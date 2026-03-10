"기사 잘 안보려고 해요" 19세 신인 맞아? 이런 평정심이라니…'캠프 최다 안타'→'홈 멀티히트' 괜히 "합격" 아니다

기사입력 2026-03-10 05:24


"기사 잘 안보려고 해요" 19세 신인 맞아? 이런 평정심이라니…'캠프 …
22일 일본 오키나와 니시자키 야구장에서 열린 한화 이글스와 지바 롯데의 연습경기. 오재원이 안타를 날린 뒤 숨을 고르고 있다. 오키나와(일본)=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.02.22/

"기사 잘 안보려고 해요" 19세 신인 맞아? 이런 평정심이라니…'캠프 …
22일 일본 오키나와 니시자키 야구장에서 열린 한화 이글스와 지바 롯데의 연습경기. 한화 오재원이 타격하고 있다. 오키나와(일본)=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.02.22/

[대전=스포츠조선 이종서 기자] 스프링캠프 최다 안타에 '홈구장'에서도 기세를 이어갔다. '신인 대박' 기대가 괜히 나오는 게 아니다.

오재원(19·한화 이글스)은 9일 대전 한화생명볼파크에서 열린 자체 청백전에서 1군 1번타자 겸 중견수로 선발 출전해 4타수 2안타 2득점을 기록했다.

2026년 신인드래프트 1라운드(전체 3순위)로 한화에 입단한 오재원은 스프링캠프에서 11안타(1홈런)를 때려내며 팀 내 최다 안타를 기록했다. 호주 멜버른과 일본 오키나와 캠프에서 진행한 연습경기 10경기에서 타율 3할7푼9리 4볼넷 5타점 7득점 OPS 0.972를 기록하며 신인답지 않은 활약을 펼쳤다.

김경문 한화 감독은 "(1군) 합격점을 받았다"라며 흡족한 미소를 짓기도 했다.

캠프에서의 좋은 모습을 보여줬던 오재원은 홈인 대전으로 와서도 타격감을 꾸준하게 보여줬다.

1회 들어간 첫 타석에서는 윤산흠을 상대로 투수 땅볼로 돌아섰지만, 두 번째 타석이었던 2회에는 중전 안타를 쳤다. 5회에는 정이황을 상대로 3루수 방향으로 빠르게 지나가는 2루타를 치기도 했다. 마지막 타석에서는 1루수 땅볼.


"기사 잘 안보려고 해요" 19세 신인 맞아? 이런 평정심이라니…'캠프 …
23일 일본 오키나와 가데나 구장에서 열린 야구 대표팀과 한화 이글스의 평가전. 오재원이 숨을 고르고 있다. 오키나와(일본)=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.02.23/
경기 후 오재원은 "날씨가 오키나와보다는 추웠다. 타석에서 조금 움츠러들 줄 알았는데 날씨가 조금 풀리면서 원래 컨디션으로 나온 거 같다. 그렇게 만족스럽지는 않지만, 2루타를 친 건 내 스윙을 가지고 가서 나온 거라 나쁘지 않았다"고 했다.

사령탑의 거듭된 칭찬과 기대. 오재원은 "계속 경쟁해야 하는 만큼, 긴장감을 놓지 않고 계속 똑같이 하던대로 하고 있다. 기사 같은 것도 최대한 안 보려고 하고 있고 내가 하고 있는 걸 하고 있다. 형들이 조언을 많이 해주시니 그걸 따라서 하고도 있다"고 말했다.


"기사 잘 안보려고 해요" 19세 신인 맞아? 이런 평정심이라니…'캠프 …
30일 대전한화생명볼파크에서 열린 롯데와 한화의 경기, 경기 전 2026 한화 이글스의 신인 선수 11인이 시구를 했다. 전체 3순위로 한화에 입단한 오재원이 시구를 하고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.30/

이날 경기는 오재원에게도 의미가 있었다. 한화 입단 후 처음으로 홈구장을 쓴 것. 오재원은 "아직 어색하다. TV로만 봤던 곳에서 경기를 하는 게 어색하기도 하다. 직접 그라운드에서 뛰어보니 느낌이 다른 거 같기도 하다"라며 "홈에 관중이 오는 게 기대된다. 이렇게 가득 채워서 경기를 한다면 또 재미있을 거 같다"고 했다.

오재원은 "그래도 (첫 경기) 못한 것보다는 잘한 게 괜찮으니 이어갈 수 있도록 하겠다"고 각오를 다졌다.
대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'왕사남', 천만 터지자마자 '표절 시비'…"장면·설정 너무 흡사" 주장

2.

임영웅, 탈색머리 파격 변신.."아이돌 데뷔해도 되겠어"

3.

스테파니, '23세 연상♥' 메이저리거 남친과 6년째 열애ing..."지금도 잘 만나"

4.

'강도 제압' 나나, '특공무술 4단' 아니었다 "목 졸린 母보고 괴력 나와"

5.

이진호 "이이경, 유재석 패싱논란後 벼랑 끝…폭로女 獨A씨, 韓경찰 수사 협조中"(연예뒤통령)

스포츠 많이본뉴스
1.

"할 수 있다,할 수 있다" '와 문보경 선취 투런포!' 한국, 3점 더 뽑으면 8강 간다

2.

'와 7-2!' 韓 17년 만의 8강행, 호주·대만 탈락…문보경·노경은 마이애미행 전세기 태웠다[도쿄 리뷰]

3.

이보다 더 극적일 수는 없다...류지현 호 '바늘구멍' 뚫었다, 17년 만 WBC 8강 진출 쾌거

4.

[속보] '이럴수가' 김혜성 눈물, 손가락 부상 때문…"노시환-신민재 나간다"

5.

日 좌절! 한국, 또 한국, 또또 한국이다...亞 축구 최고 자리 탈환 실패, 日 에이스는 이름조차 삭제→손흥민-김민재-이강인 TOP5 진입

스포츠 많이본뉴스
1.

"할 수 있다,할 수 있다" '와 문보경 선취 투런포!' 한국, 3점 더 뽑으면 8강 간다

2.

'와 7-2!' 韓 17년 만의 8강행, 호주·대만 탈락…문보경·노경은 마이애미행 전세기 태웠다[도쿄 리뷰]

3.

이보다 더 극적일 수는 없다...류지현 호 '바늘구멍' 뚫었다, 17년 만 WBC 8강 진출 쾌거

4.

[속보] '이럴수가' 김혜성 눈물, 손가락 부상 때문…"노시환-신민재 나간다"

5.

日 좌절! 한국, 또 한국, 또또 한국이다...亞 축구 최고 자리 탈환 실패, 日 에이스는 이름조차 삭제→손흥민-김민재-이강인 TOP5 진입

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.