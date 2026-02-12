롯데호텔 조리장이 날아왔다! → 롯데 선수단, 대만 현지서 '특급호텔 특식' 파티

기사입력 2026-02-12


사진제공=롯데자이언츠

사진제공=롯데자이언츠

[스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠 선수단이 전지훈련 현지서 특급호텔 조리장의 특식을 섭취하며 사기를 고취했다.

롯데호텔 부산의 서승수 조리장이 대만으로 직접 날아갔다. 서승수 조리장은 9일부터 12일까지 스프링캠프 현장에 머물며 선수단을 챙겼다. 그는 선수단 식사 조리 시설을 점검하고 조리 노하우를 전수했다. 특히 11일에는 조리를 진두지휘하며 베이징덕과 소갈비찜 등 특식을 만들었다.

롯데는 1월 25일부터 대만 타이난에 1차 캠프를 차렸다. 초기부터 훈련량을 바짝 늘렸다. 오전부터 야간 훈련까지 소화하면서 체력소모가 커진 시점이다.

롯데 구단은 "선수단이 고강도의 훈련에 임할 수 있는 환경을 마련하기 위해 롯데호텔 서승수 조리장을 현지에 초청했다. 롯데호텔의 큰 관심 속에 진행됐다"고 설명했다.

선수단 전원과 감독 및 코칭스태프는 물론 현장 직원들까지 모두 참석했다.

서승수 조리장은 "자이언츠의 2026시즌을 응원하는 마음으로 이 곳에 왔다. 전지훈련지에서 강도 높은 훈련을 하고 있는 선수단에게 오늘(11일) 저녁만큼은 따뜻한 집밥 한 끼로 기억되었으면 좋겠다"고 소감을 말했다.


사진제공=롯데자이언츠

사진제공=롯데자이언츠
토종 에이스 박세웅은 "그룹 전체가 자이언츠를 진심으로 응원해주시는 마음이 감사하다"며 "그룹과 구단의 지원에 힘 입어 2026시즌 좋은 성적 낼 수 있도록 남은 캠프 기간 최선을 다하겠다"고 다짐했다.

내야수 한태양 또한 "체력적으로 지칠 시점에 선수단을 위해 관심을 가져주신 롯데호텔과 구단에 진심으로 감사드린다"며 "팬 분들께 2026시즌 좋은 결과 보여드릴 수 있도록 남은 기간 더 열심히 훈련에 임하겠다"고 말했다.


한편 롯데는 20일 대만 1차 캠프를 마친다. 이후 부산을 경유해 일본 미야자키로 넘어간다. 실전 위주의 2차 캠프를 시작한다.


한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

