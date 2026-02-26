"부러진 손가락으로 내 공을…" 울컥한 톱 파이어볼러, 국대 탈락 상심보다 중요했던 '나의 팀, 나의 투수들'

기사입력 2026-02-26 06:16


"부러진 손가락으로 내 공을…" 울컥한 톱 파이어볼러, 국대 탈락 상심보…
24일 온나손 아카마 볼파크에서 열린 삼성전에 앞서 인터뷰 하는 문동주. 오키나와=스포츠조선 정현석 기자 hschung@sportschosun.com

[오키나와=스포츠조선 정현석 기자]한화 이글스의 안방마님 최재훈이 손가락 골절이라는 악재 속에서도 미트를 놓지 않고 있다. 그 뜨거운 책임감이 한화 투수들의 사기를 높이고 있다.

리그 최고 파이어볼러 문동주도 대선배의 헌신에 진심 어린 감사의 뜻을 전했다.

문동주에게 최재훈은 어지러울 때 마다 방향을 잡아주는 등대 같은 조력자였다. 나란히 대표팀에 발탁됐다 부상으로 낙마한 상황.


"부러진 손가락으로 내 공을…" 울컥한 톱 파이어볼러, 국대 탈락 상심보…
13일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 키움 히어로즈의 경기. 한화 최재훈이 수비를 하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.13/
문동주는 처음에 최재훈의 골절 소식을 접하고 믿기 힘들다는 반응을 보였다. 그는 "비행기 탈 때 기사를 보고 오보라고 생각했는데, 오키나와에 도착해서 선배님 손가락 상태를 직접 확인하고 나니 마음이 정말 아팠다"고 털어놨다.

실제 최재훈은 생애 첫 대표팀 발탁 소식에 대한 설렘을 감추지 못했다.

문동주에게 '대표팀 가면 어떻게 해야 하냐, 뭘 준비해야 하냐, 짐은 뭐 챙겨야 하냐'며 사소한 부분까지 세세하게 물었던 선배. 꿈에 그리던 대표팀에서 부상으로 낙마한 좌절감을 알기에 후배 입장에서 마음이 더 아팠다.


"부러진 손가락으로 내 공을…" 울컥한 톱 파이어볼러, 국대 탈락 상심보…
21일 일본 오키나와 고친다구장에서 열린 대한민국 야구 대표팀과 한화 이글스의 평가전. 문동주 볼을 받아주기 위해 최재훈이 준비하고 있다. 오키나와(일본)=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.02.21/
하지만 최재훈은 아쉬움에만 머물러 있지 않았다.

손가락 골절로 쉽지 않은 상황임에도 불구하고, 투수들의 피칭 스케줄이 있을 때마다 공을 직접 받아주며 조언을 아끼지 않고 있다.


최재훈이 받아준 부상 후 두번째 불펜 피칭을 마친 문동주는 "선배님이 어떤 마음으로 우리 공을 받아주시는지 잘 알기 때문에 더 집중해서 던지려고 노력했다"며 "부상 중에도 공을 받아주시는 것 자체가 나를 포함한 모든 투수에게 엄청나게 큰 힘이 된다"고 강조했다.
"부러진 손가락으로 내 공을…" 울컥한 톱 파이어볼러, 국대 탈락 상심보…
21일 일본 오키나와 고친다구장에서 열린 대한민국 야구 대표팀과 한화 이글스의 평가전. 문동주 볼을 받아주기 위해 최재훈이 준비하고 있다. 오키나와(일본)=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.02.21/
최재훈은 오히려 이 시간을 성장의 기회로 삼고 있다. 그는 "포수 마스크를 쓰고 안에서 보는 것보다 밖에서 지켜보는 게 투수들에 대한 올시즌 구상이나 흐름이 더 잘 보여서 나쁘지 않다"며 긍정적인 측면을 강조했다.

특히 새로 합류한 외국인 투수들의 적응을 위해 지켜보고 조언을 건네는 등 '마운드의 완성도'를 최우선순위에 두는 모습.

"내가 없어도 팀은 잘 돌아가겠지만, 한 명이라도 더 공을 받아보고 대화하고 싶다"는 최재훈의 헌신. 올 시즌 한화의 원팀 스피릿을 보여주는 상징적인 장면이다.


오키나와=정현석 기자 hschung@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박수홍 형수 법정 오열 안통했다...친형 부부, 횡령 혐의 '징역형' 최종 확정

2.

'23세 혼전임신' 하원미♥추신수, 눈물 펑펑 "어린 나이에 세남매 키워, 사랑 못줘 미안"

3.

[단독] 신예은, 원톱 주인공 우뚝..'여고생왕후' 주인공

4.

'24세 결혼' 선예, 첫째가 벌써 중학생.."딸만 셋 키워"(편스토랑)

5.

박찬욱, 칸 영화제 심사위원장 위촉…한국인 최초-亞 두번째 쾌거

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표]손흥민 LAFC '주장 완장'→부앙가는 장기계약…'흥부 듀오'는 계속된다 "구단이 보내준 신뢰에 감사"

2.

'WBC의 황제'는 일본입니다! 세계적 주목…여전히 강력한 선발진+'OPS 최고' 타선

3.

롯데 레이예스 살아있네! 1회초 선두타자 홈런 쾅! →52억 이영하 공략 [미야자키 현장]

4.

"불 끄면 그 생각 뿐" 오키나와의 잠 못드는 밤, 부상이탈→슬림해진 대표팀, '선택과 집중' 속 깊어지는 고민

5.

치명적 3연패...'봄 배구' 향한 OK의 마지막 승부수, 아쿼 세터 쇼타 재영입

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표]손흥민 LAFC '주장 완장'→부앙가는 장기계약…'흥부 듀오'는 계속된다 "구단이 보내준 신뢰에 감사"

2.

'WBC의 황제'는 일본입니다! 세계적 주목…여전히 강력한 선발진+'OPS 최고' 타선

3.

롯데 레이예스 살아있네! 1회초 선두타자 홈런 쾅! →52억 이영하 공략 [미야자키 현장]

4.

"불 끄면 그 생각 뿐" 오키나와의 잠 못드는 밤, 부상이탈→슬림해진 대표팀, '선택과 집중' 속 깊어지는 고민

5.

치명적 3연패...'봄 배구' 향한 OK의 마지막 승부수, 아쿼 세터 쇼타 재영입

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.