 벽을 허물었다. 함수호는 "배트를 정말 부드럽게 다루시는 모습, 특히 왼손 투수를 상대로 공을 결대로 밀어치는 능력을 꼭 배우고 싶다"며 경외심을 드러냈다. 함수호의 공항인터뷰를 본 최형우가 먼저 다가섰다.
최형우는 10년 만에 돌아온 친정에 대해 "어린 선수들과 소통을 한다고 했는데, 내 성격에 비해서는 적극적으로 많이 다가간 것 같다. 특히, 수호는 공항에서 한 인터뷰를 봤다. 수호가 먼저 다가오기는 아무래도 힘들 거니까 내가 먼저 불러서 이야기하고 운동하고 했다"고 말했다.
함수호는 2년 연속 1군 캠프에서 함께 하고 있는 동기 심재훈과 특별한 약속을 했다. 매일 밤 30분씩 야간 스윙 연습을 함께하기로 한 것.
그는 "작년에는 분위기에 적응하기 바빴지만, 올해는 야구에만 집중할 수 있어 자신감이 붙었다"며 "외야에 좋은 형들이 많아서 경쟁력을 가지려면 지금보다 훨씬 좋은 퍼포먼스를 보여드려야 할 것 같다. 1군에 오래 머무는 것이 목표"라고 과제와 포부를 밝혔다.
함수호는 캠프 전 호주리그를 통해 외국인 선수들의 힘있는 공을 상대하며 실전감각을 끌어올렸다. 남은 숙제는 파워와 함께 에버리지(타율)를 담보할 수 있는 정교함과 클러치 능력. 바로 최형우 선배의 장점이다. '부드러운 타격 메커니즘'과 '좌타자 상대 노하우'가 함수호와 또 다른 거포 유망주 차승준에게 이식된다면, 삼성은 향후 10년을 책임질 가장 파괴적인 좌타 거포 듀오를 얻게될 전망이다.
