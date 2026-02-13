김혜성 대위기! LAD, '포스트시즌의 사나이'와 1년 계약 체결…"WS 3연패, 말만 들어도 좋아!"

기사입력 2026-02-13 18:00


김혜성 대위기! LAD, '포스트시즌의 사나이'와 1년 계약 체결…"WS…
키케 에르난데스. 사진=LA 다저스

김혜성 대위기! LAD, '포스트시즌의 사나이'와 1년 계약 체결…"WS…
김혜성. AFP연합뉴스

[스포츠조선 강우진 기자]LA 다저스가 유틸리티 플레이어 키케 에르난데스와 재계약했다. 이로써 한국인 메이저리거 김혜성의 팀 내 경쟁은 더욱 심화할 것으로 보인다.

MLB.com은 13일(한국시각) '다저스가 에르난데스와 1년 450만달러(약 64억원) 계약을 체결했다'고 보도했다. 40인 로스터 자리를 만들기 위해 최근 재계약한 우완 불펜 투수 에반 필립스가 60일 부상자 명단에 올랐다.


김혜성 대위기! LAD, '포스트시즌의 사나이'와 1년 계약 체결…"WS…
사진=LA 다저스 영상 캡처
다저스에서 세 차례 월드시리즈(WS) 우승을 경험한 에르난데스는 이번 시즌 팀의 WS 3연패 도전에 힘을 보태길 원하고 있다. 에르난데스는 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "3연패, 말만 들어도 좋지 않습니까!"라는 말을 전했다. 에르난데스는 오프시즌에 팔꿈치 수술을 받았다. 완전한 회복을 거친 후 시즌 중반이 돼서야 전열에 합류할 것으로 보인다.

지난해 에르난데스는 다저스 역사상 포스트시즌 최다 경기 출전 기록을 세웠다. 그는 메이저리그에서 12년을 보낸 베테랑이다. 베팅 능력보다는 수비에서 모든 포지션을 소화할 수 있다는 장점이 높게 평가받았다.


김혜성 대위기! LAD, '포스트시즌의 사나이'와 1년 계약 체결…"WS…
사진=MLB
에르난데스는 팬들에게 '10월의 키케'로 불린다. 그는 포스트시즌 통산 OPS 0.825를 기록했으며, 이는 정규시즌 통산 OPS 0.708보다 훨씬 높은 수치다. 중요한 시기에 맹활약하는 클러치 능력을 제대로 보여주고 있다.

2025년 전체적인 공격 지표는 다소 하락했는데, 이는 시즌 대부분을 부상과 싸웠기 때문이다. 그는 약 두 달간 부상자 명단에 올랐고, 93경기에서 타율 0.203, OPS 0.621을 기록했다.

10월이 되자 그는 다시 살아났다. 에르난데스는 포스트시즌 전 경기 선발 라인업에 이름을 올렸고, 총 17경기에 선발 출전했다. 그는 중요한 순간마다 존재감을 드러냈다. 내셔널리그 와일드카드 시리즈에서 신시내티 레즈를 상대로 두 경기 연속 멀티히트를 기록했다. 디비전시리즈 1차전에서는 필라델피아 필리스를 상대로 팀의 역전승에 기여하는 결정적인 2타점 2루타를 날렸다.


김혜성 대위기! LAD, '포스트시즌의 사나이'와 1년 계약 체결…"WS…
EPA연합뉴스
한편, 에르난데스의 합류로 김혜성은 주전 경쟁에서 영향을 받을 가능성이 크다. 에르난데스의 멀티 플레이어 능력은 주전 자리를 노리는 선수들에겐 부담일 수 있다. 에르난데스가 돌아오기 전인 시즌 중반까지 감독의 눈도장을 받아야 하는 김혜성이다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

손연재, '돈자랑 비판' 의식했나..."왜 샀는지 모르겠다" 과소비 반성

2.

활동 중단 박나래, ‘무편집’ 강제 복귀된 이유가..“피해자 많기 때문” (올댓스타) [종합]

3.

‘솔지5’ 이성훈, 이명박 손자설에 선 그었다..“먼 친척도 아냐” 목소리·외모 닮은 탓?

4.

[SC이슈] '올림픽 단독중계' JTBC, '金' 최가온 패싱에 민심 들끓는데 눈치없는 '시청률' 자랑만

5.

조윤희 딸, 말레이시아 국제학교 다녔다..교복 입고 '우월 비주얼'

스포츠 많이본뉴스
1.

롯데 정체불명 영상에 발칵! → 나승엽 고승민 김동혁 '게임장' 포착 날벼락.. "사실 관계 파악 중"

2.

[공식입장]'페라리 방치'→'의전 갑질 의혹' 국가대표 황희찬, 허위 사실 법적 대응 예고

3.

충격적이다! '4연승' 마이클 캐릭 계약 종료→'투헬 감독 부임' 급부상…맨유, 시즌 끝나면 선임 작업 착수

4.

[공식발표]KFA, 이민성 U-23 감독 유임…올림픽 대표팀 감독 별도 선임 '아시안게임과 투 트랙 진행'

5.

깨지기 쉬운 '다저스 日 투수 삼인방'→투구수 관리 필요…로버츠 "주 1회 등판 목표" WBC 부상 우려

스포츠 많이본뉴스
1.

롯데 정체불명 영상에 발칵! → 나승엽 고승민 김동혁 '게임장' 포착 날벼락.. "사실 관계 파악 중"

2.

[공식입장]'페라리 방치'→'의전 갑질 의혹' 국가대표 황희찬, 허위 사실 법적 대응 예고

3.

충격적이다! '4연승' 마이클 캐릭 계약 종료→'투헬 감독 부임' 급부상…맨유, 시즌 끝나면 선임 작업 착수

4.

[공식발표]KFA, 이민성 U-23 감독 유임…올림픽 대표팀 감독 별도 선임 '아시안게임과 투 트랙 진행'

5.

깨지기 쉬운 '다저스 日 투수 삼인방'→투구수 관리 필요…로버츠 "주 1회 등판 목표" WBC 부상 우려

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.