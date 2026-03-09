'와 KIA 설렌다' ML 주목 1위 김도영의 각성…"벽 느꼈다, 계속 성장할 것"

기사입력 2026-03-09 15:44


'와 KIA 설렌다' ML 주목 1위 김도영의 각성…"벽 느꼈다, 계속 …
2일 일본 오사카 교세라돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국 대표팀과 한신 타이거즈의 경기, 유니폼을 입은 김도영이 경기 준비에 나서고 있다. 오사카(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.02/

[도쿄=스포츠조선 김민경 기자] "벽을 느꼈다. 확실히 세계에는 아직 엄청난 선수들이 많다."

2026년 WBC 한국 야구대표팀에 발탁된 김도영(KIA 타이거즈)은 부담보다는 설렘이 가득했다. 메이저리그 사무국이 주관하는 WBC는 가장 권위 있는 야구 국제대회다. 특히 메이저리그 진출을 꿈꾸는 선수들에게 WBC는 쇼케이스 무대가 되기도 한다.

김도영은 대표팀 합류에 앞서 "너무나도 뛰어난 선수들과 함께 같은 위치에서 뛴다는 것 자체가 나한테는 너무나도 신기한 경험이고, 또 느껴볼 수 없는 경험이라고 생각하기 때문에 정말 기대된다. 최대한 보면서 잘하고 오겠다. 오타니 쇼헤이(LA 다저스)의 실물도 처음 볼 것 같다. 솔직히 야구 선수들의 야구 선수이고, 그만큼 신기한 선수이기에 재미있을 것 같다"고 설렘을 표현했다.

메이저리그 MVP 오타니를 진짜 마주한 순간, KBO MVP 김도영은 벽을 느꼈다. 오타니는 지난 7일 대회 C조 조별리그 한국전에 1번 지명타자로 선발 출전해 2타수 2안타(1홈런) 2볼넷 1타점 3득점으로 활약하며 일본의 8대6 역전승을 이끌었다.

한국 투수들의 오타니를 공략할 틈을 전혀 찾지 못하고 쩔쩔맸다. 오타니는 대회 3경기에서 타율 5할5푼6리(9타수 5안타), 2홈런, 6타점, OPS 1.333을 기록하며 세계 최고의 클래스를 보여주고 있다.

일본전에서 김도영은 똑같이 1번 지명타자로 선발 출전해 5타수 1안타 1삼진 1득점을 기록했다. 한국은 일본과 대등한 경기를 펼쳤지만, 김도영은 평소보다는 침묵했던 게 사실이다.

김도영은 일본전을 마친 뒤 "벽을 느꼈다. 확실히 세계에는 아직 엄청난 선수들이 많다고 생각했고, 나로서는 이번 대회가 아주 큰 경험이 될 것 같다. 아직 부족한 것도 많이 느꼈기에 대회가 아직 진행 중이지만, 계속 성장하기 위해 노력하고 있다"고 힘줘 말했다.


'와 KIA 설렌다' ML 주목 1위 김도영의 각성…"벽 느꼈다, 계속 …
8일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 대만의 경기, 6회말 1사 1루 김도영이 재역전 2점홈런을 치고 환호하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.08/

'와 KIA 설렌다' ML 주목 1위 김도영의 각성…"벽 느꼈다, 계속 …
8일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 대만의 경기, 6회말 1사 1루 김도영이 재역전 2점홈런을 치고 환호하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.08/
각성한 김도영은 8일 대만전에서 원맨쇼를 펼쳤다. 1번타자 3루수로 선발 출전해 5타수 2안타(1홈런) 3타점으로 활약했다. 한국은 연장 10회 승부치기 접전 끝에 4대5로 석패했는데, 김도영이 없었다면 일찍이 끝날 경기였다.


김도영은 한국이 1-2로 끌려가던 6회말 역전 투런포를 치며 해결사 본능을 뽐냈다. 다시 3-4로 뒤집히고 맞이한 8회말에는 동점 적시 2루타를 날려 경기를 원점으로 돌렸다. 연장 10회말 2사 2루 한국의 마지막 공격도 김도영의 몫이었는데, 애석하게도 우익수 파울플라이에 그쳤다. 김도영은 분한 얼굴로 그라운드를 빠져 나갔다.

