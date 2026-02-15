'괘씸죄, 가중처벌' 다가오는 공포의 그림자, 억울하다고? '귀국 근신' 롯데 4인방, 운 탓 하지 마세요[SC시선]

|
[스포츠조선 정현석 기자]'괘씸죄'라는 게 있다.
하지만 같은 날, 해당 그룹의 인기 종목 선수 넷은 모 기업 파격 지원으로 대만 현지 숙소에 파견된 특급쉐프의 특급요리를 먹고 불법과 합법의 경계가 애매한 게임업장을 찾았다가 현지 언론에 대대적으로 보도되는 망신을 당했다.
'문제를 삼지 않으면 아무 문제가 없는데, 문제를 삼으면 문제가 된다'. 세상에는 이런 경우가 참으로 많다.
누군가 무슨 의도에서든 유포한 CCTV 영상 하나로 대만과 한국이 발칵 뒤집혔다. 그들이 그 시간에 찾은 그 장소는 영상으로 찍히면 곤란해지는 장소였다. 만약 일반 음식점에서 찍힌 영상이었다면 이야기는 달라졌을 것이다.
성인인 네명의 선수들은 잠재적 위험을 감수하고 해당 장소를 찾은 셈이다.
이유는? 타국에서 온 종일 땡볕 아래 훈련만 하는 게 지겨웠기 때문이다. 심심풀이를 위해, 혹은 아이폰 경품을 위해, 혹은 더 큰 상금을 위해, 자칫 한 시즌을 날릴 만한 위험을 무릅쓸 만한 장소였을까. 자신의 선택이었으니 '문제가 된' 상황에서의 책임도 자신의 몫이다.
유독 운이 많이 좌우하는 게 둥근 배트와 공으로 하는 야구다. 모두가 큰 돈 벌기 위해 야구 한다. 그래서 좋은 기운을 지키기 위해 발버둥친다. 오죽하면 남이 버린 쓰레기를 행운이라며 주우러 다니는 게 야구 아닌가.
그러니 최선을 다해 좋은 운을 지키기 위해 스스로 노력해야 한다.
그러려면 좋은 것만 보고, 좋은 것만 먹고, 좋은 생각만 해야 한다. 또 하나, 좋은 기운의 장소만 다녀야 한다. 반대로 얘기하면 좋지 않은 기운의 장소는 적극적으로 피해야 한다.
도박, 여자, 술 조심하라는 '장수만세' 노경은 선배의 말을 새겨들어야 하는 이유다.
운이 없었다고 푸념할 필요 없다. 이게 다 '좋지 않은 기운'의 장소에 갔으니 벌어진 일이다.
언제 다시 야구를 재개할 기회가 주어질 지 잘 모르겠지만, 이 참에 진지하게 자신에게 야구의 의미를, 자신에게 삶의 의미를, 다시 한번 생각해 보기 바란다. 남 탓 하지 말고, 운 탓하지 말고 말이다.
정현석 기자 hschung@sportschosun.com