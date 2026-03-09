'한국·대만 팬이 그리워?' 일본이 호주전에 고전한 이유, 설마 이것 때문?

기사입력 2026-03-09 00:55


8일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 대만의 경기, 8회초 2사 2루 우익수 이정후가 페어차일드에 재역전 2점홈런 타구를 바라보고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.08/

[스포츠조선 정현석 기자]가슴 졸이고 지켜봐야 했던 일본-호주전이었다.

한국 야구대표팀이 1라운드 조기 탈락 위기에서 가까스로 벗어났다. 마지막 호주전에 2라운드행 마자막 희망의 불씨를 살렸다.

한국은 8일 낮 일본 도쿄 도쿄돔에서 열린 '2026년 WBC' C조 조별리그 대만과 경기에서 연장 10회 승부치기 끝에 4대5로 패했다. 한국은 1승2패에 그치면서 조 4위로 추락, 탈락 위기에 놓였다.

이날 저녁 도쿄돔에서 열린 C조 조별리그 일본-호주전에서 일본이 가까스로 4대3으로 역전승 하며 한국 본선진출의 경우의 수를 살렸다.

세계랭킹 1위이자 2023년 대회 전승 우승팀 일본의 무난한 승리가 점쳐졌지만 양상은 묘하게 흘렀다. 호주가 6회까지 1-0으로 앞서며 한국팀의 '공포지수'가 치솟았다. 일본이 0-1로 끌려가던 7회말 요시다 마사타카가 우월 투런포를 터트려 2-1로 뒤집었다. 8회말에는 사토 데루아키의 좌월 1타점 적시 2루타, 스즈키 세이야의 밀어내기 볼넷에 힘입어 4-1로 달아나면서 승리를 확신했다.

호주 타선은 끝까지 일본을 괴롭혔다. 9회초 알렉스 홀과 릭슨 윈그로브가 추격의 솔로포를 연달아 터트려 1점차까지 따라붙으며 일본과 한국을 동시에 놀라게 했다.
8일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 대만의 경기, 한국이 연장 접전 끝 5대4로 패했다. 관중들에게 인사하는 한국 선수들의 모습. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.08/
생각지도 못했던 일본 대표팀의 호주전 고전. 뜻밖의 변수가 언급돼 화제다.

대만과 한국의 시끌벅적 응원단이 만들어낸 소음 수치에 익숙해진 나머지, 조용한 경기 분위기에서 오히려 긴장감을 느낀다는 분석이다.

일본 대표팀은 이번 대회 초반, 대만과 한국을 차례로 상대하며 이른바 '용광로 응원'을 경험했다. 특히 대만과의 개막전에서는 북과 꽹과리를 이용한 응원전으로 수비 시 귀가 먹먹할 정도의 압도적인 함성과 응원가가 쏟아졌고, 이어진 한일전에서도 양국 응원단의 치열한 기싸움이 경기장을 가득 채웠다.


'한국·대만 팬이 그리워?' 일본이 호주전에 고전한 이유, 설마 이것 때…
스가노 토모유키. AP연합

하지만 8일 열린 호주전은 사뭇 달랐다. 호주 공격 시 관객석은 그야말로 '일시정지' 상태처럼 조용해졌다. 일본 매체 '풀카운트'는 "선발 투수 스가노 토모유키의 공이 미트에 꽂히는 소리가 관중석까지 선명하게 들릴 정도였다"며 현장의 이질적인 분위기를 전했다.

일본 야구팬들은 소셜 미디어(X)를 통해 이러한 갑작스러운 정적에 어색함을 토로했다.

한 일본 팬은 "대만과 한국의 응원단에 벌써 길들여졌나 보다. 호주전의 고요함이 오히려 위화감이 든다"고 했다. 또 다른 팬은 "너무 조용하니까 오히려 내 심장 소리가 들리는 것 같아 더 떨린다"고 토로했다.

일각에서는 일본 대표팀이 호주를 상대로 고전한 이유 중 하나로 '긴장감의 변화'를 꼽기도 한다. 관중석의 폭발적인 에너지가 선수의 아드레날린을 자극하던 환경에서, 갑자기 도서관 같은 정적이 흐르자 집중력을 유지하는데 어려움을 겪었을 수 있다는 분석.

대만과 한국의 열혈 관중이 만들어낸 독특한 야구 문화가 상대 팀인 일본 팬들에게 일종의 '중독성'을 남긴 셈이다.


정현석 기자 hschung@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.