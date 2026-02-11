다년 계약 대신 연봉 계약한 이유? 논의는 계속된다 "두번 이야기 들었는데"

|
[베로비치(미국 플로리다)=스포츠조선 나유리 기자]SSG 랜더스는 지난 1월 31일 등록 선수 마감 시한 직전까지 외야수 최지훈 측과 비FA 다년 계약 논의를 이어갔다.
최지훈은 일단 지금 FA는 잠시 미뤄두고, 현재 미국 플로리다 베로비치 스프링캠프에서 시즌 준비에 열중하고 있다. 최지훈은 "미국에 오기 전에 두번 정도 이야기를 들은 거 말고 지금 제가 특별히 알고 있는 것은 없다"면서 "다년 계약 협상을 계속 할 거라는건 기사를 통해서 봤다"며 웃었다.
SSG에서 프로에 데뷔했고, 주전 중견수로 성장했고, 우승도 경험했고, 국가대표로도 뛰었다. 이 모든 것을 이 곳에서 이뤘다. 당연히 팀에 대한 애정이 크다.
최지훈은 "저도 이 팀에 남고 싶은 게 가장 큰 마음이기는 한데, 첫번째 FA이다 보니까 생각도 많아지고, 이게 덜컥 할 수 있는 그런 계약은 아닌 것 같다"며 조심스럽고 신중한 태도를 취했다.
이숭용 감독은 이번 플로리다 스프링캠프 시작 전, 최지훈을 불러 "올해 FA니까 스스로 잘할거라고 믿는다. 마음껏 한번 해봐라"고 당부했다.
최지훈은 "감독님께서 많이 도와주시겠다고, 언제든지 편하게 먼저 다가와서 이야기 하라고 이야기 해주셨다. 물론 워낙 대선배이시고, 감독님이시니까 마냥 편하게만 다가갈 수는 없지만 그래도 먼저 그렇게 말씀해주셔서 감사했다. 올해 편한 마음으로, 더 열심히 해보려고 한다"며 시즌 개막을 앞둔 각오를 밝혔다.
베로비치(미국 플로리다)=나유리 기자 youll@sportschosun.com