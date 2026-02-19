LAD 공포의 핵타선 2026 버전 대공개! '스위스 군용칼'로 변신하는 베츠, 오타니-터커-베츠-프리먼 順

[스포츠조선 노재형 기자]'공포의 핵타선' LA 다저스 라인업이 올해 크게 바뀔 것으로 보인다. 붙박이 2번 무키 베츠가 3번타자로 변신한다. FA 최대어 '2억4000만달러의 사나이'가 카일 커터가 오타니 쇼헤이와 테이블 세터로 나선다.
데이브 로버츠 다저스 감독은 19일(이하 한국시각) 스프링트레이닝이 열리고 있는 애리조나주 글렌데이에서 현지 매체들과 가진 인터뷰에서 "아직 확정된 것은 아니지만, 베츠가 3번을 친 것 같다"면서 "2번과 4번 타자에 대해서는 여전히 고민 중"이라고 밝혔다.
2번과 4번 후보는 터커와 프레디 프리먼이다. 로버츠 감독은 둘의 타순을 아직 정했다고 하지는 않았으나, 발언의 뉘앙스는 2번 터커, 4번 프리먼이다.
베츠가 2번 타순에서 밀린다는 건 다소 자존심이 상할 수 있는 일이지만, 다저스의 폭발력을 배가시킬 수 있다는 게 로버츠 감독의 설명이다. 그는 지난해 거의 모든 부문서 커리어 최저치를 기록했다. 150경기에서 타율 0.258(589타수 152안타), 20홈런, 82타점, 95득점, 61볼넷, OPS 0.732를 마크했다. 타율과 OPS는 2014년 데뷔 이후 커리어 로(low)였다. 정확성과 파워 모두 최악의 수준이었다는 의미다.
무키 베츠가 수비 훈련을 하고 있다. 사진=LA 다저스 구단 X 계정
다저페스트에 참석해 팬들을 향해 손을 흔들고 있는 프레디 프리먼. EPA연합뉴스
그러나 로버츠 감독은 올해 베츠의 부활을 자신했다. 그는 "베츠를 의심하지 않는다. 작년 유격수로 풀시즌을 뛰면서 얻은 경험으로 올해 더 나은 공격력을 보여줄 것으로 기대한다. MVP 후보로 떠오를 것"이라고 말했다.
사실 베츠는 지난해 힘든 시즌을 보내면서도 8~9월에는 회복의 조짐을 보였다. 2개월 동안 51경기에 출전해 타율 0.294에 9홈런, 36타점을 올렸다. 스프링트레이닝서 장염을 앓아 체중이 20파운드 가까이 빠지면서 훈련을 제대로 못한데다 유격수로 처음으로 풀시즌을 뛰었기 때문에 회복과 적응에 많은 시간이 필요했던 것으로 보인다.
베츠는 "아직 경기를 뛰지 않아 모르지만, 이번 오프시즌 동안 공수주에 걸쳐 준비를 균형 있게 잘 해왔기 때문에 경기력이 어떨지 궁금하다"며 "기본으로 돌아가려고 노력했다. 내가 가장 잘 할 수 있는 것을 이해하고 그 부분에 집중하려고 했다"고 밝혔다.
카일 터커가 타격 훈련을 하고 있다. 사진=LA 다저스 구단 X 계정
베츠의 타순이 3번으로 바뀜에 따라 그는 오타니와는 떨어져서 치게 된다. 즉 앞뒤 타자가 오타니와 프리먼에서 터커와 프리먼으로 바뀐다는 의미다.
이에 대해 로버츠 감독은 "베츠는 리드오프로 칠 때 출루에 집중하는 자세를 갖고 있었지만, 커리어 전반을 보면 효율적인 타점 타자이기도 했다"며 "3번에서 친다는 것은 출루 기술이 좋은 오타니와 터커 앞에서 주자로 나간다는 것을 의미한다. 또한 프리먼 앞에서 득점을 할 기회도 많이 생긴다"고 설명했다.
이 대목에서 타순이 정해진 느낌이다. 로버츠 감독이 리드오프 오타니에 이어 터커, 베츠, 프리먼 순을 비중있게 구상하고 있다는 얘기다. 로버츠 감독은 "베츠는 스위스 군용칼과 같은 느낌이다. 그것에 집착하지는 않겠지만, 베츠가 현재로서는 3번타자가 될 것 같다"고 덧붙였다.
MLB.com은 다저스 타순을 오타니(DH)-터커(RF)-베츠(SS)-프리먼(1B)-윌 스미스(C)-맥스 먼시(3B)-테오스카 에르난데스(LF)-앤디 파헤스(CF)-토미 에드먼(2B) 순으로 예상했다. 노재형 기자 jhno@sportschosun.com