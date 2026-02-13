'亞 최고 투수' 다르빗슈 日 대표팀 합류→오타니와 시너지 기대…"선수 은퇴 후 지도자로서 출발점 될 수도"
|다르빗슈 유. 사진=다저스 네이션
[스포츠조선 강우진 기자]경기에 나서지 못하는 다르빗슈 유가 2026 월드 베이스볼 클래식(WBC)에서 일본 대표팀을 돕는다. 고문으로 합류한 다르빗슈가 오타니 쇼헤이가 이끄는 대표팀과 어떤 시너지를 보일 수 있을지 관심이 쏠린다.
스포르팅 뉴스는 13일(한국시각) '샌디에이고 파드리스 우완 선발 투수 다르빗슈는 2026 WBC에 선수로 참가하지 않는다'며 '그는 UCL(척골 측부 인대) 복원 수술을 받은 뒤 2026시즌 메이저리그 전체를 결장할 예정'이라고 보도했다.
|사진=클러치 타임 베이스볼
다르빗슈는 최근 은퇴 소식을 부인했지만, 그의 향후 거취는 여전히 불투명하다. 그는 샌디에이고와 체결한 6년 연장 계약 중 3년 총 4600만달러(약 663억원)가 남아 있다.
비록 마운드에 오를 수는 없지만, 일본 대표팀은 다음 달 열리는 WBC를 앞두고 다르빗슈를 대표팀의 고문으로 영입한다고 발표했다. 이번 WBC 일본 대표팀에는 오타니, 야마모토 요시노부, 기쿠치 유세이, 마츠이 유키 등이 이름을 올렸다.
|사진=토킹 베이스볼
다르빗슈는 과거 WBC에서 함께 뛰었던 동료들과 일본 야구계 전반에서 깊은 존경을 받는 인물이다. 그는 메이저리그에 진출하기 전, 많은 이들로부터 아시아 최고의 투수로 평가받았다. 다르빗슈는 일본 프로야구(NPB) 홋카이도 닛폰 햄 파이터스 소속으로 5차례 올스타에 선정됐고, 퍼시픽리그 MVP를 두 차례 수상했다.
다르빗슈가 함께하는 일본 대표팀이 WBC에서 큰 성과를 거둘 수 있을지 주목된다.
|AP연합뉴스
매체는 '다르빗슈가 일본 대표팀에서의 고문 역할을 성공적으로 수행한다면, 이는 그의 선수 생활 이후 커리어의 새로운 출발점이 될 수도 있다'고 전했다.
강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com
