한국 전세기 탑승 날릴 뻔한 치명적 실투, 김택연과 두산 죽다 살아났다

최종수정 2026-03-10 05:07

한국 전세기 탑승 날릴 뻔한 치명적 실투, 김택연과 두산 죽다 살아났다
9일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 호주의 경기, 8회말 1사 2루 김택연이 1실점 후 교체되며 아쉬워하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.09/

[스포츠조선 김용 기자] 김택연과 두산을 위해서라도 필요했던 전세기 탑승.

천만다행이었다. 정말 죽다 살아났다. 만약 한국 야구 국가대표팀이 미국에 가지 못했다면 김택연과 두산 베어스는 어떻게 할 뻔 했나.

한국이 천신만고 끝에 월드베이스볼클래식(WBC) 8강에 진출했다. 극적으로 미국 마이애미행 전세기에 탑승하게 됐다.

한국은 9일 일본 도쿄돔에서 열린 호주와의 WBC C조 조별리그 마지막 경기에서 7대2로 승리, 조 2위로 본선에 진출하게 됐다.

일본, 대만에 연달아 패하며 4개 대회 연속 탈락이 눈앞이었던 한국. 마지막 호주전에서 5점차 이상 승리, 그리고 2실점 이내 이 두 조건을 충족시켜야 했는데 9회초 마지막 공격에서 극적으로 7점째를 뽑아내며 환호할 수 있었다.


한국 전세기 탑승 날릴 뻔한 치명적 실투, 김택연과 두산 죽다 살아났다
9일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 호주의 경기, 8회말 1사 2루 김택연이 1실점 후 교체되며 아쉬워하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.09/
하지만 9회 결승점과 같은 점수를 뽑아내기 전까지 한국은 암울했다. 6-1로 앞서던 8회말. 마운드에 올라온 김택연이 통한의 실점을 했기 때문. 김택연은 첫 타자 퍼킨스를 볼넷으로 출루시키며 불안한 모습을 노출했고, 희생번트 상황 후 1사 2루 위기서 1번 바자나에게 치명적 적시타를 허용했다. 1B2S 유리한 상황에서 포수 박동원이 높은쪽 유인구를 요구했는데, 김택연의 직구가 한가운데로 몰리며 최악의 상황을 만들고 만 것이다. 6-2가 됐고, 그대로 경기가 끝났다면 승리임에도 한국은 탈락이었다.

더그아웃으로 들어온 김택연은 망연자실한 모습을 감추지 못했다. 하지만 한국이 9회 극적으로 7번째 점수를 만들어내며 마음의 짐을 덜 수 있었다.

김택연은 2024 시즌 신인으로 데뷔, 두산의 마무리 자리를 꿰차며 신인왕 타이틀을 따냈다. 오승환의 어린 시절 돌직구를 보는 듯한 강력한 구위로 단숨에 리그 최고 마무리감으로 인정받았다.


한국 전세기 탑승 날릴 뻔한 치명적 실투, 김택연과 두산 죽다 살아났다
9일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 호주의 경기, 8회말 김택연이 역투하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.09/

하지만 지난해 우여곡절을 겪었다. 계속되는 블론 세이브에 자신감을 잃었고, 잠시 마무리에서 내려오기도 했다. 올시즌을 앞두고 절치부심 준비를 했지만, WBC 최종 30인 엔트리에서 탈락하는 충격을 맛봐야 했다.

하지만 라일리 오브라이언이 대회 직전 종아리 부상으로 이탈, 천운으로 막차 탑승을 했다. WBC 탈락에 마음 고생을 하던 김택연은 기쁜 마음으로 대표팀에 합류했지만, 문제는 구위와 경기력. 만약 김택연의 그 실투 하나로 한국의 8강행이 날아갔다면 아직 어린 선수의 야구 인생에 커다란 치명타가 될 뻔 했다. 또 올해 철벽 마무리로 부활을 바라는 두산 팀 입장에서도 최악의 시나리오를 받아들여야 할 뻔 했다.

김택연은 부진했지만, 어찌됐든 팀 코리아는 원하는 바를 이뤄냈다. 김택연도 이번 실수는 잊고, 자신감을 되찾아도 된다. 뭐가 됐든, 목표를 이룬 승리팀 일원이었다. 주눅들 필요 없다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'왕사남', 천만 터지자마자 '표절 시비'…"장면·설정 너무 흡사" 주장

2.

임영웅, 탈색머리 파격 변신.."아이돌 데뷔해도 되겠어"

3.

스테파니, '23세 연상♥' 메이저리거 남친과 6년째 열애ing..."지금도 잘 만나"

4.

'강도 제압' 나나, '특공무술 4단' 아니었다 "목 졸린 母보고 괴력 나와"

5.

이진호 "이이경, 유재석 패싱논란後 벼랑 끝…폭로女 獨A씨, 韓경찰 수사 협조中"(연예뒤통령)

스포츠 많이본뉴스
1.

"할 수 있다,할 수 있다" '와 문보경 선취 투런포!' 한국, 3점 더 뽑으면 8강 간다

2.

'와 7-2!' 韓 17년 만의 8강행, 호주·대만 탈락…문보경·노경은 마이애미행 전세기 태웠다[도쿄 리뷰]

3.

이보다 더 극적일 수는 없다...류지현 호 '바늘구멍' 뚫었다, 17년 만 WBC 8강 진출 쾌거

4.

[속보] '이럴수가' 김혜성 눈물, 손가락 부상 때문…"노시환-신민재 나간다"

5.

日 좌절! 한국, 또 한국, 또또 한국이다...亞 축구 최고 자리 탈환 실패, 日 에이스는 이름조차 삭제→손흥민-김민재-이강인 TOP5 진입

스포츠 많이본뉴스
1.

"할 수 있다,할 수 있다" '와 문보경 선취 투런포!' 한국, 3점 더 뽑으면 8강 간다

2.

'와 7-2!' 韓 17년 만의 8강행, 호주·대만 탈락…문보경·노경은 마이애미행 전세기 태웠다[도쿄 리뷰]

3.

이보다 더 극적일 수는 없다...류지현 호 '바늘구멍' 뚫었다, 17년 만 WBC 8강 진출 쾌거

4.

[속보] '이럴수가' 김혜성 눈물, 손가락 부상 때문…"노시환-신민재 나간다"

5.

日 좌절! 한국, 또 한국, 또또 한국이다...亞 축구 최고 자리 탈환 실패, 日 에이스는 이름조차 삭제→손흥민-김민재-이강인 TOP5 진입

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.