김도영은 "다 아쉽다. 초반에 더 집중했더라면 어땠을까 생각도 있다. 마지막 타석에서 조금 더 디테일하게 갔으면 어땠을까 생각도 있고, 그냥 진 것이 너무 화나고 아쉽다"고 했다.

2024년 KBO MVP 김도영은 지난해 반복된 햄스트링 부상 여파로 정규시즌 30경기 출전에 그쳐 걱정을 샀다. 햄스트링은 부상 재발 위험이 높은 부위. 선수 생명에 지장이 있을 것이란 우려도 있었다.

김도영은 모든 우려를 뒤로하고 WBC에 도전했다. 야구 선수라면 꼭 도전해야 하는 무대라 생각했기 때문. 주변의 시선을 잘 알기에 더 철저히 몸을 만들었고, 세계의 벽에 직접 부딪히며 더 성장할 계기를 마련했다. KIA는 WBC에서 더 강해져서 돌아올 김도영을 볼 생각에 설렐 수밖에 없다.

메이저리그 스카우트들이 가장 주목하는 국제유망주라는 사실을 한번 더 입증하는 대회기도 했다. 메이저리그 통계사이트 '팬그래프스'는 지난달 국제유망주 순위를 발표했는데, 김도영은 야수 1위, 전체 5위에 올라 눈길을 끌었다.

오사카에서 한국과 평가전을 치른 한신 타이거스의 후지카와 규지 감독은 "타석에 섰을 때 최소한의 움직임으로 한순간에 힘을 집중해서 치는 파워가 있는 선수라고 생각한다. 정말 놀라웠다"고 했다.

그럼에도 김도영은 한 단계 더 성장을 다짐했다. 일단 9일 호주와 조별리그 마지막 경기에서 한국의 2라운드 통과를 위해 최선을 다할 계획. WBC를 마치고 KIA로 돌아와 역대 최연소 30홈런-30도루를 달성했던 2024년 이상의 활약을 펼칠지 궁금증을 자아낸다.


'와 KIA 설렌다' ML 주목 1위 김도영의 각성…"벽 느꼈다, 계속 …
8일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 대만의 경기, 6회말 1사 1루 김도영이 재역전 2점홈런을 치고 환호하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.08/

도쿄=김민경기자 rina1130@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'뺑소니' 이재룡, 결국 음주 운전 시인 "소주 4잔 마신 뒤 차 몰아"

2.

[SC현장] "동료들의 노고 가려지지 않길"…90도 고개 숙인 배성우, 7년 만에 '끝장수사' 개봉(종합)

3.

김광규 "55세 이서진 비혼주의자..결혼에 1도 관심 없어"

4.

"23세 차이라서 더 좋아" 스테파니, ♥62세 남친과 6년 열애 굳건 [SC이슈]

5.

김원희, 연예계 35년 유일한 스캔들 상대=강호동..."호감 떨어진 사건 있어"

스포츠 많이본뉴스
1.

국대 1경기 뛰고 도망가는게 어때서? → 6000억 앞에서 초연하다면 돌을 던져라. 스쿠발 옹호론 등장. "SNS 불평불만의 시대"

2.

진짜 칼 갈았네…손아섭, 사령탑 앞 첫 타석부터 몬스터월 직격 2루타 폭발

3.

'최후의 FA' 손아섭, 1군 생존 시험대 올랐다…김경문 감독 "좌익수로 본격 테스트"

4.

손아섭 장타력 없다고? 2루타→홈런 폭발! 김경문 감독 앞 무력시위 제대로 했다

5.

파격! '꿈의 조합' 터진다→살라+메시 또는 호날두…미국vs사우디 이적 고민

스포츠 많이본뉴스
1.

국대 1경기 뛰고 도망가는게 어때서? → 6000억 앞에서 초연하다면 돌을 던져라. 스쿠발 옹호론 등장. "SNS 불평불만의 시대"

2.

진짜 칼 갈았네…손아섭, 사령탑 앞 첫 타석부터 몬스터월 직격 2루타 폭발

3.

'최후의 FA' 손아섭, 1군 생존 시험대 올랐다…김경문 감독 "좌익수로 본격 테스트"

4.

손아섭 장타력 없다고? 2루타→홈런 폭발! 김경문 감독 앞 무력시위 제대로 했다

5.

파격! '꿈의 조합' 터진다→살라+메시 또는 호날두…미국vs사우디 이적 고민

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.