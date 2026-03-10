[속보]저지 선제 투런포 작렬! 160.5㎞ 스킨스 4이닝 7K 무실점, 역시 미국이 우승 후보
|애런 저지가 10일(한국시각) 다이킨파크에서 열린 B조 멕시코전에서 3회말 우월 투런홈런을 터뜨리며 타구를 바라보고 있다. AFP연합뉴스
|미국 선발 폴 스킨스가 힘차게 공을 던지고 있다. AP연합뉴스
[스포츠조선 노재형 기자]미국 대표팀 '캡틴' 애런 저지의 방망이가 뜨겁다.
저지는 10일(이하 한국시각) 텍사스주 휴스턴 다이킨파크에서 진행 중인 월드베이스볼클래식(WBC) B조 라운드 멕시코전에서 대회 2호 홈런을 터뜨렸다.
3번 우익수로 라인업에 오른 저지는 두 번째 타석에서 투런홈런을 날렸다. 0-0이던 3회말 선두 브라이스 하퍼의 내야안타 후 저지가 우측으로 대포를 쏘아올려 2-0으로 리드를 잡았다.
저지는 볼카운트 2B1S에서 멕시코 두 번째 투수 우완 헤수스 크루즈의 4구째 바깥쪽으로 날아든 89.4마일 슬라이더를 밀어쳐 우측 담장을 넘겼다. 발사각 30도, 타구속도 101.5마일, 비거리 364피트로 측정됐다. 저지가 이 대회에서 홈런을 터뜨린 것은 지난 7일 브라질전에서 1회 좌중월로 날린 투런포에 이어 3일 만이다.
|이ㅐ런 저지가 3회말 우측으로 홈런을 터뜨리고 있다. AFP연합뉴스
미국은 계속해서 카일 슈와버의 우전안타와 2사후 칼 롤리의 사구로 만든 1,2루 기회에서 로만 앤서니가 우중간으로 3점포를 날려 5-0으로 점수차를 벌렸다. 앤서니는 크루즈의 2구째 몸쪽 84.7마일 슬라이더를 끌어당겨 우중간 펜스를 넘겼다. 타구속도 105.5마일, 비거리 417피트짜리 대회 첫 홈런.
|미국 로만 앤서니가 3회 3점포를 터뜨리고 들어와 애런 저지의 환영을 받고 있다. AFP연합뉴스
저지는 앞서 1회말에는 깨끗한 라인드라이브 좌전안타를 날렸지만, 홈에 이르지는 못했다.
미국 선발 폴 스킨스는 4이닝을 1안타 1볼넷 7탈삼진 무실점으로 멕시코 타선을 꽁꽁 틀어막았다. 태릭 스쿠벌이 결국 소속팀 캠프로 돌아가기로 한 가운데 스킨스는 자신의 첫 WBC 첫 등판서 미국의 에이스임을 공식 확인한 셈.
|폴 스킨스가 1회 투구 도중 양팔을 벌리고 있다. AFP연합뉴스
60구를 던져 스트라이크 39개를 꽂았다. 20개를 던진 포심 직구 구속은 최고 99.7마일(160.5㎞), 평균 97.9마일을 나타냈다. 평균 스피드는 지난해(98.2마일)와 비슷한 수준이고, 싱커, 스플리터, 체인지업, 스위퍼, 커브, 슬라이더 등 모든 구종을 구사했다.
1,2회를 연속 삼자범퇴로 묶은 스킨스는 3회초 2사후 조이 오티스를 땅볼로 유도했으나, 2루수 브라이스 투랑의 1루 악송구가 나오면서 주자를 내보냈다. 이어 재런 두란이 친 우전안타를 우익수 저지가 잡아 2루를 돌아 3루까지 내달린 오티스를 정확한 송구로 아웃시켜 그대로 이닝이 종료됐다.
스킨스는 5-0으로 앞선 5회 마운드를 개럿 클레빈저에 넘겼다.
멕시코는 앞서 영국을 8대2, 브라질을 16대0으로 각각 꺾으며 가공할 타선을 자랑했지만, 미국을 상대로는 5회까지 0-5로 뒤져 있다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com
