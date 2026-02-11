구단 실수 웃어 넘긴 대인배 '日 메이저리거'→단장도 극찬 "유쾌한 선수"…일주일 먼저 트레이닝 캠프 합류 '성실하기까지'

최종수정 2026-02-11 07:15

구단 실수 웃어 넘긴 대인배 '日 메이저리거'→단장도 극찬 "유쾌한 선수…
무네타카 무라카미. 사진=시카고 화이트삭스

[스포츠조선 강우진 기자]시카고 화이트삭스에 입단한 일본인 메이저리거 무네타카 무라카미가 자신의 이름을 잘못 표기한 구단의 실수를 웃어넘겼다.

MLB.com은 10일(한국시각) '무네타카가 캐멀백 랜치에 처음 도착했을 때, 화이트삭스 클럽하우스 내 그의 홈 라커 이름표에는 무네타키(MUNETAKI)라 적혀 있었다'며 '스프링 트레이닝의 첫 번째 실수로 기록될 만한 일이었다'고 보도했다.


구단 실수 웃어 넘긴 대인배 '日 메이저리거'→단장도 극찬 "유쾌한 선수…
사진=무네타카 SNS
무네타카의 영어표기는 'MUNETAKA'가 맞지만, 구단은 이름의 마지막 알파벳 'A'를 'I'로 잘못 표기했다. 이를 본 무네타카는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 틀린 이름표 사진을 올리며 생각하는 이모티콘과 혀를 내밀며 익살스러운 표정을 짓는 이모티콘을 함께 첨부했다. 구단의 작은 실수를 장난으로 넘기는 너그러움을 보여준 것이다.

매체는 '무라카미의 입장에서는 이 해프닝이 전혀 문제가 되지 않는 듯했다'며 '해당 실수는 수정됐고, 무라카미는 수정된 이름표 사진을 다시 SNS에 올리며 엄지를 치켜든 이모티콘을 남겼다'고 전했다.


구단 실수 웃어 넘긴 대인배 '日 메이저리거'→단장도 극찬 "유쾌한 선수…
사진=MLB
크리스 게츠 화이트삭스 단장은 무네타카의 이름표 해프닝에 대해 웃으며 "그가 농담 삼아 그 게시물을 올렸다는 건 알고 있다"며 "만약 아직 수정되지 않았다면, 당연히 바로 고칠 것"이라고 말했다. 이어 "그는 정말 유쾌한 선수이고, 그저 이곳에 와서 야구를 하고 싶을 뿐"이라고 덧붙였다.

화이트삭스의 야수진은 아직 캠프에 합류하지 않아도 되지만, 무라카미는 예정보다 일주일이나 일찍 도착했다. 그는 곧 열리는 월드베이스볼클래식(WBC)에서 일본 대표로 뛴다. 올해 WBC와 메이저리그에서 모두 맹활약하겠다는 의지가 돋보인다 .


구단 실수 웃어 넘긴 대인배 '日 메이저리거'→단장도 극찬 "유쾌한 선수…
MLB
게츠 단장 무네타카에 대해 "첫 타격 세션부터 상당한 관심이 몰렸다. 그를 지켜보는 게 기대된다"며 "우리 모두 굉장히 설레고 있다. 그는 누구나 원하는 타자라고 생각한다"고 말했다.

또 게츠 단장은 "이곳에 온 것 자체를 매우 기뻐하고 있다"며 "지금 시점에 합류한 이유도 WBC 준비와 시즌 준비에 있다"고 했다. 이어 "컨디션도 아주 좋아 보인다. 팀과 구단에 자연스럽게 잘 녹아들 것"이라며 "그가 구단에 있다는 사실 자체가 정말 즐겁다"고 강조했다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[속보] 백종원, 오늘(10일) 안타까운 모친상 비보..소유진 시모상

2.

박정민 공연 5분 전 '날벼락' 취소..."110% 환불이 문제냐" 관객들 뿔났다

3.

송가인 母, 무당된 이유 밝혔다 "친정엄마도 무속인, 3년간 신병 앓아"

4.

'故 최진실 절친' 엄정화, 딸 최준희 챙겼다..이태원서 오붓 데이트 "엄탱씨♥"

5.

이지혜, 두 딸 '영유' 보냈으면서 "안 보내도 후회 안 해"…맘카페 갑론을박

스포츠 많이본뉴스
1.

"또 오노의 미국이라니" 韓 쇼트트랙 대통곡! 눈시울 붉어진 김길리…왜 어드밴스 안되나

2.

"中 이미 귀화했는데" 린샤오쥔, 임효준 '중계 논란'…캐스터, 뒤늦게 번복 해프닝

3.

[밀라노 LIVE]'밀라노에 떨어진 美 폭탄' 하필 韓 쇼트트랙 앞이었다...혼성계주 금메달 도전 다시 좌절→결선 진출 실패

4.

[밀라노 LIVE]'미국 꽈당!'→'편안한 1위' 한국, 혼성 계주 예선 가볍게 통과...준결선 진출 성공

5.

'대폭발' 일본 억울해 미칠 지경 "제2의 김연아 사태다!"→"빼앗긴 금메달" 선언...피겨 단체전 결과에 분노

스포츠 많이본뉴스
1.

"또 오노의 미국이라니" 韓 쇼트트랙 대통곡! 눈시울 붉어진 김길리…왜 어드밴스 안되나

2.

"中 이미 귀화했는데" 린샤오쥔, 임효준 '중계 논란'…캐스터, 뒤늦게 번복 해프닝

3.

[밀라노 LIVE]'밀라노에 떨어진 美 폭탄' 하필 韓 쇼트트랙 앞이었다...혼성계주 금메달 도전 다시 좌절→결선 진출 실패

4.

[밀라노 LIVE]'미국 꽈당!'→'편안한 1위' 한국, 혼성 계주 예선 가볍게 통과...준결선 진출 성공

5.

'대폭발' 일본 억울해 미칠 지경 "제2의 김연아 사태다!"→"빼앗긴 금메달" 선언...피겨 단체전 결과에 분노

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.