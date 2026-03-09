'두 손 모으고 간절한 기도' 캡틴 이정후, 1타점 2루타 폭발
9일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 호주의 경기, 3회초 무사 2루 이정후가 1타점 2루타를 치고 두 손을 모으며 기쁨을 나누고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com
/2026.03.09/
