"LA올림픽 최우선 등록" 2년 연속 AL 사이영 에이스, 결국 WBC 하차…美팬들 차가운 시선

기사입력 2026-03-10 12:31


"LA올림픽 최우선 등록" 2년 연속 AL 사이영 에이스, 결국 WBC …
Imagn Images연합뉴스

[스포츠조선 박상경 기자] "LA 올림픽은 가장 먼저 등록하겠다."

2026 월드베이스볼클래식(WBC) 미국 대표팀에 승선했으나 영국전을 끝으로 소속팀 복귀를 택한 타릭 스쿠발(디트로이트 타이거스)을 향한 차가운 시선이 이어지고 있다.

미국 대표팀의 마크 데로사 감독은 10일(한국시각) 멕시코와의 대회 본선 1라운드 경기를 앞두고 스쿠발의 소속팀 복귀를 밝혔다.

2024~2025시즌 아메리칸리그 사이영상 2년 연속 수상에 빛나는 스쿠발은 이번 대회에 합류한 미국 대표팀 선수 중 애런 저지(뉴욕 양키스)와 함께 가장 기대를 모았던 선수다. 그러나 그가 조 최약체인 영국전에만 던진 뒤 하차할 계획임이 밝혀지자, 미국 팬들 사이에선 논란이 일었다. SNS에서는 스쿠발을 두고 '그럴 거면 합류하지 마라', '내보내라', '고작 한 경기로 미국 대표팀에서 뛰었다고 자랑할 생각인가' 등 불편한 시선이 이어졌다.

스쿠발은 영국전에서 3이닝 5탈삼진 1실점을 기록했고, 미국은 9대2로 이겼다. 경기 후 스쿠발은 "내 관점을 바꿔 놓은 경험이다. 미국인이라는 게 얼마나 자랑스러운지, 대표 선수로 그라운드에 나서는 게 얼마나 의미 있는지 느끼게 됐다. 이런 감정이 들 줄은 상상도 못했다"고 감격을 드러냈다. 그러면서 대표팀 잔류 가능성을 시사하며 "지금껏 내 커리어에서 내렸던 결정 중 가장 어려운 것 중 하나가 될 것 같다. 며칠 안에 결정을 내릴 것"이라고 덧붙였다. 이에 대해 디트로이트의 A.J. 힌치 감독은 "그는 감정적으로 큰 영향을 받고 있다. 아직 아무 것도 결정된 건 없다"고 말했다.


"LA올림픽 최우선 등록" 2년 연속 AL 사이영 에이스, 결국 WBC …
AFP연합뉴스
결국 스쿠발의 미국 대표팀 잔류는 이뤄지지 않았다. 올 시즌을 끝으로 FA자격을 얻는 가운데 소속팀 디트로이트로부터 장기 계약 제안을 받지 못한 상태. 대표팀에서 던지고 싶지만 현실적인 문제가 결국 하차의 배경으로 작용한 듯 하다. 스쿠발은 현지 취재진과의 인터뷰를 통해 "이번에는 계속 던지지 못하지만, 꼭 다시 돌아오고 싶다. 2028 LA 올림픽 때는 가장 먼저 (대표팀에) 등록할 것"이라고 다짐했다.

미국 대표팀 주장 애런 저지는 USA투데이와의 인터뷰에서 "스쿠발은 다음 오프시즌에 5억달러를 벌어야 할 선수"라며 "그런 그가 조국을 위해 모든 걸 걸고 우리와 함게 뛰는 모습은 정말 대단했다. 비록 한 경기일지라도 모든 일에는 위험이 따르기 마련이다. 그 위험을 감수하고 우리와 함께 한 것에 정말 감사하다"고 헌사했다.

그러나 미국 팬들의 시선은 여전히 차갑다. 스쿠발의 하차 소식이 전해지자 SNS에는 '한 경기만 뛰고 떠나는 선수는 미국 대표팀에 필요 없다' 등 아쉬움을 토로하는 목소리가 이어지고 있다.


박상경 기자 ppark@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

아들 약혼녀와 불륜한 아버지..길거리서 벌어진 가족 난투극 ‘네 남녀의 치정극’ (히든아이)

2.

송지효, '런닝맨' 90분 방송에 고작 10초…또 하차 요구 빗발

3.

김준호, 재혼 정말 잘했네...♥김지민 신혼집 아침상 '2세 준비 식단' 공개

4.

“이재룡, 사고 직후 음주운전 발각될까 오히려 속도 높여”..영상 충격

5.

'조폭연루설' 조세호, 일 끊기고 요요왔다..."얼굴이 많이 부었어" 깜짝

스포츠 많이본뉴스
1.

한국의 8강 상대는? 34득점 도미니카공화국인가, 21득점 베네수엘라인가

2.

'은퇴 선언' 대만 폭격기, 류현진 보고 왜 놀랐나 "구속 떨어졌는데도 최고"

3.

[단독]올림픽 대표팀 감독도 공모로 뽑는다...대한체육회 지침 내려와

4.

얼마나 미안했으면, 천하의 류현진도 울었다…'참혹한 결말 피했다' 후배들 한번 더 기회 줬다

5.

"이정후-한국 8강 진출 축하해요!" SF 구단도 축제 분위기, LEE 우익수 수비 걱정말라 영상도 올려

스포츠 많이본뉴스
1.

한국의 8강 상대는? 34득점 도미니카공화국인가, 21득점 베네수엘라인가

2.

'은퇴 선언' 대만 폭격기, 류현진 보고 왜 놀랐나 "구속 떨어졌는데도 최고"

3.

[단독]올림픽 대표팀 감독도 공모로 뽑는다...대한체육회 지침 내려와

4.

얼마나 미안했으면, 천하의 류현진도 울었다…'참혹한 결말 피했다' 후배들 한번 더 기회 줬다

5.

"이정후-한국 8강 진출 축하해요!" SF 구단도 축제 분위기, LEE 우익수 수비 걱정말라 영상도 올려

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.