'이승엽 후계자' 대만언론이 인정했다...타점 머신의 미친 존재감 "신 국민타자의 탄생"
|9일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 호주의 경기, 한국이 승리하며 8강행을 확정했다. 문보경이 마지막 아웃카운트를 잡아낸 후 1루 미트를 집어 던지며 환호하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.09/
[스포츠조선 정현석 기자]한국야구에 새로운 영웅이 탄생했다.
문보경(26)이 LG 트윈스의 보물을 넘어 한국야구의 보물로 우뚝 섰다. 문보경에 막혀 8강 진출에 실패한 대만의 언론들이 '신 국민타자'란 호칭으로 이승엽 공식 후계자임을 인증했다.
대만전 패배로 벼랑 끝에 몰렸던 한국 야구 대표팀이 문보경의 맹타를 앞세워 극적인 8강 진출에 성공했다.
한국은 9일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 WBC(월드베이스볼클래식) C조 예선 최종전에서 호주를 7대2로 꺾고 8강이 겨루는 미국행 비행기에 올랐다. '5점 차, 2실점 이내'라는 극한의 경우의 수를 뚫고 '도쿄의 기적'을 쓸 수 있었던 데는 선제 투런포 포함, 3안타 4타점을 고비마다 쓸어담은 문보경의 불타는 방망이가 있었다.
문보경에 막혀 8강진출이 좌절된 대만의 일부 팬들이 경기 종료 후 문보경의 SNS 계정에 몰려와 악성 댓글로 공격했지만, 대만 언론들은 문보경을 "신 국민타자"라고 추켜세우며 놀라움과 존경심을 표했다.
|9일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 호주의 경기, 2회초 무사 1루 문보경이 선제 2점홈런을 치고 베이스를 돌고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.09/
문보경은 0-0으로 긴장감이 흐르던 2회초 무사 1루 상황에서 호주 선발 윌스를 상대로 우측 담장을 넘기는 큼직한 선제 2점 홈런을 터뜨리며 기선을 제압했다. 대만전 패배 이후 대표팀에 쏟아진 비난과 압박감을 한 방에 날린 장쾌한 홈런포.
문보경의 활약은 여기서 그치지 않았다. 3회초 1타점 적시 2루타를 기록한 데 이어, 5회초에도 1타점 적시타를 추가하며 팀의 5번째 득점을 책임졌다. 그는 적시타를 기록할 때마다 마이애미(결선 라운드)행을 상징하는 두둥실 '비행기 세리머니'로 잔뜩 긴장한 동료들의 사기를 끌어올렸다.
|9일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 호주의 경기, 3회초 1사 2루 문보경이 1타점 2루타를 치고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.09/
8회까지 6-2로 앞서며 진출 조건(5점 차)에 단 한 점이 부족했던 한국은 9회초 안현민의 희생플라이로 귀중한 7점째를 뽑아냈다.
9회말 마지막 아웃카운트가 된 내야 뜬공이 1루수 문보경의 글러브로 빨려 들어가며 승리가 확정되는 순간, 문보경은 미트를 벗어 하늘로 날리며 기쁨을 격하게 표현했다. 웬만한 뜬공보다 높이 치솟아올랐던 문보경의 도쿄돔 '플라잉 미트'였다.
조별리그 4경기에서 13타수7안타(0.538) 2홈런, 11타점을 쓸어 담으며 타점 1위에 오른 문보경. 그는 한국 언론 뿐 아니라 대만 언론으로부터도 '신(新) 국민타자'라는 극찬 속에 국제 대회 한국 야구 최고 블루칩으로 떠올랐다.
아시아를 맹폭한 문보경이 미국 마이애미에서 열릴 8강전에서 유력상대인 도미니카공화국의 '살인타선'에 버금가는 화력을 보여줄 지 벌써부터 관심이 커지고 있다.
정현석 기자 hschung@sportschosun.com
