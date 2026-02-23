'USA'를 놀리는 오타니의 위엄 → 지난 상처 들쑤시며 조롱! 한 방 먹였네 "트라웃 나오면 던지고 싶을수도"

'최강' 미국을 상대로 여유를 부릴 수 있는 실력자가 과연 얼마나 될까. 일본 야구 슈퍼스타 오타니 쇼헤이(LA다저스)가 지난 대회 미국의 아픈 상처를 건드리는 농담을 던졌다.
[스포츠조선 한동훈 기자] '최강' 미국을 상대로 여유를 부릴 수 있는 실력자가 과연 얼마나 될까. 일본 야구 슈퍼스타 오타니 쇼헤이(LA다저스)가 지난 대회 미국의 아픈 상처를 건드리는 농담을 던졌다.
메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 23일(한국시각) 오타니가 2026 월드베이스볼클래식(WBC)에서 투수로 나서고 싶은 욕구를 이겨낼 수 있을 것인지 조명했다. 투타겸업 오타니는 부상 방지 차원에서 WBC에서 타자로만 뛰기로 했다.
MLB닷컴은 '월드베이스볼클래식 결승전 9회말, 일본과 미국의 리턴매치. 오타니는 비록 이번 대회에서는 타자로만 출전하기로 했지만 과연 이런 상황에서도 유혹을 뿌리칠 수 있을까?'라며 재밌는 가정을 했다.
오타니는 "대답하기 어렵지만 마이크 트라웃이 나타난다면 유혹이 들 것 같다"고 응수했다.
미국과 질문자를 한 방 먹인 것이다. 트라웃은 미국 대표팀 명단에 없다. 지난 대회 마지막 아웃카운트의 희생양이다. 당시 오타니가 트라웃을 삼진 처리하며 일본의 WBC 우승을 확정했다.
MLB닷컴은 '오타니는 2023 WBC에서 투타겸업 활약했다. 오타니는 올봄 정상적으로 타격과 투구 모두 컨디션을 끌어올렸다. 하지만 소속팀 다저스는 신중하다. 일본 대표팀에서는 투수로 뛰지 않기로 결정했다'고 조명했다.
GLENDALE, ARIZONA - FEBRUARY 17: Shohei Ohtani #17 of the Los Angeles Dodgers throws during a workout at Camelback Ranch on February 17, 2026 in Glendale, Arizona. Mike Christy/Getty Images/AFP (Photo by Mike Christy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
GLENDALE, ARIZONA - FEBRUARY 17: Shohei Ohtani #17 of the Los Angeles Dodgers laughs during a workout at Camelback Ranch on February 17, 2026 in Glendale, Arizona. Mike Christy/Getty Images/AFP (Photo by Mike Christy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
앤드류 프리드먼 다저스 사장은 "오타니는 수술 후 회복 단계라고 봐야 한다. 그렇게 강도 높은 훈련을 소화하는 것은 무리가 있다. 게다가 우리는 올해도 10월까지 경기를 치러야 한다. 오타니는 마운드에서 중요한 역할을 할 것이다. 오타니가 앞으로 8년 동안 투수로 뛰길 원한다는 점도 모두 고려했다"고 설명했다.
이어서 "그래서 우리는 오타니와 이야기를 나눴다. 그는 우리의 결정을 이해했다. 오타니는 승부욕이 강하기 때문에 이런 상황을 좋아하지는 않지만 받아들이기로 했다"며 고마워했다.
다만 오타니가 2026 메이저리그 개막 로테이션에 합류할 수 있을지는 미지수다. 3월에 WBC에 참가하면서 정상적인 투구 훈련이 어려워졌다. 오타니는 "양과 질 모두 최고 수준이 되도록 최선을 다할 것이다. 제한된 기회 속에서도 최선을 다할 수밖에 없다"고 말했다.