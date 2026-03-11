소토-페타주-마차도-블게주-훌리오...대만, 호주도 버거운데 '비현실적' 호화 군단 어떻게 이기나

|
[스포츠조선 김용 기자] 와, 이거 메이저리그 올스타 팀 아니야.
대표팀 선수들은 8강 본선이 열릴 미국 마이애미행 전세기에 탑승했다. WBC 본선 일정은 마이애미 말린스의 홈구장 론디포 파크에서 개최된다.
이제 극적 본선 진출의 환희는 뒤로 하고, 당장 열릴 8강전에 대비해야 한다. 상대가 결정되지 않았다. C조 2위 한국은 D조 1위팀과 붙는다. D조는 도미니카공화국, 베네수엘라가 각각 3승씩으로 이 두 팀이 12일 맞붙어 1위를 가린다.
'1조원 몸값의 사나이' 후안 소토(뉴욕 메츠)를 필두로 페르난도 타티스 주니어, 매니 마차도(이상 샌디에이고) 역시 전 세계 야구팬들이 사랑파는 슈퍼스타들이다. 여기에 지난해 월드시리즈 드라마의 주역 블라디미르 게레로 주니어(토론토)도 있다. 여기에 시애틀 매리너스 간판 훌리오 로드리게스, 애리조나 다이아몬드백스의 스타 케텔 마르테, 지난해 45홈런을 때린 주니어 카미네로(탬파베이)까지 가세했다. 누가 클린업트리오를 칠지 제비뽑기로 해도 무방할 팀 구성이다.
도미니카공화국이 아닌 베네수엘레가 올라와도 무섭기는 마찬가지다. 도미니카공화국에 비해 화려함은 조금 부족하지만 리그 최고의 슈퍼스타 로날드 아쿠냐 주니어(애틀랜타)를 비롯해 타격왕 루이스 아라에즈(샌프란시스코), 잭슨 추리오(밀워키), 살바도르 페레즈(캔자스시티) 등이 건재하다.
물론 주사위는 던져봐야 결과를 아는 법. 한국이 이 팀들은 만난다고 무조건 진다는 법은 없다. 오히려 메이저리그 슈퍼스타들은 스윙이 크고, 팀 배팅 등이 약하다. 변화구와 로케이션으로 잘 유혹하면, 상대하기 더 쉬울 수도 있는 법이다. '내가 언제 이 선수들과 야구 해보겠나'라는 마음으로 부담을 내려놓고 즐기면 의외의 결과가 나올 수도 있다.
김용 기자 awesome@sportschosun.com